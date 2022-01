Directeur Jacqueline Grandjean vertrekt na drie maanden al bij Antwerps museum

De Nederlandse kunsthistorica Jacqueline Grandjean vertrekt na drie maanden alweer als artistiek directeur bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) in Antwerpen. Dat heeft de Belgische krant De Standaard maandagmiddag gemeld.

Grandjean, die sinds 2012 directeur was van kunstmuseum Oude Kerk in Amsterdam, ging in oktober aan de slag bij het Antwerpse museum. Ze werd gekozen uit veertig kandidaten. Over de reden voor haar snelle vertrek is weinig bekendgemaakt. beide partijen zijn overeengekomen niet over het vertrek te communiceren. „Zowel artistiek als strategisch lagen de visies ver uit elkaar”, is alles wat KMSKA-voorzitter Luk Lemmens in De Standaard wil zeggen.

Het museum is al elf jaar dicht vanwege een renovatie. Pas na de heropening op 25 september zal gezocht worden naar een opvolger, zegt Lemmens. „De opening van het museum krijgt nu prioriteit. Misschien lag de hoge druk om de deadline te halen mee aan de basis dat het verhaal met mevrouw Grandjean niet gelukt is.”