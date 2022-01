Vier jaar extra celstraf voor Aung San Suu Kyi

De afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft maandag vier jaar extra gevangenisstraf opgelegd gekregen. Volgens internationale persbureaus legde de rechtbank van de hoofdstad Naypyitaw de straf op voor het illegaal importeren en bezitten van walktietalkies en het overtreden van coronaregels. In december werd Suu Kyi ook al veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, ook voor het overtreden van coronaregels en voor opruiing. Die straf werd later gehalveerd en Suu Kyi mag de straf in huisarrest uitzitten.

De 76-jarige winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede wordt vervolgd voor zo’n tien zaken waarvoor haar in totaal meer dan honderd jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Zelf ontkent ze alle aanklachten. Haar aanhangers zeggen dat de aanklachten ongegrond zijn en dat de junta, die afgelopen februari de macht greep in Myanmar, er de politieke carrière van Suu Kyi mee wil beëindigen. Volgens de junta krijgt Suu Kyi een eerlijk proces van een onafhankelijke rechtbank. De rechter die het proces leidt zou door de eigen regering van Suu Kyi zijn aangesteld.

In februari pleegden militairen een staatsgreep in Myanmar. Suu Kyi, op dat moment de regeringsleider van het Zuidoost-Aziatische land, had de verkiezingen gewonnen en leek zich dus op te kunnen maken voor een nieuwe termijn. Maar volgens het leger was er gefraudeerd bij de verkiezingen, hoewel internationale waarnemers geen misstanden hadden vastgesteld. Tussen 1962 en 2011 werd Myanmar ook al bestuurd door een militaire dictatuur. Suu Kyi werd vanaf eind jaren tachtig een sleutelfiguur van de Myanmarese oppositie en het leger legde haar daarna jaren huisarrest op. In 2016 werd ze het hoofd van de regering.