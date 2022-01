EP-voorzitter Sassoli was een bekend schermgezicht in Italië

Voorzitter David Sassoli van het Europees Parlement kampte al een poos met gezondheidsproblemen. In september kreeg hij een ernstige longontsteking, die niet was te wijten aan een coronabesmetting. Daarna werd hij nog maar af en toe in het Europees Parlement gezien. Hij lag sinds 26 december in het ziekenhuis. Sassoli is maandagnacht overleden aan de gevolgen van een complicatie, veroorzaakt door een stoornis aan zijn immuunsysteem.

Maandag had zijn entourage meegedeeld dat hij sinds Kerst in het ziekenhuis was opgenomen, en dat zijn officiële activiteiten zouden worden geannuleerd. Dat was een week voordat het Europees Parlement formeel zou stemmen over zijn opvolger, de Maltese juriste Roberta Metsola (42) van de Europese Volkspartij (EVP), een stemming die Sassoli normaal gezien als voorzitter zou hebben geleid.

Televisiepresentator

Sassoli’s politieke carrière speelde zich volledig in Europa af. Drie termijnen lang, vanaf 2009, was hij Europarlementariër bij de sociaal-democraten. In zijn geboorteland Italië was hij daarvoor niet eerder politiek actief geweest. Hij begon op jonge leeftijd als journalist bij kleinere kranten en persbureaus, maar zijn loopbaan bij de Rai, de Italiaanse publieke omroep, maakte hem bekend in alle Italiaanse huiskamers. Hij werd een bekend schermgezicht als presentator van het televisiejournaal van het eerste net.

In 2014 werd hij verkozen als een van de ondervoorzitters van het Europees Parlement, een functie die vijf jaar later een springplank zou blijken om zelf voorzitter te worden. De sociaal-democraat Sassoli werd parlementsvoorzitter, terwijl Ursula von der Leyen (van de Europese Volkspartij) de Commissie ging leiden en de liberaal Charles Michel aan het hoofd kwam van de Europese Raad. De politieke families maakten toen de afspraak dat de Europese Volkspartij halverwege de zittingsduur de voorzitter van het Europees Parlement zou mogen leveren.

Gebrekkige talenkennis

David Sassoli betreurde het sterk dat zijn voorzitterschap twee jaar lang werd overschaduwd door de pandemie. Hij wilde graag langer blijven, maar de liberalen en de groenen waren niet zo tevreden over de manier waarop hij het Europees Parlement had geleid. Sassoli’s handicap bleek zijn gebrekkige talenkennis. Hij beheerste het Engels en het Frans niet goed, waardoor er voor gesprekken met Europese leiders altijd een vertaler nodig was. Bovendien dwong dit Sassoli ertoe om zijn voorzitterschap vooral protocollair, en veel minder inhoudelijk in te vullen. Ook speelde de eerder gemaakte afspraak om de Europese Volkspartij vanaf 2022 het voorzitterschap te gunnen. Pas in december liet Sassoli weten dat hij geen kandidaat was om zelf langer voorzitter te blijven.

Vanuit Europa bleef Sassoli altijd met een oog kijken naar de politiek in zijn vaderland. Zijn aanstelling als voorzitter van het Europees Parlement in 2019 – toen Sassoli’s centrum-linkse Partito Democratico (PD) in Italië in de oppositie zat – werd in eigen land door sommigen gezien als een signaal naar de radicaal-rechtse en eurosceptische Matteo Salvini, toen minister van Binnenlandse Zaken. Sassoli kwam uit de PD, maar stond ook dicht bij de Vijfsterrenbeweging van premier Giuseppe Conte, toen die een coalitieregering leidde samen met de PD (van september 2019 tot februari 2021).

Presidentiële ambities

Daardoor deed zijn naam even de ronde als kandidaat-burgemeester voor de hoofdstad Rome, wat een opmaat had kunnen zijn voor Sassoli’s ambities om naar het Quirinaal te trekken, als nieuwe president van Italië. Niet alleen Sassoli’s gezondheidsproblemen gooiden roet in het eten. Die carrièrestappen waren al van tafel geveegd, toen de veelgeprezen Mario Draghi premier werd, en de politieke kaarten in Italië heel snel weer helemaal anders kwamen te liggen. Inmiddels is Draghi de topfavoriet voor het presidentschap.

David Sassoli kwam uit Florence, maar woonde in Rome. Hij bleef een supporter van de Florentijnse stadsclub Fiorentina. Hij laat een vrouw, een dochter en een zoon achter.