Klimaatverandering, sinds 1977

Meteoroloog en ‘weerman’ Gerrit Hiemstra is de winnaar van Machiavelliprijs 2022 (NRC, 5 januari 2022). Hij heeft „klimaatverandering op aansprekende wijze inzichtelijk maakt voor een breed publiek”, zo valt te lezen in het juryrapport.

Klimaatverandering – het woord valt niet meer uit de nieuwsmedia weg te branden. Wanneer begon dit? Wanneer viel dit woord voor het eerst in NRC? Of, de ‘voorloper’ van dit begrip: broeikaseffect?

Dertig jaar geleden, in 1992 schreef wetenschapsredacteur Karel Knip: „Het startpunt voor de wereldwijde commotie voor het broeikaseffect ligt vermoedelijk in 1979 toen de World Meteorological Organization WMO, een VN-organisatie, haar eerste World Climate Conference hield. Maar nog in 1983 speelde het broeikaseffect in de Nederlandse Brede Maatschappelijke Discussie over de toekomst van de energievoorzienig een zeer bescheiden rol.”

Haalde die VN-conferentie in 1979 de kolommen van NRC Handelsblad? Nee, toen niet. Twee jaar eerder was wetenschapsredacteur Simon Rozendaal wel de eerste die een alarmerend verhaal schreef over het gevaar en kolen- en oliestook voor het klimaat op aarde. Hij merkte op dat steeds meer data beschikbaar waren over stijgende concentraties koolzuur en andere ‘sporegassen’ in de atmosfeer, maar dat computermodellen met voorspellende waarde nog onvoldoende nauwkeurig waren.

Het verhaal van Rozendaal verscheen prominent op een wekelijkse pagina ‘Onderwijs & Wetenschap’, die toen voor de eerste keer in NRC verscheen. Enkele jaren later zou deze pagina uitgroeien tot een aparte weekbijlage.

Aanwijzingen

Overigens markeert dit niet het begin van een gestage reeks verhalen over broeikas en klimaat. Een tweede verhaal verscheen pas vier jaar later , als tamelijk kort bericht met de constatering: „Voor het eerst zijn er aanwijzingen gevonden dat er een opwarming van de aarde ten gevolge van het zogenaamde broeikaseffect plaatsvindt.” Tot dusver was het nog slechts een theorie geweest.

Na 1987 begint de berichtgeving in NRC Handelsblad op stoom te komen. In de herfst van dat jaar bezoekt wetenschapsredacteur Rob Biersma een conferentie van tachtig klimaatwetenschappers in Noordwijkerhout. Hij keert terug met een ongeruste ‘nieuwsanalyse’, die op pagina 3 verschijnt onder de kop ‘Europa staat Sahelklimaat’ te wachten’.

De commentaarschrijvers van toen lijken echt op adem te moeten komen van dit vooruitzicht. Pas twee weken later hebben zij hun positie bepaald. ‘Met de kennis van nu’ leest hun zogenoemde Hoofdartikel als een wat wonderlijke kronkel. Na een opsomming van alle rampspoed die de wereld te wachten kan staan, komen ze tot een nogal matigende conclusie: „Zolang er niet meer zekerheid bestaat dat het broeikaseffect een realiteit is, bestaat er geen aanleiding om onze samenleving anders in te richten en bijvoorbeeld af te zien van verbranding van olie en steenkool.”

Nee, dan het essay waarmee de huidige hoofdredacteur, René Moerland, zijn lezers laat delen in zijn volle overtuiging: „Kunnen en moeten media meer doen dan chroniqueur zijn van de GEO, de Grote Ecologische Omslag? Ja, zeggen wij: dat is onze taak. De nieuwe klimaattijd is al ruim en breed begonnen en dwingt ons de journalistieke blik opnieuw scherp te stellen. Het besef dat menselijk handelen nu bepalend is voor het klimaat en de biodiversiteit, verandert de horizon van politiek, economie en het persoonlijke leven.