Mali hekelt sancties van buurlanden na uitstel verkiezingen

Terug was het beige camouflage dat kolonel Abdoulaye Maïga had verruild voor nette pakken, passend bij zijn rol als minister en woordvoerder van de interim-regering in Mali. Gekleed in zijn oude uniform las Maïga zondagavond op televisie een verklaring voor gericht aan de West-Afrikaanse leiders die kort daarvoor besloten hun grenzen met Mali te sluiten en Mali’s geldstromen in de regio te bevriezen.

„Deze sancties zijn illegaal en illegitiem” en „zullen een grote tol heffen op een bevolking die al leidt onder een veiligheids- en gezondheidscrisis”, aldus Maïga. De kolonel kondigde als vergelding aan dat Mali zelf ook de grenzen sluit voor deze landen, verenigd in het regionale samenwerkingsverband ECOWAS, en zijn ambassadeurs per direct terugroept.

Russische huurlingen

Het is de zoveelste escalatie sinds militairen onder leiding van de 39-jarige kolonel Assimi Goïta in september 2020 de macht grepen in Mali. Zij beloofden binnen achttien maanden nieuwe verkiezingen te organiseren en een interim-regering aan te stellen. Maar de door hen gekozen president werd dit voorjaar alweer afgezet en verkiezingen bleven uit. Met oog op het jihadistische en etnische geweld dat zich steeds verder over het land verspreidt, achtten de militairen een transitieperiode van „maximaal vijf jaar” nodig, lieten zij de West-Afrikaanse leiders weten.

„Onacceptabel”, reageerden die zondag tijdens een beraad in de Ghanese hoofdstad Accra. Hun oordeel: „Een onwettige militaire overgangsregering houdt het Malinese volk gegijzeld.”

Mali dreigt zo verder geïsoleerd te raken op het moment dat voormalig kolonisator Frankrijk probeert zich te ontworstelen aan het moeras waarin de Fransen zich in de Sahel hebben vastgelopen. Ook Parijs ligt met de soldaten op ramkoers. Niet alleen omdat zij een president ten val brachten die gold als een trouwe bondgenoot van de Fransen, maar ook omdat zij sindsdien de deur voor Rusland hebben opengezet. En, zo wordt gevreesd, voor Russische huurlingen.

Sneer richting Frankrijk

De scherpe woorden van de ECOWAS-leiders laten zien dat er voor de organisatie veel op het spel staat. Het samenwerkingsverband kampt met een geloofwaardigheidsprobleem na meerdere staatsgrepen en staatshoofden die meer gefocust zijn op het afdwingen van extra termijnen dan het naleven van de principes die zij onderling afspraken. De ferme sancties die het Mali, dat als lid al werd geschorst, nu oplegt, dienen ook als bewijs voor zijn eigen legitimiteit.

Anders dan de sancties die in 2020 al werden ingevoerd en zich vooral beperkten tot de militaire leiders, zullen deze sancties alle Malinezen treffen. Zo kan het ministerie van Financiën zonder toegang tot de centrale bank niet meer bij zijn schatkist, waaruit de salarissen van ambtenaren worden betaald. Met het sluiten van de grenzen komt ook de import in de knel. „Waar dit in feite op neerkomt, is dat de Malinese economie wordt verstikt”, analyseerde een econoom uit hoofdstad Bamako op Radio France Internationale.

De militairen lijken zich onvermurwbaar op te stellen. Op tv riep regeringswoordvoerder Abdoulaye Maïga Malinezen op tot „waakzaamheid” in reactie op het bericht dat ECOWAS zijn troepen „uit voorzorg” in gereedheid ging brengen. Ook beschuldigde hij de regionale leiders ervan zich te laten „uitbuiten” door „externe machten met een verborgen agenda” – een weinig verhullende sneer richting Frankrijk.

Het is een sentiment dat op straat zijn weerklank vindt, vertelt onderzoekster Ornella Moderan van het Institute for Security Studies in Bamako. „De harde opstelling en het dreigende taalgebruik van de ECOWAS-leiders zijn contraproductief. De steun onder de bevolking voor de transitie-regering neemt nu toe, ook onder degenen die juist kritisch waren. Omdat ze het gevoel hebben dat de soevereiniteit van Mali wordt aangetast.”