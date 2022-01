Golden Globes op de strafbank of gecanceld?

Wist u dat West Side Story en The Power of the Dog zondag Golden Globes wonnen en tv-serie Succession het ook goed deed? Nee hè? Het was toch een beetje een boom die omviel in het bos, dit 79ste Golden Globes-gala in het Beverly Hills Hilton zonder rode loper, pers, camera’s of sterren. De winnaars werden in kleine kring voorgelezen en onhandig op Twitter gezet. („Als lachen het medicijn is, is West Side Story de kuur.”)

De Golden Globes waren vorig jaar nog Amerika’s tweede filmgala na de Oscars: NBC betaalde 60 miljoen dollar voor de tv-rechten. Dit was geen statig wassenbeeldenmuseum maar een dolle boel met filmsterren tipsy rond dinertafels, rare speeches, struikelpartijen, rollende ogen.

De Globes en de Oscars verhouden zich als Kim Kardashian tot Kate Middleton, oreerde in 2012 gastheer Ricky Gervais. „Een beetje luider. Een beetje vunziger. Een beetje beschonkener. En te koop. Naar het schijnt hè!” Gervais amuseerde kijkers door vanaf het podium Hollywoods A-lijst te beledigen en degenen die de Globes uitreikten: de 87 leden van de HFPA, de ‘Hollywood Foreign Press Association’. Zo’n kwart daarvan was journalist, de rest betrof veelal bejaarde uitvreters die hun privileges – cadeautjes, snoepreisjes, setbezoek, toegang tot sterren – jaloers bewaakten. Altijd waren er nominaties met een luchtje: vorig jaar het matige Emily in Paris nadat de studio HFPA-leden fêteerde in een 5-sterrenhotel.

Dat de HFPA een aanfluiting was en de Golden Globe een schertsprijs: iedereen wist het. Afgelopen jaar spraken presentatoren Tina Fey en Amy Poehler de HFPA grimmig toe: het moest diverser en inclusiever. The LA Times had eerder een snoeiend exposé gepubliceerd over de HFPA, dat buitenstaanders en zwarte leden weerde, zich corrupt en onbeschoft opstelde en elkaar spekte met televisie-miljoenen. Dat ex-voorzitter Philip Berk Black Lives Matter een ‘racistische haatgroep’ noemde hielp niet.

Toch nam Hollywood de Golden Globes nog snel even via Zoom in ontvangst, juichend en soms in tranen. Waarna men in collectieve horreur HFPA cancelde. Tom Cruise stuurde zijn drie Globes terug, NBC zag af van het gala. HFPA breidde in paniek zijn ledental uit tot 125, met zes zwarte leden. Er kwam een gedragscode, een ‘chief diversity officer’. Te weinig, te laat: het gala is nu van Hollywoods agenda afgevoerd.

Of blijft het bij een jaartje strafbank? Eind jaren zestig verdween HFPA ook van tv na een schandaal en herrees dubbel zo corrupt uit zijn as. Toch lijkt de sjeu er uit. De Golden Globes glorieerden na 2010 – de Ricky Gervais-jaren – als een monkelende parodie op een prijzengala, een ironische knipoog van Hollywood naar de eigen hypocrisie, ijdelheid en pretentie. Zulke zelfspot lijkt in deze ernstige tijden passé.

Dan Kate Middleton gelijk maar cancellen? De Oscars ook negeren, waar Hollywood de eigen voortreffelijkheid viert en wij hoi polloi de galajurken, rode loper en triomfen van plastische chirurgie aanbidden? Misschien is dat proces van verlating al gaande. Vorig jaar keken nog geen 10 miljoen Amerikanen naar de Oscars, in 2000 waren dat er 46 miljoen. Een gunstige trend. Zelf-felicitatie beperk je maar beter tot kleine kring.

Coen van Zwol is filmrecencent.