Onwennig, maar optimistisch stapt Rutte IV op het bordes

Eén keer eerder was het actievoerders gelukt om een bijeenkomst van Mark Rutte te verstoren, de tv-toespraak in december 2020, met potten en pannen bij de Hofvijfer. Nu waren ze met sirenes en megafoons naar het park achter Paleis Noordeinde getrokken om voor het hek hetzelfde te doen bij de bordesscène van het kabinet-Rutte IV.

Maar dat mislukte.

Want toeval of niet: het nieuwe kabinet liep vóór op het schema en kwam maandag niet om twaalf uur ’s middags naar buiten zoals in het draaiboek stond, maar al om kwart voor twaalf. Het enige geluid dat klonk, was het geklik van zo’n vijftien camera’s. Rutte zag er tevreden uit: hij praatte wat met de koning, glimlachte, knikte naar de fotografen. De formatie had 299 dagen geduurd, geen record om trots op te zijn. Hij had nu wel zijn vierde kabinet.

De ministers liepen een voor een naar hun plek op het bordes, te herkennen aan de stickers met daarop de afkorting van hun ministerie. Maar pas nadat ze bij de deur hun mondkapje op het dienblad van een lakei hadden kunnen leggen.

Minutenlang stonden ze daar. Het bleef stil. Toen pas leken de live-beelden door te dringen tot de actievoerders tegen de coronamaatregelen. „Daar zit wat vertraging op”, zei een medewerker van de koning. Er klonk geloei, gejoel, muziek. Maar op het bordes stonden nog maar een paar ministers, de anderen waren alweer naar binnen.

Stap naar voren

In het paleis zelf hadden de staatssecretarissen en ministers net daarvoor tegenover de koning de eed of de belofte afgelegd. Bij D66-leider Sigrid Kaag, vicepremier en minister van Financiën, gebeurde dat digitaal omdat ze corona heeft. Net als de anderen deed ze, in haar eigen huis, een stap naar voren om daarna de eed af te leggen. Alleen wie tot het eind van Rutte III minister was gebleven, hoefde dat niet opnieuw te doen.

Van D66 kozen behalve Kaag ook Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en Hans Vijlbrief (Mijnbouw) voor de eed, bij de VVD sprak alleen Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ uit. Alle bewindslieden van CDA en ChristenUnie deden dat ook.

De beëdiging van de ministers van het nieuwe kabinet-Rutte. Foto Sem van der Wal/ANP

Na de bordesscène vertrekken ze naar hun ministeries voor de overdracht. Bij Financiën hebben oud-minister Wopke Hoekstra, die nu Buitenlandse Zaken gaat doen, en Sigrid Kaag een toneelstukje ingestudeerd: Hoekstra ‘geeft’ haar de sleutel via een beeldscherm, Kaag ‘pakt’ die ‘aan’ in haar huis. Bij het ministerie van Defensie moet de politie eerst actievoerders aan de kant duwen voordat de bewindslieden naar binnen kunnen, ook op andere plekken in Den Haag is het onrustig. Er is veel politie op straat, grote delen van het Binnenhof zijn afgezet voor publiek.

Bij het ministerie van Volksgezondheid geven de nieuwe minister, Ernst Kuipers (D66) en de oude, Hugo de Jonge (CDA), nu van Volkshuisvesting, elkaar wat onwennig een boks. De Jonge kan het niet laten om toch nog een keer te zeggen hoe „mooi” het was dat hij volksgezondheid mocht doen. „Maar ook in mijn nieuwe portefeuille”, roept hij nog, „kan ik overal de schuld van krijgen”.

Dan zegt Kuipers, die al deze week samen met de anderen moet beslissen of de lockdown langer gaat duren, dat Nederland met het coronavirus „moet leren leven”. Hij belooft dat de zorgcapaciteit wordt uitgebreid en zegt dat hij kritisch wil kijken naar de modellen van het RIVM en ook niet altijd de Gezondheidsraad om adviezen zal vragen. „Soms heb je ándere adviezen nodig en in een enkel geval helemaal geen advies.”

Afgesloten Binnenhof

Op meer plekken in Den Haag wordt gedemonstreerd, waaronder het Plein. Als de net beëdigde bewindspersonen later in de middag naar het ministerie van Algemene Zaken worden gereden voor de ministerraad, gaan ze door een haag van gescheld en getoeter. „Oprutte!”, wordt er geschreeuwd. En: „Het stinkt hier naar vis!”

Het Binnenhof is al sinds de ochtend aan alle kanten afgesloten met hekken. „In Brussel namen we ook ingrijpende maatregelen”, zegt Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, VVD) als ze naar de ingang van het ministerie loopt. Zij was tot voor kort Europarlementariër. „Maar dáár’’, zegt ze ook, „gaat het er niet zó aan toe”.

