‘Zeewolde’ is lakmoesproef nieuwe bestuurscultuur

Met Rutte IV op het bordes en de belofte van een nieuwe bestuurscultuur, is het hyperscale datacenter dat Meta/Facebook zou willen bouwen in Zeewolde een interessante testcase.

Niko Koffeman is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer.

Zoals bekend werd vanuit de oude bestuurscultuur alles gedaan om het datacenter in strijd met de regels te realiseren. Op onreglementaire wijze werd stroomvoorrang geregeld bij aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van Tennet, werd een speciaal energie-onderstation naast het beoogde datacenter beloofd en zou Meta als energiegrootverbruiker maar liefst 90 procent korting krijgen op de tarieven. Dit alles door persoonlijke tussenkomst van toenmalig minister Eric Wiebes, zo blijkt uit wob-documenten. In strijd met het datacenterbeleid van de Nederlandse overheid dat een voorkeur uitspreekt om datacenters aan de randen van het land te vestigen, zo geven ambtenaren aan.

Bovendien was er op het moment van aanvraag een stop op de verkoop van vruchtbare landbouwgrond, in dit geval in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf. Het gebruik van restwarmte vanuit het datacenter was op geen enkele manier geregeld, korte tijd nadat de gemeenteraad van Zeewolde het groene licht gaf voor een wijziging van het bestemmingsplan bleek dat maximaal 17 procent van de restwarmte van het datacenter gebruikt zou kunnen worden in de omgeving, meer dan 80 procent zou onbenut het IJsselmeer opwaaien.

Landelijke visie

Coalitiepartij ChristenUnie (CU) diende in de Tweede Kamer een voorstel in om geen grond te verkopen aan Meta zonder dat er eerst een landelijke visie zou worden ontwikkeld op de komst van datacenters naar Nederland. Ook in verband met de voorgenomen vestiging van nog eens 20-25 nieuwe datacenters. Het voorstel werd in de Tweede Kamer verworpen, maar een vrijwel gelijkluidend voorstel werd een week later in de Eerste Kamer aangenomen, met steun van de gehele oppositie, tegen de wil van de gehele coalitie inclusief de CU – als toonbeeld van een oude bestuurscultuur waarin coalitiefracties unaniem steun geven aan alles wat de regeringspartijen wensen.

In de oude bestuurscultuur was het gebruik dat alle voorstellen in Tweede en Eerste Kamer door de coalitiefracties beoordeeld werden en vertaald in gelijkluidend stemgedrag voor alle regeringspartijen. Werd bij de vorming van Rutte IV gesproken over meer dualisme en een akkoord op hoofdlijnen als kenmerken van de nieuwe bestuurscultuur, de oude versie werpt haar schaduwen vooruit.

Niet alleen over het datacenter werd volgens strikte coalitielijnen gestemd, ook voorstellen om de belasting op fictief rendement af te schaffen, het belastingsysteem te vereenvoudigen en om ouderen 200 euro extra te geven als koopkrachtcompensatie werden wel aangenomen in de senaat, maar alleen gesteund door de oppositie en unaniem afgekeurd door de coalitiepartijen. In de bestuurscultuur van de kabinetten-Rutte werd in voorkomende gevallen geprobeerd steun te verwerven van kleine oppositiepartijen in de senaat, via gesprekken in achterkamers.

In de nieuwe bestuurscultuur zou dat niet langer tot de mogelijkheden moeten behoren. In die zin vormt mogelijke verkoop van grond door het Rijksvastgoedbedrijf aan Meta, tegen de wil van de Eerste Kamer een lakmoesproef. Facebook/Meta heeft inmiddels het zekere voor het onzekere genomen en alvast 212 hectare grond gekocht in het Deense Esbjerg.

