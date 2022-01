Litouwen betaalt 110.000 dollar aan Guantánamo Bay-gevangene

Litouwen heeft meer dan 110.000 dollar (bijna 100.000 euro) betaald aan Abu Zubaydah, een Palestijn die door de Verenigde Staten gevangen wordt gehouden in de terroristengevangenis Guantánamo Bay in Cuba. Dat meldt het Britse dagblad The Guardian maandag. Het geld is bedoeld als compensatie voor het feit dat Litouwen de CIA, de buitenlandse inlichtingendienst van de VS, tussen 2003 en 2005 toestond om Zubaydah gevangen te houden en te martelen op Litouws grondgebied. Drie jaar geleden beval het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het Oost-Europese land de schadevergoeding te betalen, vanwege het overtreden van Europese wetten die marteling verbieden.

De schadevergoeding lijkt een draai te markeren in de behandeling van Zubaydah, die al bijna twintig jaar zonder aanklacht wordt vastgehouden, en komt net voor het twintigjarige jubileum van Guantánamo Bay. De gevangenis werd een paar maanden na de aanslagen van 11 september 2001 opgericht om honderden gevangenen in onder te brengen die verdacht werden van banden met Al-Qaida en de Taliban. De overgrote meerderheid van de gedetineerden kreeg nooit een formele aanklacht. Er zaten aanvankelijk 780 mensen vast, nu zijn dat er nog 39.

Zubaydah, wiens volledige naam Zayn al-Abidin Muhammad Husayn is, werd in 2002 opgepakt in Pakistan. De CIA en de regering-Bush zagen hem als een vooraanstaand lid van Al-Qaida. Later bleek dat hij geen lid was. Hoewel het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de VS Guantánamo-gevangenen mogen vasthouden terwijl er „actieve gevechtsoperaties tegen Taliban-strijders gaande zijn in Afghanistan” en de Amerikaanse troepen zich inmiddels hebben teruggetrokken uit Afghanistan, zit Zubaydah dus nog steeds vast.

Oud-president van de VS Barack Obama beloofde Guantánamo Bay te sluiten, maar kreeg dat binnen zijn ambtstermijn niet voor elkaar. De huidige president Joe Biden heeft ook het voornemen om de gevangenis te sluiten. In juli vorig jaar werd voor het eerst tijdens zijn presidentschap een Guantánamo-gevangene vrijgelaten, namelijk de Marokkaan Abdul Latif Nasser die er sinds 2002 gevangen werd gehouden omdat de VS hem ervan verdachten te hebben meegevochten met de Taliban.