Er is, blijkt na de ministerraad als de nieuwe bewindspersonen de media te woord staan, wel meer waar ze aan moeten wennen – de een zichtbaarder dan de ander. De meeste nieuwe gezichten in het kabinet zijn erg voorzichtig in woordkeuze, niemand wil meteen in de eerste uren als minister of staatssecretaris een uitglijder maken.

De overdracht op het ministerie van Financiën Foto Bart Maat/ANP

Er worden vaak zoekende blikken met voorlichters gewisseld. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) gaat voor de microfoon staan om de pers te woord te staan in plaats van erachter. Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA), die als zorgminister bekend stond als de man met actieplannen, zegt dat „als minister van Volksgezondheid te blijven doen”. Als hij wordt verbeterd – „nee, u gaat nu naar wonen” – zegt hij dat hij dat beide portefeuilles „veel interessante parallellen” hebben. En óók: „loslaten is heel moeilijk, natuurlijk”. Het zal, denkt hij, helpen dat hij nu een ándere „grote taak” heeft om zich in vast te bijten. Een probleem dat mensen volgens De Jonge groter vinden dan corona. „Ik denk dat als je nu Ranking the Stars zou moeten doen voor het vraagstuk wat mensen het meest wakker houdt at night, dan is dat denk ik de volkshuisvesting.”

Allemaal veel luisteren

Bewindspersonen leken zich maandag te hebben voorgenomen om niet al te grote beloftes te doen, geen kwaad woord te spreken over hun voorgangers en de komende weken héél veel te luisteren. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD), die speciaal voor de gelegenheid nieuwe schoenen had gekocht, heeft „veel tips gekregen van mensen op LinkedIn om te luisteren en vragen te stellen”. Hans Vijlbrief, verantwoordelijk voor het Gronings gasdossier, gaat „volgende week naar Groningen om met bestuurders en mensen te praten”. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, lid geworden van D66 nadat ze gevraagd werd als bewindspersoon) gaat praten met de cultuursector.

Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane, VVD) zal gaan praten met ouders die getroffen zijn door de Toeslagenaffaire en met uitvoeringsinstanties. Maarten van Ooijen (Jeugd en Preventie, ChristenUnie) wil „niet alleen praten óver maar ook mét jongeren en kinderen over hoe de jeugdzorg verbeterd kan worden”. Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) met „provincies en gemeentebesturen” en ook „met de IND en het COA”. Minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) wil „heel snel in gesprek gaan met de militaire vakbonden” (die niet bijster enthousiast reageerden toen bekend werd dat zij het departement zou leiden).

Siegfried Woldhek tekent sinds 1982 de nieuwe kabinetten voor NRC. De bijna langstzittende premier, Mark Rutte, heeft zich volgens Woldhek in de langste formatie ooit „onvermijdelijk gemaakt door stil te zitten.”

Micky Adriaansens (Economische Zaken, VVD) wil „nóg beter luisteren naar ondernemers”. Dilan Yesşilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) vindt: „Ik moet vooral, vind ik, ophalen wat agenten, boa’s, brandweerlieden elke dag meemaken.” Rob Jetten (Klimaat, D66) wil „vooral luisteren naar onderwijsinstellingen en bedrijven die bezig zijn met verduurzaming en hulp vanuit de overheid nodig hebben” en „met mensen in gesprek gaan om ze te betrekken om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen in de energietransitie”.

Alleen premier Mark Rutte (VVD), die maandag na drie en een half uur als laatste de pers te woord staat, kan niet echt aanwijzen naar wie híj de komende tijd zal luisteren. „Niet per se naar allerlei sectoren, dat moeten de vakministers doen.”

Het is zijn vierde kabinet en voor Kerst had hij nog gezegd dat hij hoopte op een kabinet „met meer elan”. Nu er een kabinet is beëdigd en de vraag is wát dat nieuwe elan precies is, wil hij daar niet meer zoveel over kwijt. „Dat moet maar blijken uit de praktijk.” Rutte zegt wel wat er ánders is nu: „Er ligt een coalitieakkoord en geen regeerakkoord dat helemaal is uitgewerkt.”

En: „We hebben afgesproken om niet meer de dichtgetimmerde coalitieoverleggen te hebben iedere maandagochtend.” Dat betekent, zegt Rutte, dat er géén overleggen zullen zijn tussen de fractievoorzitters van de coalities en de premier en vicepremiers. Resoluut: „Dat gaan we niet meer doen.”

Met medewerking van Pim van den Dool

