‘Tattookiller Cor P. gearresteerd in Dominicaanse Republiek’

Tattookiller Cor P. is donderdag gearresteerd in de Dominicaanse Republiek, nadat hij dinsdag zwaargewond was geraakt doordat twee mannen hem daar probeerden te liquideren. Dat meldt Het Parool maandag. Het OM was maandagmiddag niet bereikbaar om het nieuws te bevestigen aan NRC. P. vluchtte begin 2020 uit Nederland, nadat er levenslang tegen hem was geëist voor een onderwereldmoord. Hij had zijn enkelband doorgeknipt, die hij droeg omdat hij het laatste deel van een celstraf voor een liquidatiepoging thuis mocht uitzitten.

Twee mannen op een scooter beschoten de 38-jarige P. dinsdag in zijn witte terreinwagen in het centrum van het Dominicaanse toeristenoord Las Terrenas. Daar woonde hij waarschijnlijk al enige tijd. Volgens de lokale politie is hij door drie kogels geraakt. In het ziekenhuis werd hij gearresteerd, nadat de politie zijn appartement had doorzocht. P. stond internationaal gesignaleerd.

Samen met vier andere mannen van de ‘tattookillers’-bende, die zo heet omdat alle leden een tatoeage met Chinese tekens op de rug hebben, wordt Cor P. verdacht van de moord op Onno Kuut. Het zwaar toegetakelde lichaam van de 30-jarige Enschedeër werd in 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Omdat Kuut eenzelfde soort tatoeage op zijn rug had, gaat justitie uit van een „koelbloedige interne afrekening”. Ze eiste levenslange celstraffen voor de verdachten, maar in 2020 werden zij door de rechter vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Justitie is vervolgens in hoger beroep gegaan.

Nederland heeft geen officieel uitleveringsverdrag met de Dominicaanse Republiek. In het criminele milieu wordt P. aan meer moorden gelinkt. Zijn bijnaam is ‘De Paling’, omdat hij meestal wist te ontkomen aan zijn straf.