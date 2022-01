‘Aanwijzing’ Broekers-Knol was Haagse bluf, draagvlak noodopvang lijkt nu minimaal

Het was allemaal Haagse bluf en de gemeenten hadden dat kunnen weten.

Afgelopen maandag moest gewezen staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) op haar laatste werkdag toegeven dat de ‘aanwijzingen’ die het kabinet heeft gegeven aan vijf gemeenten om noodopvang voor asielzoekers te regelen, geen juridische basis hebben.

Het ging niet om dwang, zo schreef Broekers-Knol maandag, maar om een „dringend bestuurlijk verzoek” met de bedoeling „de betreffende gemeenten te bewegen al het nodige te doen om de acuut noodzakelijke tijdelijke asielopvang op zeer korte termijn te realiseren”.

Een noodkreet dus, maar wel eentje die als een order werd verkocht. In december sloeg Broekers-Knol in een kabinetsbrief nog stoere taal uit. Om te voorkomen dat door een gebrek aan opvangplekken duizenden asielzoekers in tenten terecht zouden komen, was het kabinet gedwongen „aanwijzingen te geven aan de gemeenten Enschede, Gorinchem en Venray en de regio Rotterdam om alle maatregelen te treffen om locaties gereed te maken”. De aanwijzing was „een laatste middel om de inzet van crisisnoodopvang te voorkomen”.

Lees ook: Haagse oekaze over asielopvang verrast gemeenten. Opnieuw

De burgemeesters van de betrokken gemeenten toonden zich afgelopen december „verrast” en „overvallen” door de opdracht van het kabinet. Gemeenteraden waren buitenspel gezet, omwonenden ook. Nu blijkt dat juridische basis ontbreekt, lijkt het draagvlak voor die noodopvang minimaal: in Venray en Rotterdam gaan betrokken gemeenteraden er opnieuw over in de weer. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb had Broekers-Knol telefonisch op zijn minst de indruk gewekt dat ze „een opdracht” had uitgevaardigd. „Wij konden niet anders dan erop vertrouwen dat het aanwijzingsbesluit op juiste gronden is genomen”, zegt de Venrayse burgmeester Leontien Kompier.

Zo dreigt de geplande noodopvang op losse schroeven te staan. Het gaat onder meer om Vliegveld Twente, oude panden van het Rijksvastgoedbedrijf in Gorinchem, een evenementenhal bij Oostrum aan de Voorn en een nog onbekende plek in de regio Rotterdam. Daar moet tijdelijke opvang komen voor zo’n 2.000 asielzoekers. In Alkmaar begint het COA met de verbouwing van nog een pand, ook eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, dat daarna kan worden ingezet.

De burgemeesters hadden kunnen weten dat er formeel geen sprake was van dwang. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat weten niet verrast te zijn. „Het was onze analyse in december al dat een juridische grondslag onder die aanwijzing ontbrak”, zegt een woordvoerder. De gemeente Alkmaar geeft toe het al eerder geweten te hebben.

Uit interne stukken die Broekers-Knol maandag naar de Kamer stuurde, blijkt dat het kabinet al langer nadacht over manieren om meer opvang van vreemdelingen – zowel asielzoekers als de circa 12.000 statushouders die wachten op een eigen woning – te kunnen afdwingen. Op 13 oktober stuurden ambtenaren een nota naar Broekers-Knol. Daarin constateren ze dat het dwingen van gemeenten op korte termijn iets te doen alleen kan via de Wet veiligheidsregio’s, die van kracht wordt bij rampen en crises. De vraag is of asielzoekers in lekkende tenten als zodanig kunnen worden omschreven.

Oncollegiaal

Ook in 2015, toen Nederland te maken kreeg met een grote instroom van vluchtelingen uit Syrië, werden dwangmaatregelen niet ingezet. Maar burgemeesters die nieuwe opvangcentra weigerden, werden door toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) wel openlijk neergezet als „oncollegiaal”. In het Drentse Oranje maakte Dijkhoff mee dat boze buurtbewoners de weg met auto’s blokkeerden. Een demonstrant belandde op de bumper van zijn dienstauto.

Dat soort taferelen moesten voortaan worden voorkomen. Er zou beter crisismanagement komen en vier permanent bemande landelijke opvangcentra. Toch zijn die centra er nog steeds niet. En dus was er vorige maand opnieuw een noodgreep nodig. Alleen: dat was niet langer alleen aan staatssecretaris Broekers-Knol. Sinds 2015 zijn zowel het Rijk als het COA en de provincies verantwoordelijk voor spreiding van asielzoekers en de noodopvang.

Dat gebeurt aan landelijke en regionale ‘regietafels’ waar ook direct betrokken commissarissen van de koning en gemeenten aan deelnemen. Aan een van deze regietafels werd de ‘aanwijzing’ besproken, zo blijkt uit de agenda voor een bijeenkomst met toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66), staatssecretaris Broekers-Knol én een vertegenwoordiger van de VNG. Ambtenaren hadden de spreekpunten voor Broekers-Knol opgesteld: „Het voorstel aan uw tafel is om over te gaan tot de inzet van acute noodopvang, op aanwijzing van het kabinet.” In de brief aan de gemeente zou Broekers-Knol verwijzen naar „internationaal en Europeesrechtelijke verplichtingen” zoals het Vluchtelingenverdrag – en dus niet naar de Nederlandse wet.

Een week later, tijdens de behandeling van de Justitiebegroting in de Eerste Kamer, kreeg Broekers-Knol er vragen over. Internationale verdragen, zo zei de staatssecretaris, zijn „een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor álle Nederlandse overheden”.