Blije gezichten op school, maar nog genoeg obstakels

Vooropgesteld: kinderen en leraren zijn blij dat ze sinds maandag weer onder elkaar zijn, zegt Ewald van Vliet, bestuurder van 85 basis-, speciaal én middelbare scholen (Lucas Onderwijs) in de regio Den Haag. „Er gaat niets boven echt contact. Elkaar in de ogen kijken.” Het zonnetje schijnt en er rennen weer kinderen op de schoolpleinen.

Uitdagingen zijn er wel, vertelt Van Vliet. Vanaf groep zes (tien jaar) moet iedereen een mondkapje dragen in de schoolgangen. Een enkele klas volgt alweer online les, thuis, omdat de leraar besmet is met het coronavirus.

Van Vliet: „Ook als de leraar besmet is, of een besmet gezinslid heeft, moet hij thuisblijven. En gevaccineerde leerkrachten moeten nu óók thuis blijven als een gezinslid besmet is. Hen vervangen is moeilijk want de invalpoules zijn door het lerarentekort net zo leeg als vóór de kerstvakantie.” Klassenassistenten, de directeur zelf of de internbegeleider springen op veel scholen weer bij.

Uit een rondgang onder zestien basisschoolbesturen van de Primair Onderwijs-raad blijkt dat de eerste schooldag van het nieuwe jaar goed verliep. Claudia Verhoeven, van de PO-raad: „De kinderen die besmet raakten in de kerstvakantie zijn nog thuis in quarantaine, dus ze besmetten nog geen klasgenoten. Daardoor gaat het deze week wel goed. Maar zodra iedereen er weer is, verwachten we meer problemen. Want de eerste paar dagen weet je soms niet dat je besmet bent.”

Zijn er eenmaal drie kinderen besmet, dan moet de hele klas naar huis. Verhoeven: „Dat was vlak voor de vakantie schering en inslag.” Besmette kinderen en leraren, of kinderen en leraren met een besmet gezinslid, moeten tien dagen in quarantaine blijven, tenzij ze na vijf dagen negatief testen.

Sinds vorig jaar heeft het bestuur van de Lucas-scholen in Den Haag voor elk lokaal in alle 85 scholen een CO 2 -meter laten kopen en ophangen. Dat is een klein metertje dat rood uitslaat als de lucht in een ruimte niet vers is. Van Vliet: „Op de plekken waar dat zo is, ventileren we extra. We zetten de ramen en deuren open, of een ventilator.”

Ventilatie helpt wel tegen virusverspreiding maar is niet zaligmakend, vertelt hij. „Zelfs in een heel nieuw schoolgebouw van ons, dat is uitgerust met het allermodernste, fantastische ventilatiesysteem, waren voor de Kerst zo veel coronabesmettingen dat de hele school naar huis moest”, vertelt Van Vliet.

Dure grap

Een nieuw ventilatiesysteem voor het hele schoolgebouw installeren is „een dure grap”, weet Claudia Verhoeven van de PO-raad. Zo’n systeem kost 500.000 euro voor één basisschool. „En dat hebben ze gewoon niet. Er is wel een subsidieregeling, waarbij het rijk 30 procent betaalt, maar het schoolbestuur en de gemeente moeten de rest aanvullen. Dat kán niet overal. Sommige kleine besturen hebben dat geld niet voor alle scholen [7.000 basisscholen in totaal].”

De gemeentekassen zijn al behoorlijk leeg door de extra kosten die gemeenten maakten voor jeugdzorg en ouderenzorg de afgelopen jaren.

Schoolgebouwen voldoen vaak niet aan moderne eisen, vertelt Verhoeven. „Veel schoolgebouwen zijn oud, zo’n veertig jaar. De temperatuur is niet goed, het licht noch de akoestiek. Duurzaam zijn ze vaak ook niet. Je kunt wel geld besteden aan ventilatie maar je hebt het ook nodig voor die dingen.”

En toch zijn de scholen blij. Dat ze gewoon weer open zijn, ondanks de onzekerheid van de Omikronvariant. Zeker bij de middelbare scholieren zien leraren dat maandenlange afwezigheid de afgelopen twee jaar zijn sporen heeft nagelaten, vertelt schoolbestuurder Van Vliet. „De tieners zijn gemiddeld onzekerder, banger, neerslachtiger en eenzamer dan normaal. We merken dat echt.”

