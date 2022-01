Vrouw opgepakt die ‘fakkelincident’ filmde voor de woning van Kaag

De politie heeft maandag een tweede verdachte aangehouden voor de bedreiging van D66-leider Sigrid Kaag op haar thuisadres. Het gaat om de 44-jarige vrouw die de video maakte van de man met de brandende fakkel en deze live uitzond, meldt de politie in een persbericht. De verdachte, Eline van ’t N., ging met een aantal anderen naar de woning van de politica en „verstoorde daar de openbare orde”.

Van ’t N. is vlogger van haar eigen online-zender ‘Onrecht TV’, blijkt uit eerdere berichtgeving over het incident. Zij richtte de zender al voor de coronacrisis op. De verdachte is aangehouden in Amsterdam, maar heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie.

In de avond van 5 januari ging de vrouw samen met de 29-jarige verdachte Max van den B. naar het huisadres van Kaag. Hij droeg een brandende fakkel bij zich en zij zond de video live uit op sociale media. Ze richtte daarbij haar camera op de woning van Kaag. „Wauw Max, wat is dat voor fakkel”, roept ze in de video. Van den B. belde vervolgens aan en schreeuwde complotleuzen en bedreigende taal. De man werd vrijwel direct na het incident opgepakt.

Van den B. noemt zichzelf „verslaggever” van Onrecht TV, en Van ’t N. zijn „baas en manager”. De vrouw wordt op donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Van den B. zit nog vast en verschijnt 19 januari voor de politierechter.