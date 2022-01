Ik had een wandelafspraak met een vriendin die ik lang niet gezien had. De avond tevoren ontspon zich het volgende WhatsApp-gesprek:

„Allebei even zelfrespect, stel ik voor. Tot morgen.”

„Zelfrespect? Je bedoelt afstand houden?”

„Zelfrespect zelftest!”

„Ja dat is oké.”

„Deed-ie het weer, de autocorrectie. En zelfrespect houden we er maar in.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl