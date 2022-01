De inflatie is wéér gestegen. Waarom durft de ECB een renteverhoging niet aan?

De eerste renteverhoging in Europa van 2022 is een feit. Die vond plaats in Polen, waar de centrale bank vorige week de rente ophoogde van 1,75 naar 2,25 procent. Dit in reactie op de forse inflatie in het land, van bijna 8 procent. Het is de vierde Poolse renteverhoging sinds oktober. Eind 2021 verhoogden ook de centrale banken van Tsjechië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk de rente om de oplopende inflatie het hoofd te bieden. De Amerikaanse Federal Reserve verwacht drie keer de rente te zullen verhogen in 2022.

En de Europese Centrale Bank? Die houdt de rente van 0 procent ongewijzigd en zal ook het hele jaar 2022 de rente níét verhogen, zo maakte ECB-chef Christine Lagarde vlak voor Kerst duidelijk. De centrale bank van de eurozone gaat eerst heel langzaam de opkoop van staats- en bedrijfsschuld afbouwen, waarmee zij de rentes voor overheden en bedrijven drukt. Pas in 2023 gaat – misschien – de ECB-rente omhoog. Dit terwijl de inflatie óók in het eurogebied fors is gestegen, naar 5 procent in december. In Nederland was de inflatie die maand 6,4 procent volgens de Europese definitie en 5,7 procent volgens de nationale definitie.

Een renteverhoging is voor centrale banken hét middel om de inflatie de kop in te drukken. Lenen wordt dan voor burgers en bedrijven duurder. Zo komt er minder geld in omloop, wat de prijsstijgingen drukt. Waarom weifelt de ECB, in vergelijking met andere centrale banken?

Lees ook: Verdeelde ECB bouwt coronasteun af en gokt op wegebben inflatie

Relatief lage kerninflatie

Vanuit de ECB valt te horen dat de situatie in de eurozone lastig te vergelijken is met die in andere landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De inflatie in de VS (6,8 procent in november) ligt al maanden een stuk hoger dan die in de eurozone, onder meer omdat de Amerikaanse overheid de nationale economie massaler stimuleert dan in de eurozone gebeurt.

Verschillen tussen de eurozone en Angelsaksische landen zijn er met name in de zogeheten kerninflatie. In de berekening daarvan spelen de wispelturige energie- en voedselprijzen geen rol. Centrale bankiers kijken graag naar deze maatstaf, omdat deze de ‘onderliggende’ prijsontwikkelingen in de economie weergeeft. De fors gestegen energieprijzen, zo klinkt het vaak, vlakken straks vanzelf weer af.

De schuldenberg is houdbaar zolang de rente voor Italië laag blijft

De kerninflatie in de eurozone liep op van rond de 1 procent in de zomer naar 2,6 procent in december. In het VK ging deze in dezelfde periode van rond de 2 naar 4 procent, onder meer door de Brexit, die import duurder maakt. In de VS lag de kerninflatie al in april vorig jaar op 3 procent, inmiddels op bijna 5 procent.

Naast de ECB zijn er nog wat centrale banken die de rente voorlopig niet verhogen: die van Denemarken, Zweden en Japan. Ook daar ligt de kerninflatie relatief laag.

Kwetsbare landen

Op de achtergrond speelt een extra reden waarom de ECB een snelle renteverhoging niet aandurft: de verschillen bínnen de eurozone. De centrale bank van het eurogebied moet beleid maken voor zeventien landen, elk met eigen economische kenmerken. Bij de kerninflatie lopen de cijfers nogal uiteen. In Duitsland ligt deze op krap 4 procent, in Estland en Slowakije zelfs boven de 5 procent. Vooral in enkele zuidelijke landen is de kerninflatie laag, zoals in Griekenland (1,2 procent) en Italië (1,5 procent). Nederland zit met 2,2 procent onder het eurozonegemiddelde van 2,6 procent. Als de ECB snel de rente verhoogt, kan zij het economisch herstel in kwetsbare Zuid-Europese landen in de kiem smoren, terwijl de onderliggende inflatie daar laag is.

Maakt de veelvormigheid van de eurozone het de ECB lastiger om het monetair beleid ‘normaler’ te maken, de Amerikaanse Fed bouwt de opkoop van staatsschuld juist versneld af. De ECB blijft heel dit jaar nog opkopen, al zal de maandelijkse hoeveelheid dalen, van zo’n 90 miljard nu naar krap 30 miljard euro in het laatste kwartaal.

Italiaanse zorgen

Met de opkopen drukt de ECB de rentes op staatsobligaties. ECB-chef Christine Lagarde zegt telkens dat de „financieringscondities” (lees: de rentes) van burgers, bedrijven en overheden „gunstig” moeten blijven (lees: laag). De opkopen werken echter verdere inflatie in de hand, omdat de ECB voor de obligaties betaalt met geld dat de economie invloeit.

Daarom stóppen met opkopen is juist in de eurozone een zeer precaire operatie. Hoe sneller de ECB dat doet, des te harder zal de rente stijgen die regeringen moeten betalen op hun staatsschuld. En dat is riskant – want dan kan onrust op de financiële markten ontstaan, met name over de uit de hand gelopen schuld van Italië. De Italiaanse staatsschuld groeide tijdens de pandemie van 135 naar 155 procent van het bbp. De EU-limiet van 60 procent heeft inmiddels iedere betekenis verloren.

Deze schuldenberg is in theorie houdbaar zolang de rente voor Italië laag blijft – en dat hangt grotendeels af van de ECB. Tijdens de pandemie kocht de bank verhoudingsgewijs extra schuld op van landen als Italië, Spanje, Griekenland. Vrijwel alle tijdens de pandemie gemaakte staatsschulden kwamen op de balans van de ECB terecht.

Wikken en wegen

Italië, geleid door oud-ECB-president Mario Draghi, is in zekere zin afhankelijk van wat Draghi’s opvolger Lagarde doet tijdens deze inflatiegolf. „Fragmentatie” moet worden voorkomen, zegt Lagarde. Oftewel: de obligatierentes van kwetsbare lidstaten als Italië mogen niet te rap stijgen ten opzichte van de rente in Duitsland, het stabiliteitsanker van de eurozone.

Dat betekent: voorzichtig opereren. Tegelijk groeit met name in Duitsland het ongeduld over de trage reactie van de ECB op de inflatie. Het wordt dit jaar voor Lagarde laveren tussen twee risico’s: het risico op meer inflatie en dat op een nieuwe staatsschuldencrisis in de eurozone.