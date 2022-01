Monique Chabot: ‘Ik begrijp wel waarom mijn vader niet bekend werd’

Monique Chabot en Koos Stadhouders, haar man, wonen aan de Molenlaan in Rotterdam. Twee straten verderop, je komt erdoor als je vanuit het centrum naar ze toe fietst, heb je de Chabotlaan. Die laan is vernoemd naar de oom van Monique, beeldhouwer en kunstschilder Henk Chabot (1894-1949). Werk van hem is te zien in Museum Boijmans Van Beuningen, maar ook in een eigen museum daartegenover, het Chabot Museum aan het Rotterdamse Museumpark. Henk Chabot maakte royale, expressionistische schilderijen, als er mensen op staan hebben ze karakteristieke, altijd bonkig weergegeven gezichten.

Monique Chabot is de dochter van Wim Chabot (1907-1977), ook kunstschilder. Wim was de dertien jaar jongere broer van Henk. Werk van hem staat en hangt in het huis van Monique en Koos. Een stuk of zeventig, niet al te grote schilderijen, ze hangen in de hal, in de woonkamer, langs de trap omhoog, in de slaapkamers. Stillevens, stadsgezichten, familieleden, meer figuratief dan expressionistisch. Eén schilderij, een vrolijk klein naakt, hangt in de badkamer, enkele tientallen staan opgeslagen op zolder. Het meeste is geërfd.

Over deze serie

We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

We zitten in de woonkamer, Monique (75), Koos (75) en de verslaggever. Behalve van Wim Chabot, is daar ook werk te zien van Henk Chabot. Zelfontworpen stoelen, een beeld. Een paar schilderijen ook, ze hangen aan een andere muur dan het werk van zijn broer. Koos heeft de originele memoires erbij gehaald die zijn schoonvader schreef in de laatste jaren van zijn leven, drie dikke multomappen vol zijn het, ze liggen op de lage tafel. Die memoires zijn opgedragen aan zijn dochter. „Lieve Monique, als je dit leest zal je vader al wel dood zijn”, beginnen ze. Monique: „Jarenlang wilde ik ze niet lezen, ik zag er te veel tegenop. Maar toen ik zelf de leeftijd kreeg waarop hij ze is gaan schrijven, dacht ik: hij heeft het niet voor niks gedaan, hij wilde dat ik het allemaal las.”

Dat was een jaar of tien geleden. Sinds die tijd geeft ze lezingen over haar vader en zijn broer, hun leven, hun werk. Er is een site met daarop een ingekorte versie van de memoires van haar vader, ‘Fragmenten uit een getekend leven’ hebben Monique en Koos die genoemd. Ook ‘chabotten’ ze veel, zoals ze het noemen: ze struinen het internet af op zoek naar werk van haar vader dat te koop wordt aangeboden. Rode modelletje Bep, dat in de gang hangt, kochten ze op die manier een paar jaar terug. De getekende clown in de woonkamer is van dit jaar. Bijna twee jaar geleden, 6 maart 2020, opende Monique in Schoonhoven de bescheiden tentoonstelling ‘Wim Chabot, uit de schaduw van Henk’. Even later ging de eerste coronalockdown in en sloot de expositie de deuren. Monique: „Dan denk ik: heb ik eindelijk iets leuks voor mijn vader, heeft die man weer pech.”

Wat in de memoires stond: Wim Chabot, het vijfde van zes kinderen uit een schoenmakersgezin in Rotterdam, deed het niet goed op school, maar tekenen kon hij wel. Die tekeningen liet hij steevast zien aan zijn grote broer, die op de kunstacademie zat. Wim zou kleermaker worden, maar dat werk beviel hem niet. Dus ging hij toch maar naar de kunstacademie, daarin gestimuleerd door zijn broer. Zijn eerste schilderskistje, met verf en penselen, kreeg hij van hem. Al op de academie dacht hij: ik mis de innerlijke drang, ik ben niet monomaan genoeg. Maar hij zette door. In 1938 kreeg een schilderij van hem, een zeegezicht dat hij Avond had genoemd, een goede recensie in de krant. Daar was hij trots op. Uit de memoires: een kunstkenner die het schilderij jaren later bij hem in de woonkamer zag hangen, zei toen: „Die zee is ook een heel goed schilderij van je broer Hendrik.” Of neem die keer in 1964 dat de weduwe van Henk diens beeld Zittend Boertje onthulde. Dat was met Pierre Janssen, indertijd nationaal bekend van een kunstprogramma op tv dat elke zondagavond twee miljoen kijkers trok. Pierre Janssen tegen Wim Chabot: „Wat hoor ik, schilder jij ook een beetje?”

