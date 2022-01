Rechter: tennisser Djokovic onterecht tegengehouden bij Australische grens

Tennisser Novak Djokovic is onterecht tegengehouden bij de Australische grens. Dat heeft een Australische rechter maandag bepaald, meldt The Sydney Morning Herald. Djokovic werd bij aankomst in het land op 6 januari de toegang geweigerd, omdat hij onvoldoende bewijs zou hebben dat hij recht had op een medische vrijstelling om het land in te reizen zonder coronavaccinatie. Djokovic is in Australië om deel te nemen aan de Australian Open in Melbourne, die volgende week maandag begint.

Djokovic stelde dat hij geen vaccinatiebewijs nodig had, omdat hij kon aantonen dat hij in de afgelopen maand besmet was met het coronavirus. De rechter stipte in de zaak aan dat Djokovic bij aankomst op het vliegveld een medische uitzonderingsverklaring overhandigde afgegeven door Tennis Australia, de organisator van het Australian Open. „Ik vraag me af wat deze man nog meer had kunnen doen”, stelde de rechter tijdens de zitting. Hij oordeelde dat de 34-jarige tennisser binnen dertig minuten na de uitspraak moet worden vrijgelaten uit het quarantainehotel waar hij sinds donderdag verblijft.

Immigratieminister Alex Hawke zei in reactie op het oordeel te overwegen om het visum alsnog in te trekken op basis van zijn wettelijke „persoonlijke macht”. Volgens The Sydney Morning Herald heeft Hawke nu vier uur de tijd om deze handeling te verrichten. Omdat deze macht verstrekkend is, zal Djokovic een dergelijk besluit lastiger succesvol kunnen aanvechten. Ook mag hij bij het intrekken van zijn visum door de immigratieminister drie jaar lang het land niet inreizen.

Omdat Djokovic weigerde zijn vaccinatiestatus bekend te maken, was lang onzeker of hij überhaupt kon deelnemen aan de Australian Open. Pas vorige week kreeg hij een medische verklaring van de toernooiorganisatie. De politieke gemoederen liepen hoog op, toen de tennisser bij de grens alsnog werd geweigerd. De Servische president Aleksandar Vucic riep de Australische overheid op „de intimidatie van ‘s wereld beste tennisser te stoppen”, waarop zijn Australische collega Scott Morrison benadrukte: „regels zijn regels” .

