De Australische regering verslikt zich steeds verder in de kwestie Djokovic

Een dag na de vrijlating van Novak Djokovic uit het quarantainehotel in Melbourne waar hij sinds donderdag verbleef, is nog steeds onzeker of hij in Australië mag blijven. Djokovic werd vorige week woensdag de toegang tot het land geweigerd, waar hij zijn titel wil verdedigen op het grandslamtoernooi van Melbourne, omdat hij niet bekend wil maken of hij is gevaccineerd tegen het coronavirus. Maandag bepaalde een rechter dat de tennisser toch mag blijven: hij had bij aankomst op het vliegveld een medische uitzonderingsverklaring overhandigd, afgegeven door Tennis Australia, de organisator van het toernooi. Djokovic zou in december Covid-19 hebben gehad.

De Australische minister van immigratie, Alex Hawke, beraadt zich nu of hij zijn ministeriële bevoegdheid zal inzetten om de ongevaccineerde Djokovic alsnog zijn visum te ontnemen. De autoriteiten onderzoeken onder meer of de Serviër heeft gelogen op het reisformulier dat hij bij aankomst in Melbourne heeft ondertekend. Daarin verklaarde hij dat hij in de veertien dagen voor zijn komst naar Australië niet in andere landen is geweest, terwijl op sociale media te zien is dat hij naar Spanje is gereisd. Op het geven van onjuiste informatie staat een mogelijke boete en zelfs celstraf.

De situatie zorgt voor oplopende diplomatieke spanningen. Dinsdag belde de Australische premier Scott Morrison op haar verzoek met de Servische premier Ana Brnabić, waarbij hij haar verzekerde dat „het Australische grensbeleid niet discriminerend is en van belang is voor de bescherming van Australië tijdens de pandemie.”

‘Regels zijn regels’

Dat de kwestie zo hoog is opgelopen, wekt verwondering. De regels leken namelijk helder: alle reizigers naar Australië moeten gevaccineerd zijn, of een medische vrijstelling hebben gekregen. De Australische regering heeft nadrukkelijk aangegeven dat de vrijstelling niet geldt voor ongevaccineerden die in de afgelopen zes maanden een coronabesmetting hebben doorgemaakt. „Regels zijn regels, vooral als het gaat om onze grenzen”, zei premier Morrison. „Niemand staat boven de regels.”

Maar de praktijk bleek een stuk troebeler. De visumaanvraag van de ongevaccineerde Djokovic werd goedgekeurd en hij kreeg een bericht van de Australische overheid dat hij aan alle voorwaarden leek te voldoen.

Ook bestond er onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het verlenen van de medische uitzondering. Uit brieven die de Australische tennisbond van de autoriteiten kreeg, zou blijken dat niet de federale overheid, maar de regering van de deelstaat Victoria, waarin Melbourne ligt, die verantwoordelijkheid heeft.

Dat bevestigde premier Morrison vorige week woensdag terwijl Djokovic onderweg was naar Melbourne. Toen hem werd gevraagd hoe dat kon, zei hij: „Dat is aan de deelstaatregering. Zij hebben hem die vrijstelling verleend, en daar handelen we naar.”

Het tegenstrijdige beleid komt de regering zowel in binnen- als buitenland op kritiek te staan. Aanvankelijk was er veel steun bij de Australische bevolking voor het weigeren van de ongevaccineerde tennisser. Australiërs hechten aan een eerlijke behandeling voor iedereen, een ‘fair go’, en vinden dat beroemde topsporters niet zomaar een uitzonderingspositie verdienen. Zeker niet bij vaccinatie, waar meer dan 92 procent van de bevolking twee prikken heeft gehad. „Er is weinig begrip voor het feit dat Djokovic niet is gevaccineerd”, schrijft politiek commentator Michelle Grattan in dagblad The Age. „Maar hem naar Melbourne laten komen en hem pas op het vliegveld weigeren, is een absurd theaterspel.”

Asielzoekers

Hoewel de harde grenspolitiek van Morrisons conservatieve regering meestal in zijn politieke voordeel werkt, heeft het nu juist gezorgd voor meer kritiek op het strenge immigratiebeleid. Djokovic' verblijf in het quarantainehotel in Melbourne vestigt de aandacht op de asielzoekers die soms al jaren onder slechte omstandigheden in hetzelfde hotel worden vastgehouden. Jamal Mohammed die sinds 2013 vast zit heeft de tennisser opgeroepen zijn positie te gebruiken om te pleiten voor hun vrijheid. „Nu ziet de wereld eindelijk hoe wij hier behandeld worden”, zegt hij tegen nieuwswebsite ABC.

Het wachten is nu op immigratieminister Alex Hawke. Wanneer hij de knoop doorhakt is niet duidelijk. Maar wat de regering ook besluit, het gezichtsverlies is niet meer terug te draaien. „Het had nooit zo ver moeten komen”, zei voormalige topman van de immigratiedienst Abul Rizvi in het actualiteitenprogramma 7.30. „Als de minister slim is, reageert hij niet in the heat of the moment. Want nog een keer zo’n zaak verliezen is een te grote afgang voor de regering.”