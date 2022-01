Met ‘nee’ kom je als minister van Buitenlandse Zaken niet ver

Het is voor mensen in Brussel niet altijd even duidelijk of het een verschil maakt wie er in het Nederlandse kabinet zetelt. Kijk naar het ministerie van Financiën: of nu Zalm, Dijsselbloem of Hoekstra de titularis was, veel maakte het niet uit. Velen hadden het gevoel dat het één en dezelfde man was die naar Brussel afzakte om zijn collega’s van de andere lidstaten de les te lezen en dit met het gezicht naar Den Haag gericht.

Guy Verhofstadt is oud-premier van België, Europees Parlementslid en co-voorzitter van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

C’est la fonction qui fait l’homme, zo luidt een Frans gezegde. En inderdaad, op het departement Financiën leer je vooral ‘nee’ te zeggen, weet ik uit ervaring. Dat wordt snel een gewoonte. Op Buitenlandse Zaken daarentegen moet je vooral niet te vlug neen zeggen, maar eerder geduldig de situatie inschatten, de stroming observeren en leren laveren en navigeren. In diplomatie moet je natuurlijk weten wat je zelf wil, maar ook en vooral waar anderen naartoe willen of – soms zonder het zelf te weten – waar ze op afstevenen. In dat opzicht is de (digitale) eedaflegging van Sigrid Kaag, een vrouw én een diplomate, op het departement van Financiën, een ware revolutie an sich.

Er valt voor Wopke Hoekstra deze dagen ook heel wat in te schatten en te observeren. Want zowel in Den Haag als in de Europese hoofdstad is er iets belangrijks aan het keren.

Een nieuw geluid

Het nieuwe Nederlandse coalitieakkoord bevat zaken die we uit Den Haag al een hele generatie lang niet meer hadden gehoord. „Een voortrekkerrol spelen voor en binnen een sterke en slagvaardige EU.” Een ‘koploper’ zijn op gevoelige Europese dossiers als klimaat, digitalisering, defensie. Openheid naar verdragswijzigingen toe. Afschaffen van het vetorecht. Niet langer toegeven aan diegenen die al te lang ieder Europees migratie- en asielbeleid blokkeren.

Het is een nieuw engagement, een nieuw geluid vanuit Nederland op een moment dat ook in de rest van Europa een gelijkaardige verandering in toon te horen valt. Het nieuwe Duitse coalitieakkoord bijvoorbeeld klinkt bij momenten als een Europees manifest waarin onomwonden wordt gepleit voor de ‘verdere ontwikkeling van de federale Europese staat’. De Italiaanse premier Draghi van zijn kant heeft van het Europees aangestuurde herstelbeleid in zijn land dé inzet gemaakt van zijn politieke erfenis. En voor het eerst sinds lang wordt het Elysée bewoond door een Franse president die vanuit een echt Europese overtuiging handelt, en die tijdens het roterend EU-voorzitterschap en met de presidentsverkiezingen in aantocht, nú wezenlijke hervormingen kan waarmaken. En misschien even belangrijk: aan de zelfkant van Europa hebben Poolse en Hongaarse autocraten het de laatste tijd zo bruin gebakken dat zelfs de meest gematigde leidinggevende politici in Europa nu inzien dat het in de Unie zo niet verder kan. Kortom, er staan grote dingen te gebeuren in Europa.

Veel van het Europese beleid wordt natuurlijk vormgegeven door vakministers. Maar de politiek, het bredere plaatje, is naast de minister-president het terrein van de minister van Buitenlandse Zaken, waarop hij of zij een wezenlijke invloed kan uitoefenen, wezenlijk indien hij of zij begint met een constructieve visie – een consequent idee, niet van ‘wat we niét willlen’ als Nederlanders (of Duitsers of Belgen), maar van wat we als Europeanen ‘samen wél willen of moeten gaan doen’.

Cruciale hervormingen

In zijn Humboldt-rede, drie jaar geleden, ging Hoekstra alvast uit van een correcte analyse: ‘somberend’ langs de geopolitieke spanningen rond Europa stelde ook hij vast dat we in onze huidige vorm „dus niet in staat zijn om de externe uitdagingen van onze tijd effectief het hoofd te bieden”. Hij verklaarde zich grotendeels eens met het Franse pleidooi rond Europese strategische autonomie en riep Duitsland op om, „juist vanuit het bredere Europese belang [...] een dergelijke rol ook nadrukkelijker” op te nemen.

Zowel de somberte als de strategie lijken me correct. De traditionele tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van Europa is achterhaald: de grootste kritiek op de Unie komt vandaag niet van eurosceptici, maar vanuit het pro-Europese kamp, dat beseft dat de EU zoals die nu (niet) werkt, niet aangepast is aan de uitdagingen van onze moderne tijd en misschien wel tot verdwijnen gedoemd is. Maar politiek staan de sterren zo aangelijnd dat een grondige hervorming van de Unie mogelijk wordt.

De sleutel tot succes daartoe hangt af van twee zaken. Eén: het opgeven van onze vrees om ook onze instellingen aan te pakken, met andere woorden de instituties te hervormen zodat een echt politiek Europa vorm krijgt. Dat vraagt een nieuw evenwicht tussen een sterker Europees Parlement, een meer democratisch gelegitimeerde Commissie en een Europese Raad van lidstaten die zich niet langer laat lamleggen door veto’s en unanimiteit.

En twee: een hervorming van de financiering van Europa. De manier waarop we de Unie vandaag financieel drijvende houden is een aanfluiting van goed en democratisch bestuur. Door Europa immers te financieren via nationale bijdragen die terugvloeien naar nationale projecten en nationale herstelplannen, wordt een sfeer gecreëerd van ruzie en naijver met ‘resultaten’ waarvan de meerwaarde hoogst te betwijfelen valt. Daarom ben ik er trouwens ook geen voorstander van om zomaar het Covid-herstelfonds ‘Next Generation EU’ zoals dat er nu ligt, een bestendig karakter te geven.

Nieuwe Europese kansen

Wat we integendeel nodig hebben, is een werkelijke ‘Europese’ investeringscapaciteit die Europees gefinancierd wordt en uitsluitend dient om gezamenlijke ‘Europese’ strategische doelstellingen en projecten te realiseren. Oftewel een fonds gevoed door eigen Europese inkomsten dat wordt besteed aan echte Europese objectieven en uitdagingen. Daar ligt de grote meerwaarde van Europees beleid zoals het Nederlandse regeerakkoord terecht aanhaalt. Op het vlak van defensie, van digitalisering, van medisch onderzoek en ontwikkeling, van het uitrollen van op Europese technologie gestoeld breedband, van het invoeren van nieuwe digitale standaarden of van het opzetten van nieuwe socialemediabedrijven die een tegengewicht kunnen bieden tegen Amerikaanse of Chinese mastodonten.

De noodzakelijke hervorming van Europa mag niet langer beginnen met nationale a priori’s of veto’s, maar moet uitsluitend gericht zijn op het creëren voor ons continent van nieuwe Europese kansen, mogelijkheden en capaciteiten – capaciteiten die we de voorbije jaren en decennia zo deerlijk hebben ontbeerd telkens als we door een nieuwe crisis werden getroffen.

Ik hoop van harte dat Wopke Hoekstra als het nieuwe gezicht van het Nederlands buitenlands beleid daarin, om het met zijn eigen woorden te zeggen, ‘een leidinggevende rol’ gaat spelen.