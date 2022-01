Goede cijfers in ruil voor seks met docenten op Marokkaanse universiteiten

Een goed cijfer in ruil voor seksuele handelingen met je docent. Marokko is al weken in de greep van seksueel wangedrag op de universiteiten. Verschillende docenten zijn inmiddels gearresteerd en studenten delen hun verhalen over seksuele intimidatie via de hashtag #MetooUniv.

De beweging kwam op gang nadat diverse docenten van de faculteit juridische wetenschappen aan de Hassan I-universiteit in Settat, een stad in West-Marokko op zo’n zeventig kilometer van Casablanca, waren beschuldigd van wangedrag. Een WhatsApp-gesprek tussen een van de hoogleraren en een studente werd gedeeld op sociale media. In de berichten vroeg de hoogleraar het slachtoffer om seks, in ruil voor een goed cijfer.

Het bericht ging vorige maand viraal en leidde tot de arrestatie van vijf hoogleraren, verdacht van seksuele intimidatie, discriminatie op grond van geslacht, psychologisch geweld tegen vrouwen en machtsmisbruik.

Niet veel later kwam het volgende seksschandaal aan het licht. Dit keer op de École Nationale de Commerce et de Gestion in de noordoostelijke stad Oujda, waar een docent een studente om orale seks vroeg, wederom in ruil voor goede cijfers. Toen de studente weigerde, dreigde hij haar te laten zakken. Klagen had volgens de docent geen zin, want de directeur had hij in z’n zak.

De studente stuurde screenshots van het gesprek de wereld in. Verschillende vrouwen reageerden daarop met soortgelijke verhalen over dezelfde docent. Een van hen stopte zelfs met de opleiding. Minister Abdellatif Miraoui (Hoger Onderwijs) stuurde een onderzoekscommissie naar de school. De directeur en twee andere bestuurders werden ontslagen en de docent werd geschorst.

Die ontslagen en schorsingen zijn volgens Moroccan Outlaws nog niet genoeg. „Iedereen moet zich uitspreken. Blijf niet langer stil”, zegt mensenrechtenactivist Sonia al-Tarab van de organisatie, die de hashtag #MetooUniv in het leven riep.

Lees ook dit artikel over seksueel wangedrag op Nederlandse universiteiten: Klacht over ongewenst gedrag op de universiteit? Die heeft zelden gevolgen

‘Telkens bleef hij het proberen’

Aan die oproep gaven studenten in het hele land massaal gehoor. „Hij trok me naar zich toe en probeerde me te zoenen”, schreef een studente aan de faculteit economische en sociale wetenschappen van de Cadi Ayyad-universiteit in Marrakech. „Hij raakte me eerst zogenaamd per ongeluk aan. Later waren die aanrakingen met meer zelfvertrouwen”, aldus een architecte in opleiding aan de Internationale Universiteit in de hoofdstad Rabat. „De oplossing voor een goed cijfer ligt in jouw handen, zei hij met een knipoog”, volgens een studente in Rabat.

De arrestaties zijn volgens Al-Tarab een begin, maar niet dé oplossing. „Het probleem ligt bij de mentaliteit van de Marokkanen. Die moet veranderen. Als alle jonge vrouwen hun verhaal delen, dan kunnen we het probleem niet meer negeren. Het is dan aan de overheid om met maatregelen te komen om een veilige omgeving te creëren voor de studentes”, zegt ze aan de telefoon. Zo’n 27 procent van de wetenschappelijke staf in Marokko bestaat uit vrouwen. Ook bestuursfuncties worden grotendeels bekleed door mannen.

De inmiddels 41-jarige Fatima uit Tanger is blij met alle aandacht voor dit onderwerp. Ook zij kreeg ruim vijftien jaar geleden, tijdens haar master economie, te maken met ongewenst gedrag van docenten. „Een van mijn docenten zei dat hij een oogje op me had en me mee uit eten wilde nemen. Ik heb hem toen vriendelijk bedankt en ben weggelopen. Telkens probeerde hij het opnieuw. Toen ik dreigde met mijn vader liet hij me eindelijk met rust.” Het valt even stil aan de telefoon, waarop Fatima aarzelend zegt dat het als ‘normaal’ werd gezien. „Bijna alle vrouwelijke medestudenten hadden weleens iets raars meegemaakt met een docent. Ik ben blij dat deze generatie zich eindelijk durft uit te spreken.”

Aangifte doen van seksueel wangedrag is vaak zinloos, aldus Al-Tarab. „De politie neemt de vrouwen niet serieus en zegt dat de aanklachten verzonnen zijn”, zegt ze gefrustreerd. „Ook dreigen ze om de slachtoffers op te sluiten als ze de aanklacht willen doorzetten, omdat ze zich schuldig zouden maken aan buitenechtelijke seks – ook al is er dus sprake van misbruik en dwang.” Ze wil dat wetsartikel 490 wordt aangepast, dat stelt seks buiten het huwelijk strafbaar. „In de praktijk worden nu vooral de slachtoffers van seksueel geweld bestraft. Dat komt ook door culturele druk, waarbij het een schande is als een vrouw is aangerand of misbruikt.”

De hoop dat de wet wordt aangepast, is gegroeid nu Marokko een liberale regering heeft en de islamitische partij PJD niet meer aan de macht is. Minister Abdellatif Ouahbi (Justitie) zei in een televisie-interview dat de regering het hele wetboek van strafrecht wil herzien. „De mensenrechten moeten terug te zien zijn in de regels van het wetboek van Strafrecht.”