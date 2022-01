Tessa Rose Jackson: ‘Ik heb veel zin om weer mooie dingen te delen met anderen’

De Brits-Nederlandse Tessa Rose Jackson (29), ofwel singer-songwriter Someone, vult haar dromerige psychpop aan met eigen grafische, soms interactieve kunst. Vorig jaar bracht ze het fraaie, subtiele album Shapeshifter uit. Ze heeft er nog nauwelijks mee kunnen optreden.

Hoe gaat het met je?

„Weer goed. Het afgelopen jaar heeft mij doen beseffen hoe niet vanzelfsprekend dat antwoord is. Het ging tot december namelijk best wel slecht met mij. Ik schrok ervan, omdat ik van mezelf een enorm positief gestemd persoon ben. Als er tegenslagen komen, ben ik de eerste die probeert er een draai in te vinden. Maar tijdens het afgelopen half jaar had ik voor het eerst echt moeite met dat lichtpuntje vinden.

„Onze Someone-shows zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. En ik merk dat de beschikbaarheid van de zalen dichtslibt. Er is in de muziekindustrie een totale, begrijpelijke stop op ondernemen en nieuwe dingen plannen uit angst voor de onzekerheid van het komende jaar. Die opgelegde passiviteit is onder mijn huid gaan zitten. Ik kwam in een soort rusteloze, neerwaartse spiraal en wist niet wat ik met mezelf aan moest. Mijn zus noemde het rouwen. Dat vond ik goed verwoord.”

Waar loop je tegenaan?

„Ik speelde met twee bandgenoten een intieme, uitgeklede versie van de set in Brighton, Manchester en Londen. Dat was zó fijn, we waren helemaal op elkaar ingespeeld en ingezongen. Het maakte ons helemaal excited voor de volle band-shows. Brussel werd de eerste. Vlak voordat we opgingen, hoorden we van de aankomende maatregelen in Nederland. Ik stond met tranen in mijn ogen op het podium. Het werd een heerlijke, uitbundige laatste show.

„Het is nu lastiger dan ooit om een planning te maken. Shows boeken is een soort race tegen te klok geworden, omdat niet alleen de doorgeschoven acts van vorig jaar nog een plek moeten krijgen, maar ook de nieuwe acts van dit jaar. Bovendien zijn veel festivals gesneuveld. En men is huiverig om shows te boeken in de late wintermaanden vanwege de kans op nog een golf, dus er zijn ook nog minder maanden in het jaar opeens. Naast stress en frustratie voel je angst: komen we er überhaupt nog tussen?”

Wat zijn lichtpuntjes?

„Ik loop nu over van de creatieve energie. Ben sinds begin december weer elke dag in mijn studio nieuwe dingen aan het maken. Er komt een nieuwe plaat aan, zeg ik inmiddels trots. En ik maak veel opdrachtmuziek. Nu bijvoorbeeld voor een nieuwe Videoland-serie. Fijn ook: ik werk nu veel met anderen samen. Er zijn schrijfsessies, we wisselen uit. Zo van ‘doe jij een gitaartake voor mij, verzin ik een leuk synth-lijntje voor jou’. Mijn nieuwe album zit zo onverwacht bomvol basklarinet! Prachtig. Dat geeft frisse energie. Maar mijn hart bloedt voor de livescene waarvan ik zo veel houd.”

Waar zie je naar uit in 2022?

„Spelen voor volle zalen. Dat er vanuit de overheid meer waardering komt voor de kunsten, dat we niet bij elke golf als eerste worden dichtgegooid. En ik hoop dat mensen weer kaartjes gaan kopen. Ik heb zelf in ieder geval veel zin om weer mooie dingen te delen met anderen. In welke vorm dan ook.”