Foto Andreas Terlaak Foto Andreas Terlaak Foto Andreas Terlaak

Verder nog uit de memoires: een nauwkeurige opsomming van alle keren dat hij weken, soms maandenlang in het ziekenhuis lag. Wim Chabot had de Ziekte van Crohn, een chronische ontstekingsziekte van de darm die hem permanent verzwakte. Ook thuis lag hij veel in bed. Geld verdiende hij met het restaureren van oude schilderijen, maar vooral door een paar keer per jaar een schilderij voor de overheid te maken. De Beeldende Kunstenaars Regeling bestond tot 1987, in ruil voor een vast aantal ingeleverde werken kregen kunstenaars volgens die regeling een jaarlijks minimuminkomen. De tienduizenden kunstwerken die er het resultaat van waren, werden geëxposeerd in overheidsgebouwen en kon je huren in de kunstuitleen. Op Monique’s school in Rotterdam „hing een werk van mijn vader in het scheikundelokaal”.

Wim Chabot, zou je kunnen zeggen, was het mislukte broertje van Henk Chabot. Of anders in elk geval het broertje dat in zijn leven minder geluk had. Maar er was één geluk dat hem wél toeviel en zijn grote broer niet: kinderen. Monique – „mijn oom noemde me zijn kleine pestaapie, hij was dol op mij” – was drie jaar toen haar oom vroegtijdig overleed, door een eerdere koolmonoxidevergiftiging had hij een aandoening aan zijn hart. Monique: „‘Zul je altijd goed zorgen voor Moniekje?’, zei hij voor zijn overlijden tegen zijn vrouw.” Die vrouw was Antonia Chabot, ‘tante To’. Negen jaar na Monique kregen Wim en Madeleine Chabot nóg een kind, Raymond. Hij had het Syndroom van Down, vanaf zijn zevende ging hij naar een tehuis.

Als er altijd kunst in huis is, ben je er niet mee bezig. Die kunst is er gewoon

Hoe was uw jeugd?

„In de memoires staat dat ik nogal dwingend was. Ik zat vaak op de rand van mijn vaders bed en dan zei ik dat hij mij moest voorlezen of met mij moest tekenen. Hij lag bijna altijd te rusten, maar als kind vind je dat niet raar: je bent het gewend. Alleen als mijn vader zich een dag een beetje beter voelde, stapte hij zijn bed uit en ging hij naar zijn atelier op de tweede verdieping. Maar ik heb nooit iets gemerkt van armoede of problemen, mijn ouders hielden alles bij me weg.”

Dat was mede mogelijk dankzij de weduwe van haar oom.

„Zij heeft voor mij gezorgd zoals een oma dat zou doen: vader en moeder zitten in de problemen, het is allemaal ziekte en ellende, weet je wat ik help wel. Ze kwam me in de weekenden ophalen, dan ging ik bij haar zwemmen in de rivier. Van mijn ouders mocht dat niet, die waren bang dat me wat zou overkomen. Maar mijn tante zei: dat kind moet lekker buiten kunnen spelen. In de vakanties was ik ook altijd bij haar. Toen ik negen was, en mijn broertje net was geboren, ging ik vier weken met haar naar de wintersport. Ik was mager en ik was bleek, mijn ouders waren bang dat ik ook ziek zou worden. Dus mijn tante zei: kom jij maar met mij mee, dan gaan we samen skiën, dat is vast goed voor je. Daar had ze ook het geld voor, want voor de oorlog was mijn oom een van de best betaalde kunstenaars van het land. En voor mij kon alles, ook al was ze eigenlijk zuinig. Ze kwam uit een arm gezin en draaide altijd elk dubbeltje om, behalve voor mij. Ik mocht naar pianoles. Ik zat op ballet.”

Was het niet schrijnend voor uw ouders, dat het zo ging?

„Als kind zie je dat niet. Nu heb ik er wel last van: door die memoires ben ik me gaan realiseren hoe moeilijk mijn ouders het gehad hebben. Er staat bijvoorbeeld in dat andere mensen tegen ze zeiden: ‘Dat jullie het goed vinden dat je dochter altijd bij je schoonzus is. Straks ben je haar nog kwijt.’ Maar mijn ouders wilden dat ik het fijn zou hebben. En dat ik gezond groot zou worden. Ik heb mijn moeder nooit horen zeggen: ‘Ga je weer met je tante weg.’ Dat soort dingen zei ze pas toen ze in haar laatste jaren ging dementeren. Ik bezocht haar elke dag, maar dan was het: ‘Ik zie je nooit, ik zeg nog tegen de buurvrouw: ze zal wel weer bij haar tante zitten. Twee handen op één buik.’ Dat kreeg ik toen over me heen. Maar als meisje weet je dat niet.”

En het verschil tussen de twee broers? Was u zich daarvan bewust?

„Ik wist wel dat mijn oom beroemd was natuurlijk. Ik ging ook met mijn tante naar openingen van tentoonstellingen, zij werd overal uitgenodigd. Mijn vader niet, die ging nooit ergens heen. Hij had wel vrienden, en daar ging hij ook op bezoek, maar hij ging gewoon niet vaak de deur uit.”

