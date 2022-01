Door radio-dj Giel Beelen aangeprezen product is gevaarlijk en moet van NVWA uit handel

Een kruidenmiddel dat vorig jaar door radio-dj Giel Beelen werd aangeprezen om „toegang tot je innerlijke kracht” te krijgen, is gevaarlijk voor de gezondheid en mag niet meer worden verkocht. Het middel, Shambala, bevat ingrediënten die bij eenmalig gebruik in de op verpakking beschreven doses al kunnen leiden tot schadelijke effecten voor het centrale zenuwstelsel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt dinsdag voor het kruidenmengsel en heeft verkopers opgedragen te stoppen met de verkoop. Ook het soortgelijke middel OPEN UP wordt door de waakhond verboden omdat het gevaarlijke stoffen bevat.

Het idee voor Shambala ontstond toen Beelen bij kampeerevenement Tijdloos een medicijnman met de naam Aldo en Superfoodies-oprichter Jesse van der Velde tegen het lijf liep. Beelen wilde met zijn spirituele platform Kukuru een nieuw soort voedingsmiddel op de markt brengen, dat zou helpen om antwoorden te vinden op vragen als „wie ben ik” en „wat wil ik”. Hierop gingen de mannen een samenwerking aan, schreef Van der Velde afgelopen juli in zijn nieuwsbrief.

In oktober vorig jaar maakte tv-programma Radar een uitzending over Shambala, waarin voedselexperts en een farmacoloog het mengsel bekritiseerden. Ook kwam bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) een melding binnen na gebruik van het middel. Beelen en consorten bleven desondanks volhouden dat hun product veilig was.

NVWA-onderzoek

Voor de NVWA waren de media-aandacht en de melding echter reden genoeg om een onderzoek in te stellen naar Shambala en eventuele producten met soortgelijke ingrediënten. Daaruit is nu gebleken dat Shambala en OPEN UP stoffen bevatten die bij een hogere dosering kunnen leiden tot misselijkheid, braken en ernstigere effecten, zoals hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming. Voor zover bij het NVWA bekend is er één melding geweest van vergiftiging, maar was dat genoeg reden om de zaak serieus op te pakken.

Consumenten wordt afgeraden om Shambala en OPEN UP nog te kopen en het ook niet meer te gebruiken als zij een of beide middelen al in huis hebben. Inspecteurs van de NVWA zijn dinsdagochtend bij de twee bedrijven langsgeweest en hebben de voorraad van de kruidenmengsels in bewaring genomen. Ook zijn de eigenaren gesommeerd om de verkoop te staken.