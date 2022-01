VN-rapporteur blijft bij felle kritiek op Nederlandse politie

Nils Melzer, de VN-rapporteur voor marteling, blijft bij de felle kritiek die hij vorige week uitte op het politieoptreden tijdens een aantal coronademonstraties in Nederland. Dat heeft hij maandag gezegd in interviews met de Volkskrant en de NOS. „Ik heb voldoende ervaring op het gebied van oorlog, militaire optredens en politiegeweld om te kunnen zeggen dat dit marteling is”, zegt hij tegen de NOS.

Vorige week schreef Melzer op Twitter dat enkele Nederlandse agenten en hun leidinggevenden vervolgd moeten worden voor marteling. Daarbij deelde hij een filmpje waarin te zien is dat Haagse politieagenten met een wapenstok inslaan op een ongewapende demonstrant tegen de coronamaatregelen. Een politiehond bijt zich vast in de man, die zich niet lijkt te verzetten. Op Twitter noemde Melzer het voorval „een van de walgelijkste gevallen van politiegeweld” sinds de dodelijke aanhouding van George Floyd in de Verenigde Staten.

Lees ook: ‘Neem kritiek op walgelijke vormen van politiegeweld uitermate serieus’

Rapport

Aan de Volkskrant meldt hij maandag: „Ik weet dat politiemensen moeilijk werk doen in soms heel lastige omstandigheden. [...] Maar ik zie helaas te vaak dat de politie met excessief geweld reageert op gewone mensen die demonstreren of het niet eens zijn met de regering.” Hij wijst erop dat inwoners van een democratische rechtsstaat „het recht hebben zicht te verzetten tegen overheidsbeleid.”

De Nederlandse politie reageerde vorige week met grote verontwaardiging op de uitingen van Melzer. „Agenten worden dag in dag uit geconfronteerd met heel veel geweld door demonstranten en dan is het wel erg prematuur om zonder onderzoek dergelijke conclusies te trekken”, zei Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), tegen NRC. Volgens Melzer zijn de beelden echter „overduidelijk”, zei hij tegen de Volkskrant. Wel vindt hij zijn Tweets achteraf te „opruiend”.

Melzer is van plan om in de eerste helft van dit jaar naar Nederland te komen. Hij wil dan praten met onder meer politici, toezichthouders, de Ombudsman, en de politie. Het officiële rapport met zijn bevindingen en aanbevelingen volgt in 2023. Zijn medewerkers leggen nu de laatste hand aan een officiële beschuldiging van de Nederlandse politie. Voordat Melzer zijn kritiek uitte, had het OM al besloten om de agenten uit het filmpje te vervolgen.