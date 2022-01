Lange wachtrijen voor subsidie in aardbevingsgebied Groningen

Tienduizenden Groningers staan maandag fysiek of online in de rij voor het aanvragen van een subsidie van 10.000 euro per huishouden. In totaal is 220 miljoen euro beschikbaar, bedoeld voor de verbetering van woningen in het aardbevingsgebied. De verwachting is dat dit budget onvoldoende is om alle aanvragen toe te kennen.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), verantwoordelijk voor de afhandeling van de subsidieaanvragen, voorspelde zondag al een stormloop en krijgt daarin gelijk. Het online aanvraagloket ging maandagochtend om 09.00 uur open en bereikte al snel een piek van meer dan 50.000 wachtenden, vertelt SNN-directeur Marjan Dol aan NRC. Daarnaast staan in meerdere plaatsen mensen soms uren fysiek in de rij bij het gemeentehuis om een aanvraag in te kunnen dienen. Volgens Dol stonden om 14.30 uur nog zo’n 48.000 huishoudens in een online of fysieke wachtrij, terwijl een kwart van het beschikbare budget al vergeven was. Het is dan ook „theoretisch mogelijk” dat in de loop van dinsdagochtend het beschikbare budget op is, aldus Dol.

Het is de tweede en laatste aanvraagronde van de subsidieregeling, die tot stand kwam na overleg tussen het vorige kabinet en de provincie. De eerste bijna 80 miljoen euro van in totaal zo’n 300 miljoen euro kwam in juli vorig jaar beschikbaar. Ook toen leidde dat tot grote belangstelling onder Groningers woonachtig in het aardbevingsgebied. Het Dagblad van het Noorden meldde destijds dat het budget binnen vijf dagen op was. Bewoners mogen het geld gebruiken voor achterstallig onderhoud aan hun woning, of om deze te verduurzamen of te verbouwen.

230 miljoen euro extra nodig

Omdat ongeveer 53.000 huishoudens in het aardbevingsgebied in aanmerking komen voor de subsidie, lijken met het huidige budget zo’n 23.000 aanvragen niet toegekend te kunnen worden. Het nieuwe kabinet zou nog eens ongeveer 230 miljoen euro extra beschikbaar moeten stellen om dit mogelijk te maken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot dusverre echter gezegd dat het bedrag niet wordt opgehoogd. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar de aardbevingsportefeuille bij het nieuwe kabinet onder valt, kon maandagmiddag nog niet zeggen of dit besluit opnieuw in overweging wordt genomen.

Adriaan Hoogendoorn, burgemeester van de gemeente Midden-Groningen, noemde de subsidieregeling maandag „een heuse staatsloterij”. Op Twitter plaatste hij foto’s van de rij wachtende mensen bij het gemeenteloket in Hoogezand en uitte hij kritiek op het verdeelprincipe „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Ook schreef hij te hopen dat de nieuwe staatssecretaris voor het aardbevingsdossier Hans Vijlbrief (D66) „dit snel recht zal trekken”. Andere Groningers uiten hun onvrede door hun plaats op de online wachtlijst te delen op sociale media, of roepen op om de opbrengsten van de vorige week aangekondigde extra gaswinning geheel aan Groningen te geven.