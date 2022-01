Beijing benoemt militaire hardliner voor Hongkong

De benoeming van Peng Jingtang, een hoge legerfunctionaris die eerder in Xinjiang zijn sporen verdiende, op de hoogste legerpost in Hongkong wijst erop dat China nu ook de laatste resten van verzet in Hongkong met harde hand wil uitroeien.

De generaal-majoor is op 9 januari door president Xi Jinping benoemd tot het nieuwe hoofd van het Volksbevrijdingsleger in de voormalige Britse kroonkolonie. Peng gaf eerder leiding aan de paramilitaire politie, de PAP, in het West-Chinese Xinjiang. Daar werd de afgelopen jaren naar schatting bijna één op de tien Oeigoeren opgesloten in heropvoedingskampen. Peng en zijn PAP speelden daarbij een sleutelrol, dus vooral de pro-democratische krachten in Hongkong zullen niet blij zijn met zijn komst.

De PAP is gericht op de aanpak van binnenlandse dreigingen. De organisatie kreeg een prominente rol na de opstanden op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989, toen bleek dat het Chinese leger geen verfijnde technieken ter beschikking had om binnenlandse protesten effectief maar zonder gebruik van in het oog springend geweld te smoren.

Met Pengs benoeming krijgt het leger in Hongkong een andere rol dan voorheen. Tot nu toe hield het in Hongkong gelegerde Chinese garnizoen zich bezig met dreigingen van buiten en nadrukkelijk niet met de ordehandhaving in Hongkong zelf: daar was de Hongkongse politie voor. De benoeming van Peng laat zien dat ook het leger zich meer zal gaan richten op het onderdrukken en bestrijden van wat de overheid in Beijing ziet als gevaarlijke dreigingen van binnenuit: rellen, demonstraties en aanslagen en elke vorm van verzet tegen de regering in Beijing en het bestuur van Hongkong.

Over Peng als persoon is bekend dat hij eerder als militair trainer werkte in de Oost-Chinese provincie Jinan. In 2019 werd hij benoemd tot generaal-majoor. In dat jaar leidde hij ook een oefening van de Bergadelaars, een elite-eenheid voor antiterrorisme. Met het leger van Kirgizië oefenden de Bergadelaars toen voor de bestrijding van terrorisme in Ürümqi, de hoofdstad van Xinjiang.

Normaal zou Peng pas dit najaar benoemd worden, als op het twintigste Partijcongres de kaarten in de Communistische Partij opnieuw geschud worden. Dat hij nu al is aangesteld, heeft waarschijnlijk te maken met de verkiezingen voor een nieuwe hoogste leider in Hongkong, die voor maart staan gepland. Zeker dan wil China geen onlusten in de stad.

