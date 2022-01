Ziekenhuis zet besmet personeel in op de IC’s en de SEH’s

Verschillende ziekenhuizen hebben afgesproken om besmet zorgpersoneel in te zetten in noodsituaties. Het gaat om medewerkers die positief testen op Covid-19, maar geen - of milde klachten hebben, en werkzaam zijn op kritieke afdelingen, zoals de spoedeisende hulp (SEH) en de intensive care. In het Zuyderland ziekenhuis in Limburg gebeurde dat al. In december kwam het zeker vijf keer voor dat een personeelslid met een positieve testuitslag aan het werk ging, laat directeur David Jongen weten. Zij deden dat vrijwillig, zegt hij, met FFP2-maskers en volledig ingepakt, op de SEH en de IC. „Dit is een manier om bedden open te houden die je anders moet sluiten. Sommige collega’s bieden het zelf aan, ze willen graag komen werken.”

In het Zuyderland bereikte het bestuur en de ondernemingsraad in november overeenstemming over de maatregel, die in „uitzonderlijke gevallen” wordt ingezet. Op dit moment zijn er gesprekken om van die maatregel de norm te maken: dat zou betekenen dat voortaan alle positief geteste medewerkers van de SEH en IC aan het werk gaan, mits zij geen of milde klachten hebben.

Hoewel het aantal Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen de afgelopen week daalde, stijgen de besmettingen explosief. Afgelopen week testten dagelijks gemiddeld ruim 27.000 mensen positief. In de regio Amsterdam-Amstelland werden de meeste besmettingen gemeld, bijna 1 op de 50.

En die cijfers zijn ook terug te zien onder het zorgpersoneel. In het Amsterdam UMC zit één op de vijf medewerkers ziek thuis of in quarantaine. Ziekenhuisbestuurder Mark Kramer pleit ervoor personeel dat in quarantaine zou moeten, toch in te zetten. Kramer: „We houden ons vooralsnog aan de landelijke quarantaineregels. Maar er moet landelijk worden nagedacht of die regels in de zorg handhaafbaar zijn.” De volgende stap waarover het ziekenhuis intern spreekt, is de inzet van besmet personeel. „Als we echt met de rug tegen de muur staan.”

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zette nog geen besmet personeel in, maar stelde er al wel een protocol voor op dat is voorgelegd aan de Inspectie. Ziekenhuisdirecteur Bart Berden legt uit dat daarin staat dat de maatregel bij „proportionele risico’s” wordt ingezet – „dus niet omdat je één dienst niet rondkrijgt” – en dat besmette medewerkers niet verplicht zijn te komen. Het protocol is in de regio overgenomen, aldus Berden.