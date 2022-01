Boris Johnson opnieuw onder vuur voor organiseren borrel tijdens lockdown

De Britse politie gaat onderzoek doen naar nog een stafbijeenkomst die premier Boris Johnson zou hebben georganiseerd tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Er zouden zo’n veertig mensen aanwezig zijn geweest, onder wie Johnson en zijn vrouw. Tv-zender ITV bracht maandag een e-mail naar buiten die destijds zou zijn rondgestuurd als uitnodiging voor de borrel. Berichten over drie eerdere door Johnsons regering georganiseerde bijeenkomsten worden al onderzocht door een speciaal hiervoor opgerichte commissie.

In email, getiteld „Borrel op afstand!”, staat dat stafleden „een ongelofelijk drukke periode” hebben gehad, en dat het daarom goed zou zijn „het meeste te halen uit het mooie weer”. Daarom „een paar drankjes op afstand in de tuin van Downing Street No10, vanavond”. „Neem je eigen drank mee!” Een voormalig adviseur van Johnson, Dominic Cummings, schreef vrijdag in zijn blog voor het eerst over het bestaan van een uitnodiging „voor een borrel op 20 mei 2020”. Op dat moment mochten Britten met maximaal een ander persoon bijeen komen buiten, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een Britse onderzoekscommissie kijkt al naar drie feestjes die met Johnsons medeweten zouden hebben plaatsgevonden in aanloop naar kerst 2020. Op 27 november dat jaar zou er een borrel zijn geweest, waarbij Johnson een speech hield. Op 10 december heeft het ministerie van Onderwijs een bijeenkomst gehouden om werknemers te bedanken voor hun harde werk tijdens de pandemie. Op 18 december zou er een „Downing Street kerstfeest” hebben plaatsgevonden, schrijft onder meer de netwerk BBC. Of de commissie ook berichten over deze vierde bijeenkomst gaat onderzoeken, is nog niet duidelijk.