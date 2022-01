Rutte IV kan een flinke portie wijsheid goed gebruiken

Het is zover – eindelijk. Na de langste formatie uit de geschiedenis, negen maanden en 24 dagen na de verkiezingen, wordt het nieuwe kabinet maandag beëdigd door de koning. De traditionele bordesfoto zal er dit jaar met de verplichte anderhalve meter afstand – en een afwezige, want positief geteste Sigrid Kaag – anders uitzien. Het is te hopen dat die symboliek van afstand geen voorbode is voor de bewindspersonen die onder de noemer Rutte IV de komende jaren gaan regeren.

Want gemakkelijk krijgt deze ploeg het allerminst. Er zijn grote crises op te lossen, waarvan corona er slechts een is. Klimaatverandering vraagt om daadkracht en de woningnood wordt iedere dag nijpender. Groningers kijken intussen sceptisch naar de verse staatssecretaris van Mijnbouw, want in plaats van minder gas, zoals beloofd, zal er deze winter alleen maar meer gas uit de grond worden gehaald.

Bovendien ontmoet het nieuwe kabinet een Tweede Kamer van negentien fracties die met elkaar wedijveren om aandacht – nog voordat ze als geheel de regering zullen controleren. Het zal, onder andere, leiden tot een overvloed aan moties. Het wordt interessant om te zien hoe de nieuw aan te treden regering omgaat met dat dualisme tussen kabinet en Kamer. Het is immers, daarover is iedereen het eens, tijd dat de nieuwe bestuurscultuur ook in de praktijk zal worden gebracht.

Tel daarbij op dat het fundament onder Rutte IV, de verkiezingsuitslag van bijna een jaar geleden, er sindsdien niet steviger op is geworden. Het vertrouwen in de overheid is laag en de coronacrisis zorgt voor grote tweespalt in de samenleving. Des te belangrijker dat het kabinet goed oplet: electoraal kan het aantrekkelijk zijn zich te richten op de eigen achterban, maar de regering is er voor iedereen. Juist in tijden van polarisering zal ook verbinding met minderheden moeten worden gezocht.

Dat minderheden zich gehoord weten, is de kern van de democratie – en ook daar loert een gevaar. Het toenemende aantal bedreigingen waar politici mee te maken hebben, ondermijnt de rechtsstaat én de democratie. Nadat de man die woensdagavond met een brandende fakkel voor de woning van Sigrid Kaag stond, werd opgepakt, spraken meerdere partijen openlijk over de retoriek van Forum voor Democratie als bron van dit kwaad. Het is een precaire balans: aan Rutte IV de taak om afhakers erbij te houden, maar grensoverschrijdende taal en dito gedrag niet te tolereren.

En dan is er nog de tijd, de regeerperiode is kort: over drie jaar en twee maanden zijn de volgende parlementsverkiezingen. Tussendoor zijn de gemeenteraadsverkiezingen (14, 15 en 16 maart 2022) en de verkiezingen voor de Provinciale Staten (2023). Ook zijn er drie parlementaire enquêtes in voorbereiding (over de Toeslagenaffaire, het coronabeleid en de gaswinning in Groningen).

Ondanks al deze valkuilen, opgaven en beren op de weg is het allereerst zaak dit kabinet de kans en dus de tijd te geven om te doen wat moet gebeuren: regeren, problemen oplossen en lenig inspelen op de werkelijkheid die nooit helemaal te voorspellen is.

Dit kabinet kan een flinke portie wijsheid goed gebruiken.

