Natuurschoon zit bij Charles Donker in de grijstinten

De natuur in verstilde grijstinten, ijle bomen aan de horizon, zelfportretten, het levenloze gevederte van een vogel: dat zijn de onderwerpen en stijlkenmerken van de Utrechtse etser Charles Donker (81). Maar ook een gebogen, witte dakgoot die loopt boven een blinde bakstenen muur van wel een paar duizend steentjes, één voor één geëtst.

Donker is een ambachtsman die de eeuwenoude techniek van het etsen beheerst. Momenteel is in Fondation Custodia in Parijs een expositie van vroeger en recent werk van hem te zien, onder de titel D’abord regarder. Tegelijkertijd verschijnt de Nederlandstalige overzichtscatalogus Altijd kijken met werk vanaf de jaren zestig tot 2019, een prachtig document van Donkers ontwikkeling, begeleid door essays en een biografie.

Charles Donker, Muur met gebogen dakgoot, ca. 1970. Foto Fondation Custodia, Collectie Frits Lugt, Parijs

Het ‘kijken’ is cruciaal voor Donker. In zijn woonhuis annex atelier in het Museumkwartier van de Utrechtse binnenstad zegt hij: „Alleen als ik aandachtig kijk en blijf kijken, kan ik etsen, graveren of tekenen. Ik kan niet uit het hoofd werken. Dat is voor een beeldend kunstenaar misschien een handicap maar ik zie dat anders: ik ben als ik ets aanwezig in de natuur, ik zit daar op die plek, met de etsplaat op mijn knieën en de stalen etspennen in de hand en werk naar wat ik waarneem.”

Charles Donker, Zelfportret, 1976. Foto Rijksmuseum Amsterdam

Permanente windstilte

Tijdens het gesprek vallen woorden als ‘ambacht’, ‘techniek’. Aan de hand van enkele etsplaten die klaarliggen licht Donker zijn werkwijze toe: „De plaat is overdekt met was. Daarin teken ik, als in een schetsboek. In mijn atelier doe ik de plaat in een bad met zuur. Waar de pen lijnen in de waslaag tekende, bijt het zuur in de plaat. Als je die op de drukpers legt, ontstaat de afbeelding.”

Donker studeerde aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Hij maakte aanvankelijk vrije schilderijen en ook monumentaal werk als mozaïeken en glas-in-loodramen, maar de kunst van het etsen kreeg steeds meer zijn voorkeur. „Van een ets kun je meerdere exemplaren drukken en dus verkopen, dat speelde wel een rol, want ik leef van de kunst. De tijd die het maken van een ets vergt, past bij mij. Zo vind ik het lastig om de beweging vast te leggen van bijvoorbeeld een vliegende vogel. Daarom gaat mijn voorkeur uit naar dode vogels die ik vind, of schelpen, krabben, spar- en dennenappels, een stuk muur, bomen, landschappen. Het is of in mijn werk een permanente windstilte heerst.”

Met collega-vogeltekenaars Peter Vos en Henk Slijper, bekend van zijn wandplaten met vogels, trok Donker er vaak op uit in de Eempolder. Tegelijk met Altijd kijken is bij Fondation Custodia van Vos 333 Vogels verschenen. Donker en Vos vertonen overeenkomsten in het gebruik van grijstinten, Oost-Indische of Chinese inkt en in de ongekende liefde voor vogels. Maar er is een verschil: Vos legde zich toe op de beweeglijke vogelwereld. Donker daarentegen is de toegewijd werkende ambachtsman die in zijn prentwerk lijn voor lijn neerzet van zijn veelal niet meer levende modellen. Hij roept daarbij een wereld aan details en nuanceringen op, van zwart-wit tot alle tinten grijs.

Charles Donker, Plateau de Vaucluse, 1965. Foto Fondation Custodia, Collectie Frits Lugt, Parijs

Kleurrijke aquarellen

Daarom is het des te verrassender dat Donker zich in de late jaren zestig tot op heden ook toelegt op kleurrijke aquarellen van landschappen in Zuid-Frankrijk, Spanje, Polen en Israël. Opeens zien we paars gloeiende bergen, helgroene boswildernissen, rode woestijnen en hardroze hooggebergten. Waarom opeens aquarellen? Een van de redenen is dat Donker zich op verzoek van natuurbeschermer Ysbrand Brouwers aansluit bij Artists for Nature Foundation (ANF, opgericht 1990) die aandacht vraagt voor bedreigde natuurgebieden.

Met kunstbroeders reisde hij naar tal van plekken, zoals het Poolse stroomgebied van de Biebrza. Donker. „Daar stond ik dan met vooraanstaande vogeltekenaars als Lars Jonsson, van de wereldberoemde vogelgidsen, of Robin d’Arcy Shillcock”, zegt Donker, „Die konden met een oog door de telescoop kijken en tegelijkertijd een schets maken, ongelooflijk. Tijdens deze reizen besloot ik opnieuw landschappen te gaan aquarelleren, want voor etsen was nauwelijks tijd. Maar zo verschillend is dat achteraf bezien niet. Ik zie geen tegenstelling tussen de etspen of het penseel. Eigenlijk heb ik mijn etsen altijd gezien als schilderijen, ze zitten vol kleur.”

Charles Donker: Altijd kijken. Fondation Custodia ism. Uitgeverij Thoth, 223 blz. € 34,50. Inl: D’abord regarder in Parijs t/m 3/4. Inl: . Fondation Custodia ism. Uitgeverij Thoth, 223 blz. € 34,50. Inl: thoth.nl Expositiein Parijs t/m 3/4. Inl: fondationcustodia.fr