Deze activistische Chinese hoofdredacteur groeide uit tot provocateur van het Westen

Het is 2016. Bij een bezoek van deze correspondent aan de burelen van The Global Times komt hoofdredacteur Hu Xijin onverwacht ook zelf binnenwandelen. Hij is klein, niet bepaald knap om te zien en ook niet bepaald bescheiden. „Ik wil dat mijn krant wereldwijd net zo invloedrijk wordt als The New York Times”, zegt hij zonder een spier te vertrekken.

Het is inmiddels zes jaar later, Hu Xijin gaat met pensioen. Hij kondigde het eind vorig jaar zelf aan op zijn geliefde medium Twitter. „In de toekomst, als speciaal commentator voor de Global Times, blijf ik bijdragen aan de ontwikkeling van de Global Times en blijf ik mijn best doen voor het werk van de Partij op het gebied van nieuws en van de publieke opinie”, zo schreef hij.

Maar hoofdredacteur is hij dan niet meer, en daarmee komt er een einde aan een tijdperk waarin zijn Global Times steeds meer de rol van internationale provocateur is gaan spelen.

Hu stelde zichzelf in 2016 geen makkelijke taak met zijn ambitie om internationaal mee te tellen. Want hoe krijg je dat voor elkaar als je uitgeverij het Volksdagblad is? Het Volksdagblad, dat ook als uitgever fungeert, is als officiële spreekbuis van de Communistische Partij van China (CPC) zo’n beetje de meest dorre en onvrije nieuwsorganisatie ter wereld.

In de tien jaar dat Hu de Global Times leidde is het weliswaar niet gelukt om net zo invloedrijk te worden als The New York Times. Maar hij is wel veel verder gekomen dan toen mogelijk leek. The Global Times, die een Chinese en een Engelstalige krant en site heeft, is nu het meest geciteerde Chinese medium in het Westen.

Influencer

Hu zelf is uitgegroeid tot de twitterkoning onder de Chinese journalisten. „Ik weet dat veel westerlingen mij niet mogen”, tweette hij daarover. „Maar ik ben wel een van de leidende influencers op het gebied van de publieke opinie in China.” Twitter is in China zelf verboden, maar Chinese media en bestuurders zitten graag op Twitter om het westerse publiek te bespelen.

Hu’s Global Times is verre van dor maar eerder activistisch, bijzonder nationalistisch en anti-Amerikaans. Zo stelde Hu zelf op 6 januari, toen de VS de aanval op het Capitool herdacht, dat Amerikaanse Democraten heel hypocriet zijn. „Terwijl ze kritiek hebben op de opstand van een jaar geleden, steunen ze iets vergelijkbaars wel als het in Hongkong plaatsvindt.”

En, zo gaat hij verder, waarom heeft Washington de aanval op het presidentiële paleis in Kazachstan eigenlijk nog niet veroordeeld?

Nuttige idioot

Hij is met zijn verbale begaafdheid ook een voorbeeld van het soort useful idiots waar de CPC behoefte aan heeft. Hu is lid van de CPC, maar in hoeverre hij ook echt handelt in opdracht van de CPC blijft onduidelijk. Dat is waarschijnlijk met opzet. Hu kan zich zo meer veroorloven, hij kan met zijn controversiële uitspraken proefballonnen oplaten om te zien hoe er in het buitenland wordt gereageerd. De CPC hoeft geen verantwoording voor die standpunten af te leggen, want Hu spreekt formeel namens zichzelf.

Daarbij valt op dat hij vaak heel precies weet te voorspellen welk besluit de Chinese overheid de volgende dag zal nemen. Dat duidt op nauwe banden met in elk geval een deel van de hoogste beslissers binnen de partij. De aanval wordt er steeds meer gezien als de beste verdediging.

Aan de kant van de CPC

Hu poneert zich in 2016 op zijn kantoor nog als een onafhankelijk denker, als een echte journalist die zeker niet aan de leiband van de CPC loopt. Als bewijs voert hij aan dat zijn krant het als enige aandurfde om te refereren aan de opstanden op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing in 1989.

Hij zou zelf ook deelgenomen hebben aan die opstanden, maar later tot het inzicht zijn gekomen dat China juist veel baat heeft bij het sterke leiderschap van de CPC.

Inmiddels twijfelt niemand er meer aan dat Hu aan de kant van de CPC staat. Zijn vaak provocerende uitspraken waren vroeger een uitzondering op de Chinese regel. Toen waren bestuurders nog stuk voor stuk saai, droog en weinig expliciet. Inmiddels is ook de CPC veel explicieter en agressiever.

De aanval wordt er steeds meer gezien als de beste verdediging. Hu heeft daarvoor de toon mede helpen zetten.