Wanneer ben u zich gaan interesseren voor hun kunst?

„Na het overlijden van mijn moeder, toen ik al die schilderijen erfde. Ik kende het werk van mijn vader en mijn oom uiteraard wel, maar ik had me er nooit in verdiept. Ik denk: als jouw vader bakker is, en de hele tijd lekkere taarten bakt, dan is het fijn om er eens een op te eten, maar je bent er verder niet mee bezig. Zoiets is het. Die kunst was er gewoon.”

Dankzij mijn vaders kunst is ons leven interessant, het is nog geen dag saai

In deze kamer hangt nu werk van beiden.

„De schilderijen van mijn oom hebben we expres aan een andere muur gehangen. Ik wilde niet dat ze ook hier nog het werk van mijn vader overvleugelen.”

Hing er werk van uw vader in het huis van uw tante?

„Daar heb je weer zoiets. Tante To was totáál niet geïnteresseerd in het werk van mijn vader. Dat vond hij heel erg, weet ik nu. Hij schrijft: ‘To zal nooit eens vragen: Wim hoe gaat het met je werk. Nooit.’ Alles en iedereen was gefixeerd op het werk van mijn oom.”

Als je in de woonkamer om je heen kijkt, zie je in het werk van de twee broers ook letterlijk het verschil in fysieke kracht tussen beiden. Henk Chabot: grote, krachtig opgezette doeken, vaak op het ruige af. Wim Chabot: kleine schilderijen, met veel oog voor detail. Monique: „Mijn vader was een tengere, breekbare man. Hij was klein en licht, hij heeft nooit meer dan vijftig kilo gewogen. Ook mijn oom was klein, dat zat in de familie. Maar die was sterk en potig.” Koos: „Dat de schilderijen van haar vader niet groot waren, had ook te maken met die regeling. Ze moesten onder de arm kunnen als hij ze ging inleveren.” Monique: „Mensen denken vaak dat mijn vader jaloers was. Maar dat was hij niet, mijn vader adoreerde zijn broer. Hij beschrijft zelfs ergens – daar werden wij nog een beetje akelig van – ‘de handen van Henk’. Daar was hij door geïmponeerd. En door zijn werklust, het gedrevene dat hij had. Mijn vader stond in de schaduw van zijn broer, maar dat heeft hij hem nooit kwalijk genomen. Hij had gewoon nooit zelf schilder moeten worden, vond hij. Hij schreef: ‘Ik pruts maar wat aan.’”

Foto Andreas Terlaak

Wat ook opvalt als je rondkijkt: het verschil tussen Wim Chabots schilderijen voor de Beeldende Kunstenaars Regeling en zijn werk van na 1972, toen hij met pensioen ging. Het vrolijke naakt in de badkamer is uit die laatste jaren. Koos: „Het was geen kleurloze, saaie man, dat zie je duidelijk aan zijn latere werk. Maar door die regeling was hij bang om wild te doen. Dan zei hij: iets geks, dat willen ze niet. Je ingeleverde werk werd ook elke keer beoordeeld hè, of het wel genoeg kwaliteit had. Om je een indruk te geven: dan kwam ik in zijn atelier, zat hij daar voor een wit doek en zei hij: ‘Het mot weer vol.’ Hij had natuurlijk ook weinig inspiratiebronnen. Het huis, de mensen in het huis. En in de stad de haven, de wederopbouw of de aanleg van de metro.” Monique: „Mijn oom maakte studiereizen naar het buitenland. Maar mijn vader ging nooit mee, die was bijna altijd ziek. Hij heeft een paar keer animeermeisjes geschilderd, maar dat deed hij uit zijn hoofd. Hij kwam nooit in een bar. Hij dronk ook geen alcohol, daar kon hij niet tegen.”

Bent u trots op uw vader?

„Trots is misschien niet het goede woord. Ik heb vooral veel gevoel voor mijn vader. Het was een lieve, zachtaardige man. En hij heeft ondanks alles nog heel wat gepresteerd. Maar als mensen me vragen waarom mijn vader niet bekend is geworden, dan zeg ik: dat begrijp ik wel. Mijn oom heeft zich onderscheiden. Als jij in een museum komt, en je weet iets van kunst, dan herken je gelijk zijn werk. Hij wist wat hij wilde, hij was autonoom. Mijn vader niet, die was onzeker. Hij heeft leuke dingen gemaakt, maar je herkent het niet. En er zijn zoveel kunstenaars die leuke dingen hebben gemaakt.”

Ze is even stil. Dan: „Sinds we gepensioneerd zijn, houden we ons voortdurend bezig met het werk van mijn vader. Daardoor is ons leven interessant, het is nog geen dag saai. Ik denk nu: mijn vader heeft goed voor mij gezorgd. Niet financieel, maar wel door mijn leven te vullen. En daar ben ik hem dankbaar voor. Ik voel me een bevoorrecht mens.”