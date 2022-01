Nog geen zicht op overeenstemming VS en Rusland over Oekraïne na overleg in Genève

Amerikaanse en Russische delegaties hebben maandag uren onderhandeld in een poging Russische militaire escalatie in Oekraïne te voorkomen en een reeks Russische eisen, die de NAVO aan banden zou leggen, te bespreken. Beide kanten onderstreepten na afloop dat er nog geen enkel zicht is op overeenstemming.

Rusland liet nogmaals weten niet van plan te zijn om Oekraïne binnen te vallen. Maar de VS zeiden er nog niet van overtuigd te zijn dat Rusland daadwerkelijk van plan is om te de-escaleren.

Het was een „lang en moeizaam, maar goed gesprek”, aldus de Russische lezing, meteen na afloop. Aan Amerikaanse kant werd van een „uitzonderlijke sessie” gesproken. De gesprekspartners willen eind deze week bezien of een vervolg mogelijk is. Woensdag spreekt eerst nog een Russische delegatie met de NAVO, donderdag is er een vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Het tafereel riep onherroepelijk beelden uit de Koude Oorlog in herinnering: delegaties uit Rusland en de Verenigde Staten ontmoeten elkaar voor diplomatiek overleg in Gèneve. Net zoals destijds, toen de wereld nog verdeeld was in ideologische blokken, spraken de twee grootmachten in neutraal Zwitserland over veiligheid in Europa. Net zoals destijds zat Europa niet aan tafel. En net zoals tussen 1947 en 1991 hing er spanning in de lucht omdat escalatie – nu in Oekraïne - op de loer ligt.

Na de Koude Oorlog is in Europa een machtsconstellatie gegroeid die Rusland eind vorig jaar opeens ter discussie stelde onder de impliciete dreiging met geweld. Na ’91 is de NAVO uitgegroeid tot een verbond van dertig partners door stapsgewijs landen te verwelkomen die eerder tot het Oostblok behoorden. Rusland zegt nu zich door de oostwaartse expansie bedreigd te voelen en wil, kort gezegd, dat de NAVO inbindt. In 1997 tekende Rusland nog een samenwerkingsverdrag met de NAVO in de wetenschap dat Oost-Europese landen op het punt stonden toe te treden.

Keiharde garanties

Nu wil Rusland onder andere keiharde garanties dat niet ook nog de voormalige Sovjet-Republieken Oekraïne en Georgië lid worden – hetgeen op korte termijn niet aan de orde is – en dat de NAVO ook niet samenwerkt met die landen. Rusland wil ook dat NAVO geen militairen en materieel stationeert in die ‘nieuwe’ Oost-Europese lidstaten. De NAVO stuurde juist militairen naar de Baltische staten en Polen als antwoord op de Russische annexatie van de Krim in 2014. Van de VS eist Rusland dat nucleaire wapens uit Europa verdwijnen.

Het Westen vindt de Russische verlangens niet bespreekbaar.

Om zijn eisen te onderstrepen, heeft Rusland tienduizenden militairen en materieel verzameld aan de grens met Oekraïne. Volgens de NAVO gaat die opbouw nog steeds door. Zo is er ook apparatuur voor elektronische oorlogsvoering gesignaleerd, zei de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg vorige week.

Formele gesprekken

Na een informeel etentje zondagavond, begonnen de formele gesprekken maandagochtend in de Amerikaanse ambassade. De grootmachten vergaderen bij toerbeurt op elkaars terrein, maandag waren de VS aan de beurt om gastheer te zijn. Namens de VS voerde plaatsvervangend minister voor Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman het woord, een door de wol geverfde diplomaat die eerder over het nucleaire akkoord met Iran onderhandelde en over het rakettenprogramma van Noord-Korea.

„Vandaag was een discussie, een manier om elkaars prioriteiten beter te begrijpen”, zei Sherman na afloop. „Je kunt het geen onderhandelingen noemen.” Sherman had, zei ze, duidelijk gemaakt dat de VS niet ingaan op de eis dat Oekraïne niet mag toetreden tot de NAVO, noch op de eis dat het bondgenootschap niet mag samenwerken met Oekraïne.

Er is geen reden bang te zijn voor escalatie-scenario Sergej Rjabkov Russische delegatie

Moskou stuurde plaatsvervangend minister voor Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov naar Genève, die al sinds zijn afstuderen in 1982 op dat ministerie werkt en sinds 2008 onderminister is. „Er is geen reden bang te zijn voor een of ander escalatie-scenario”, zei Rjabkov. „We hadden de indruk dat de Amerikaanse kant de Russische voorstellen serieus neemt en ze grondig bestudeerd heeft.”

Rusland verpakte zijn eisen in twee concept-verdragen, één met de NAVO en één met de VS. Volgens Sherman werden die teksten als zodanig niet besproken. In die concepten dringt Rusland ook aan op wapenbeheersing en afspraken over transparantie van militaire activiteiten. Daar valt met het Westen wél over te praten.

Middellange afstandsraketten

Mogelijkheden voor compromis zijn er bijvoorbeeld bij onderhandelingen over middellange afstandsraketten. In de Koude Oorlog had de Sovjet-Unie in het westen raketten op Europa gericht, de VS hadden in West-Europa raketten die op de Sovjet-Unie gericht waren. In het INF-verdrag kwamen Moskou en Washington in 1987 overeen die raketten te vernietigen, maar in 2019 stapten de Verenigde Staten – met steun van NAVO-partners – uit dat verdrag omdat Rusland het zou hebben geschonden. Een hele categorie raketten valt nu niet meer onder een wapenregime. Sherman zei maandag dat over een wederopstanding van INF-verdrag was gesproken.

Daarnaast zijn er ook compromissen denkbaar over conventionele wapens en over het vooraf melden van grote militaire oefeningen.

Diplomatieke route

Zelfs voor een toekomstig lidmaatschap van Oekraïne zien vindingrijke diplomaten een muizengaatje. De Europese Unie heeft lidmaatschap van landen als Oekraïne op de lange baan geschoven, onder andere met het argument dat uitbreiding in de verre toekomst weliswaar mogelijk is, maar dat de EU eerst zichzelf moet hervormen. Iets vergelijkbaars zou de NAVO ook kunnen doen, opperde de Duitse oud-ambassadeur en voormalig voorzitter van de jaarlijkse Veiligheidsconferentie in München, Wolfgang Ishinger, in The Economist.

Mocht de diplomatieke route spaak lopen en Rusland toch een tweede invasie in Oekraïne riskeren, dan kan het rekenen op een heftige reactie van het Westen. De Amerikaanse regering liet afgelopen weekend aan The New York Times doorschemeren welke dreigementen ze in gesprekken met Rusland zo al heeft geuit.

Grote Russische financiële instellingen zouden van het internationaal betalingsverkeer afgekoppeld worden, er zou een exportverbod komen op Amerikaanse technologie en op producten waar Amerikaanse technologie inzit.

De hoogste Amerikaanse militair, generaal Mark Milley, zou zijn Russische tegenpool, generaal Valeri Gerasimov, in een gesprek hebben voorgehouden dat de VS Oekraïense verzetsstrijders zullen bewapenen, mocht het tot een Russische invasie komen. Eerder voorspelde minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken al dat er in dat geval duizenden militairen extra gestationeerd zullen worden aan de oostflank van het NAVO-bondgenootschap, dicht bij Rusland, precies daar waar Rusland ze juist niet wil hebben.