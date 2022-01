Ruim 5 miljard euro aan cocaïne onderschept in haven Rotterdam

Opsporingsdiensten hebben in het afgelopen jaar voor ruim 5 miljard euro aan cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dat meldt het OM maandagochtend. Het Hit and Run Cargo-team (HARC), een samenwerking tussen de douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM, noteerde een drugsvangst van in totaal 70.571 kilo coke in diverse ladingen. Ook leverde het team bijstand aan andere opsporingsdiensten bij de vondst van 2.156 kilo aan cocaïne elders in het land. De hoeveelheid gevonden coke is bijna verdubbeld ten opzichte van 2020, toen het OM berichtte over een totale drugsvangst van ruim 40.000 kilo.

Op basis van de gevonden drugs stelde het HARC-team 194 keer een onderzoek in. Dit leidde tot 62 aanhoudingen. De grootste vondst werd afgelopen december gedaan, toen douaniers 4.180 kilo cocaïne aantroffen in een container geladen met bananen. In heel 2021 zijn in totaal 22 partijen onderschept met meer dan duizend kilo coke.

Daarnaast arresteerden de opsporingsdiensten afgelopen jaar een recordaantal uithalers, mensen die de binnengesmokkelde cocaïne in de Rotterdamse haven komen afhalen om verder te distribueren. In heel 2021 werden 198 mensen aangehouden terwijl zij zich met of zonder cocaïne op het haventerrein begaven, een toename van 42 procent. Sommigen werden meerdere malen aangehouden.

Vaak kwamen uithalers er vanaf met een geldboete van 95 euro, omdat onvoldoende kon worden aangetoond dat zij daadwerkelijk bezig waren met drugssmokkel. Het OM kon de verdachten in dat geval enkel beboeten voor het onbevoegd aanwezig zijn op een verboden terrein. Door een nieuwe uithalerswet, die op 1 januari van dit jaar is ingegaan, kan de rechter hiervoor hogere straffen opleggen. Deze kunnen oplopen tot twee jaar celstraf.