Al die vrouwen in het kabinet? Stop er toch mee!

Nou, daar stonden ze dan, afgelopen maandag op het bordes. Voor het eerst telt het Nederlandse kabinet evenveel mannen als vrouwen. Een historisch moment, met heel veel voordelen.

Want je krijgt beter bestuur met een gelijkere verdeling van vrouwen en mannen, zo laat internationaal onderzoek zien. Je krijgt er ook betere mannelijke kandidaten door omdat onder mannen de concurrentie toeneemt.

Verder zijn landen die de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen verkleinen rijker, hogeropgeleid en gezonder, zo blijkt uit studies. Zelfs Hans Wiegel gaf in zijn column in De Telegraaf zijn zegen aan zoveel vrouwen in het kabinet. „Mij doet het niets: het gaat om de kwaliteit.” Kortom: de hele wereld wordt er beter van – nieuw leiderschap enzo.

Maar laten we wel even de ogen op de bal houden, mensen. Want hoe mooi het ook allemaal lijkt, voor Nederland hou ik m’n hart vast. Want kijk ook eens naar alle bezwaren van al die vrouwen aan de macht! Ik heb ze even op een rijtje gezet.

1 Allereerst is het heel lastig om vrouwen te vinden voor bestuurlijke functies. Want vrouwen moeten bewezen capaciteiten hebben om ze te kunnen vervullen. Voor mannen geldt dit niet.

Halbe Zijlstra, Stef Blok, Hugo de Jonge, Sander Dekker; trek willekeurig een blik mannen open en mensen vinden ze vrijwel altijd geschikt. Vrouwen moeten daarentegen altijd onder een vergrootglas – of ze wel de relevante werkervaring hebben. Daardoor wordt het altijd een eindeloze zoektocht. Kies liever mannen en je bent veel sneller klaar. Waarom denk je dat die formatie zo lang geduurd heeft?

Precies.

2 Wie zorgt er voor de kinderen? Die vraag werd terecht al gesteld toen België zijn eerste vrouwelijke premier kreeg, maar geldt natuurlijk net zo voor de kinderen van al die Nederlandse politici: wie vangt ze op uit school, wie verschoont hun luiers?! Iedereen weet dat mannen daar niet geschikt voor zijn. Laat die arme bloedjes niet aan hun lot over!

3 Hoe meer vrouwen in het kabinet, hoe meer je er moet negeren. Vroeger was het makkelijk: als een vrouw praatte in de ministerraad, negeerde je haar. Zo ging het in ieder geval in Rutte III, zo kwam de NOS vorig jaar op het spoor, en zo is het ook in de rest van de wereld, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Vrouwen komen lastiger aan het woord dan mannen, en áls ze aan het woord komen, krijgen ze minder kans om uit te praten.

Als er dus nóg meer vrouwen komen, zijn de mannelijke bewindspersonen straks meer tijd kwijt met afkappen dan met besluiten nemen. Niet wenselijk.

4 Mannen worden minder agressief als er meer vrouwen aan tafel zitten, zo blijkt uit onderzoek. Willen we dat? Willen we schoothondjes in het nieuwe kabinet? Schreeuwen en machismo brengt ons zoveel verder.

5 Het is niet wat we gewend zijn. Een vrouwelijke minister van Financiën, „de hele sociaal-economische driehoek” die „pardoes in handen komt van vrouwen”, „en hun eerste aanspreekpunt in het bedrijfsleven (VNO NCW) was al een seksegenote” (o god nee!) zoals het FD schreef – enig idee hoeveel vooroordelen we nog meer moeten bestrijden als dit de komende jaren doorgaat?

6 Waar stopt dit überhaupt? Moeten we er nu overal 50-50 van maken? Bij de vuilophaal, in de zorg, bij het Nederlands elftal? Er zijn trouwens zo’n 100.000 vrouwen meer in Nederland. Wat doen we met hen? En alle eenmanszaken? Hoe maken we die 50-50?

7 Vrouwen halen zich van alles in het hoofd. Straks willen ze ook nog gelijk betaald worden voor gelijk werk. Weet je wat dat kost?! Als we niet oppassen krijgen we straks ook nog een vrouwelijke premier! Een vrouw met politieke ambities sowieso. De horror.

8 Waar moeten vrouwenhaters heen? Ze kunnen al amper meer thuis terecht, in de rechtspraak, in het onderwijs, bij de NS, de ANWB, bij Albert Heijn (allemaal vrouwelijke ceo’s!). Ik hoorde laatst dat er zelfs al vrouwelijke opzichters zijn in de bouw!

Straks kunnen vrouwenhaters alleen nog zichzelf zijn in de voetbalkantine, in de gevangenis en bij de mannenkapper. Daar moet aandacht voor komen.

9 Maar het grootste bezwaar is natuurlijk dat je nog veel meer vrouwen nodig hebt in de ministerraad, wil je ze pas écht goed tot hun recht laten komen, zo blijkt ook uit onderzoek.

Hoogleraar leiderschap Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen stuurde me een wetenschappelijk artikel uit The Leadership Quarterly waarin stond dat vrouwen pas écht kunnen praten en meebeslissen als ze in de meerderheid zijn. Bij mannen hoeft dat niet. Die nemen het woord, zelfs als ze aan een tafel met louter vrouwen zitten. Vrouwen niet. Die raken zelfs bij een gelijke verdeling nog ondergesneeuwd door de mannen.

En nee, het helpt hen niet om stevig terug te gaan praten, want stevig terugpratende vrouwen worden al snel bitchy gevonden, blijkt uit onderzoek. Maar nóg meer vrouwen benoemen om dit probleem op te lossen?! Pffff... Straks houden we alleen nog Man Rutte over!

Dat wil niemand op z’n geweten hebben.

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.