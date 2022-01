‘The Power of the Dog’ en ‘West Side Story’ grote winnaars bij 79e editie Golden Globes

The Power of the Dog heeft in de nacht van zondag op maandag bij de glansloze 79e editie van de Golden Globes de prijs voor beste dramafilm gewonnen. De Amerikaanse film- en televisieprijzen werden uitgereikt tijdens een besloten bijeenkomst zonder publiek, omdat de organisatie erachter zwaar onder vuur ligt vanwege een gebrek aan diversiteit en ethiek.

Het op een roman uit 1967 gebaseerde The Power of the Dog gaat over de meedogenloze strijd tussen twee broers op een ranch in de Montana-vallei, die elkaars tegenpolen zijn. Naast de prijs voor beste dramafilm, kreeg The Power of the Dog ook Golden Globes voor beste mannelijke bijrol (Kodi Smit-McPhee) en beste regisseur (Jane Campion).

De remake van West Side Story van regisseur Steven Spielberg was de andere grote winnaar in de filmcategorieën en pakte gouden beeldjes voor beste musical of comedyfilm, beste actrice (Rachel Zegler) en beste vrouwelijke bijrol (Ariane DeBose).

De prijs voor beste dramaserie op televisie ging naar Succession over de fictieve familie Roy, die een wereldwijd mediaconglomeraat bestuurt. Daarmee werd Squid Game afgetroefd, de bestbekeken serie op Netflix ooit. De Golden Globe voor beste musical of comedyserie op televisie ging naar Hacks, die gaat over de samenwerking tussen een doorgewinterde comédienne die relevant wil blijven en een jonge comedyschrijfster.

Niet op televisie en livestreams

De winnaars van de Golden Globes werden bekendgemaakt via de website van de organisatie en op sociale media, maar er was geen via televisie of internet uitgezonden sterrengala. De Amerikaanse televisiezender NBC besloot de editie van dit jaar niet uit te zenden na aanhoudende en steeds feller wordende kritiek op het gebrek aan diversiteit binnen de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die de prijzen verdeelt, en de innige banden die de juryleden hebben met filmstudio’s.

De journalisten en fotografen die de jury vormen laten zich vaak uitgebreid fêteren en daarmee lijkt hun stem gekocht te kunnen worden. Ook was er tot oktober geen enkel van het toenmalige aantal van 87 juryleden zwart. Presentatrice Tina Fey vroeg daar bij de ceremonie van vorig jaar al op ondubbelzinnige wijze aandacht voor: „We allemaal weten dat prijsuitreikingen dom zijn, maar zelfs bij domme dingen is inclusiviteit belangrijk en er zijn geen zwarte leden van de Hollywood Foreign Press Association. HFPA, misschien hebben jullie de memo niet gekregen, maar dit moet veranderen.” Bij wijze van protest gaf acteur Tom Cruise vorig jaar mei de drie Golden Globes terug, die hij in zijn carrière heeft gewonnen.

De HFPA heeft om diverser te worden in oktober 21 nieuwe filmjournalisten van diverse afkomst opgenomen, maar dat kon NBC en verschillende acteurs er niet meer van overtuigen om er net als andere jaren een feestelijke op tv uitgezonden bijeenkomst met rode loper van te maken.

Lijst met belangrijkste winnaars Golden Globes 2022

Dramafilm The Power of the Dog

Komische film/musical West Side Story

Dramaserie Succession

Comedyserie Hacks

Miniserie of tv-film The Underground Railroad

Animatiefilm Encanto

Buitenlandse film Drive My Car (Japan)

Filmactrice Nicole Kidman, Being the Ricardos

Filmacteur Will Smith, King Richard

Actrice in komische film of musical Rachel Zegler, West Side Story

Acteur in komische film of musical Andrew Garfield, Tick, Tick … Boom!

Actrice in serie Mj Rodriguez, Pose

Acteur in serie Jeremy Strong, Succession

Actrice in comedyserie Jean Smart, Hacks

Acteur in comedyserie Jason Sudeikis, Ted Lasso

Filmregisseur Jane Campion, The Power of the Dog

Filmscenario Belfast

Filmsong No Time to Die, Billie Eilish