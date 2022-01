CPB: grote twijfels over miljardeninjecties van Rutte IV

Van de grote plannen in het coalitieakkoord is het maar de vraag of het kabinet-Rutte IV ze krijgt uitgevoerd. Het Centraal Planbureau (CPB) denkt dat het kabinet het moeilijk zal krijgen alle miljarden uit te geven, nu het in veel sectoren lastig is voldoende personeel te vinden – om honderdduizenden huizen te bouwen of te verduurzamen bijvoorbeeld.

Het CPB publiceerde dinsdagochtend zijn macro-economische analyse van het coalitieakkoord van Rutte IV. In de doorrekening van alle kabinetsplannen is het Planbureau sceptisch over de manier waarop VVD, D66, CDA en ChristenUnie de grootste problemen willen oplossen. Van klimaat en stikstof tot wonen past het kabinet dezelfde formule toe: met een heftige korte miljardeninjectie wil het kabinet in een aantal jaar zó veel vooruitgang maken, dat de meeste ministeries structureel geen extra geld nodig hebben.

Grote twijfels over aanpak

Over die aanpak heeft het CPB grote twijfels. Heel veel geld uitgeven in korte tijd klinkt ambitieus, maar blijkt in de praktijk vaak lastig. Niet alleen bestaan op de huidige arbeidsmarkt schreeuwende personeelstekorten, ook aanbestedings- en vergunningsprocedures slokken tijd op. Het Planbureau vreest daarnaast dat de grote hoeveelheden overheidsgeld „eerder de lonen en prijzen zullen aanjagen dan de economische activiteit” en dat ze „de economische activiteit in andere sectoren deels verdringen’’.

Bovendien betwijfelt het CPB of de uitgaven wel zo eenmalig zijn als het kabinet volhoudt. Volgens het coalitieakkoord zijn de klimaat-, stikstof- en woninguitgaven allemaal tijdelijk. Het CPB „acht dit niet in alle gevallen plausibel en heeft (…) aangenomen dat beleid dat naar de aard niet incidenteel is, structureel moet worden gefinancierd”. Daardoor loopt de staatsschuld, die in het coalitieakkoord alleen tijdens het bestaan van de fondsen tijdelijk stijgt, bij de CPB-ramingen op tot 92 procent van het bbp in 2060 – terwijl het naar 28 procent was gedaald in een fictief scenario zonder akkoord.

Het CPB maakt daarbij wel een kanttekening: „Tegenover deze hogere lasten staan overigens ook baten omdat de effecten van intensiveringen in bijvoorbeeld onderwijs, klimaat en milieu deels terechtkomen bij toekomstige generaties.”

PBL was eerder al kritisch

In andere jaren werd naast het regeerakkoord altijd direct een gedetailleerde macro-economische analyse van het Centraal Planbureau gepubliceerd. Daar was volgens het kabinet dit keer geen tijd voor: het coalitieakkoord verscheen een maand geleden. Het was aanvankelijk onduidelijk wanneer die doorrekening wel zou verschijnen. Nadat de Tweede Kamer in een motie vroeg om haast te maken, beloofde premier Mark Rutte (VVD) dat begin dit jaar te doen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam eind vorig jaar al met een kritische analyse van de klimaat- en stikstofplannen in het coalitieakkoord. „De kans dat de beoogde 60 procent wordt gehaald is uiterst klein”, concludeerde het PBL over het nieuwe klimaatdoel van de coalitie. Het Planbureau noemde ook het extra aangescherpte stikstofdoel „vrijwel onmogelijk”, tenzij het kabinet meer harde maatregelen zou nemen om de stikstofschade terug te dringen.

