De snoezige stalker Amélie Poulain

Speelfilm Amélie, voluit: Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, vierde vorig jaar zijn twintigste verjaardag. Een nieuwe bioscooprelease, uitgesteld door de lockdown, volgt binnenkort. Elk weldenkend mens zag die film in 2001, maar het was bijna Emily in Paris geweest. Regisseur Jean-Pierre Jeunet (68) schreef zijn script namelijk met de Britse actrice Emily Watson in gedachten. Zij had al toegezegd.

„In de eerste scène van de film nam Emily de TGV uit Londen om haar vader in Parijs op te zoeken”, zegt Jeunet in Cannes, waar ik hem in juli sprak over zijn jubilerende film. „Ze zou Frans én Engels spreken. Haar Frans moesten we een beetje bijspijkeren, maar dat Britse accent klonk heel charmant.”

Emily Watson koos voor een andere film, Robert Altmans Gosford Park. Jeunet: „Ze belde mij terwijl ik dineerde met Philip Dijan, de schrijver van Betty Blue. ‘Sorry, ik kan je film echt niet doen’. Om persoonlijke redenen, zei ze. Ik was er kapot van. Toen ik weer was opgekrabbeld, benaderde ik Vanessa Paradis, maar zij kon ook niet. Daarna zag ik Audrey Tatou in een komedie, Venus Beauté. Audrey was nog niet zo bekend. We spraken af en na tien seconden wist ik het zeker. Wow, waar kom jij vandaan? Van welke planeet? Ze was perfect.”

Dat is het mysterie van casting, aldus Jeunet. Eerst kon hij zich Amélie niet voorstellen zonder Emily Watson, nu niet meer mét haar. „Vaak heb je een vast omlijnd idee en dan stapt er iemand binnen en zit er opeens een heel andere film in je hoofd.” Emily Watson noemde het achteraf karma dat Amélie Audrey Tatou tot zo’n grootheid maakte. Vijf jaar eerder brak zij zelf door toen Helena Bonham-Carter op de valreep afhaakte bij Lars von Triers Breaking the Waves.

Creepy en schuchter

Wat Jeunet trok in Audrey Tatou? Ze oogt tegelijk stiekem en kordaat, creepy en schuchter. Jeunet: „Schuchter? Dan vergist u zich, Audrey is totaal niet verlegen. We mochten Amélie in het Elysée vertonen aan Jacques Chirac, die toen president was. Audrey kwam binnen, Chirac zei: ‘Oh, fijn, ik dacht dat u niet zou komen.’ Ze antwoordde: ‘Ik dacht dat u betere informatie zou hebben.’ Tegen de president! Audrey is wel een vrij gereserveerd persoon. Ik heb twee speelfilms met haar gedraaid en in 2009 een commercial voor Chanel No. 5. Toch denk ik dat wij maar driemaal hebben gedineerd.”

Amélie Poulain is een serveerster in Café les 2 Moulins in Montmartre die in haar eigen wereld leeft. Als ze een verborgen doos met kinderspeelgoed vindt, gaat ze op zoek naar de eigenaar, inmiddels van middelbare leeftijd. De doos maakt hem dolgelukkig. Het wordt Amélies missie: mensen via stiekeme ingrepen gelukkig maken of – in het geval van een bullebak van een groenteboer – tot waanzin drijven. Als een bejaarde schilder Amélie laat inzien dat ze van al dat gedoe zelf niet gelukkig wordt, gaat ze op zoek naar de liefde. Op z’n Amélies, door haar geliefde op vossenjacht door heel Parijs te sturen.

Jean-Pierre Jeunets oeuvre is doordrenkt van speelsheid; in Amélie brak hij ook met de nachtelijke, macabere steampunk-esthetiek van eerdere films als Delicatessen (clown versus kannibaal). Amélies Parijs is een snoezige, zonnige provinciestad bewoond door excentriekelingen. Een stad zonder drukte of haast, toeristen of gekleurde mensen. „Ik heb het gevoel dat ik in het Parijs van Amélie Poulain woon”, schreef NRC’s Franse correspondent tijdens de eerste lockdown. Een sprookjesstad? Jeunet: „Mmm, sprookje is niet het juiste woord. Er is geen magie in het spel, Ken Loach had Amélie kunnen verfilmen. Maar ik ben nooit zo geïnteresseerd geweest in realisme, dat klopt.”

Sinister

Amélie lijkt op het eerste gezicht een ‘manic pixie dream girl’, dat betoverende, ongrijpbare type filmmeisje dat op de wereld is gezet om mannen hun levensvreugde terug te geven. Zo ziet Amélie zichzelf ook, maar uiteindelijk draait het om háár geluk. Er kleeft iets sinisters aan haar glimlach, een hint van obsessie en trauma. Amélie lijmt ongezien gebroken levens, koppelt geliefden, herenigt gezinnen – maar via manipulatie, inbraak, surveillance. Eigenlijk is ze een stalker, bij een man waren haar interventies hoogst alarmerend geweest. In de film heeft Amélie ook een wijze, begripvolle vertelstem nodig. Anders zouden wij haar vermoedelijk een griezel vinden.

Er kleeft iets sinisters aan de glimlach van Amélie, een hint van obsessie en trauma

Zo knettert het onder het zoete fondant van de film, en dat maakt het interessant. Geldschieters konden zich er vooraf weinig bij voorstellen: volgens Jeunet vonden ze Amélie „een rare, riskante film van 10 miljoen euro”. Veel krediet had hij indertijd niet: zijn blockbuster Alien Ressurection deed het mondiaal aardig, maar flopte in de VS. Jeunet: „Pathé haakte af bij Amélie, distributeur UCG-Fox was onze laatste hoop. Mijn agent belde me: ‘Als ze vandaag niet toehappen is ze dood’. Ze besloten die dag Amélies leven te redden.”

De opnames verliepen harmonieus. „Een beetje te”, aldus Jeunet. „Ik kwam van de set van Alien, waar niks functioneerde en iedereen gestresst was. Een nachtmerrie, maar ik was best gelukkig met het resultaat. De opnames van Amélie verliepen iets te gladjes. Een set zonder frictie levert vaak een saaie film op.”

Die frictie volgde later. Het filmfestival van Cannes wees Amélie af. Een klap, maar het persschandaal dat volgde hielp de film. „Amélie ging in april uit in Frankrijk, nog voor Cannes, en rolde als een sneeuwbal de berg af. De consensus was dat Cannes had geblunderd.” Op 10 september 2001 debuteerde Amélie op het filmfestival van Toronto. Jeunet: „De volgende ochtend, op 11 september, was mijn persconferentie. De zaal was erg onrustig, vond ik. Na afloop hoorde ik wat er gaande was in New York.”

Toen de omvang van 9/11 doordrong, leek Amélie in de VS gedoemd. Opnieuw bleek het tegendeel: Amélie verdiende er 33 miljoen dollar, de hoogste recette ooit voor een Franse film. Jeunet: „Na 9/11 was er een enorme behoefte aan een film die teder, lichtvoetig en elegant was. Amélie kwam op het juist moment.”