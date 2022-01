Met corona is de honger terug in Brazilië en dat maakt Bolsonaro’s lot onzeker

Soepel glijdt de punt van een vlijmscherp mes door het witte vlees van een rog. Bloed spat op een berg ijs met grote vissen. „Kan iemand het mes doorgeven?”, roept Marisa Soares (48) terwijl ze twee vissen optilt en eraan ruikt. Het is vrijdagmiddag in de wijk Irajá, in het verre noorden van Rio de Janeiro. Achter de dagelijkse markt en voorbij een grote open loods, hangt de zoete geur van fruit en de indringende walm van vis. Hier worden de restanten van verschillende markten gedumpt: onverkochte groente, fruit en enorme hoeveelheden overgebleven vis.

Hulpbehoevenden komen naar deze gemeentelijke voedseldumpplaats voor eten dat anders naar de vuilnis gaat. Het heeft pas geregend, een groepje vrouwen buigt zich over grote plassen naar een nieuwe lading vis, die zojuist op de straatstenen is gedumpt. Handen duwen elkaar weg, graaiend naar vis. „Je moet hier razendsnel zijn om het beste te vinden”, zegt Soares terwijl ze haar buit, een plastic tas vol witte platvis achter zich aansleept.

Eerst schaamde Soares zich om op deze plek naar eten te zoeken. Maar uit pure nood heeft ze zich daar snel overheen gezet. „Ik overleef van wat ik hier vind. Geld om naar de supermarkt te gaan heb ik niet.” Tijdens de pandemie verloor ze haar baan als kledingverkoopster en nu kan ze haar huur en elektriciteit nauwelijks meer betalen en met moeite haar vier kinderen verzorgen. „In de winkel is alles ook zo duur geworden.”

Miljoenen Brazilianen zijn net als Soares tijdens de pandemie in armoede vervallen. Het land zit in een grote economische crisis. Brazilië was al een van de meest ongelijke landen ter wereld. Sinds de coronacrisis is de honger teruggekeerd, die jaren eerder juist bijna volledig was uitgebannen. Voor de coronacrisis ging het economisch al slechter, en nu is de werkloosheid gestegen naar bijna 15 procent en de waarde van de real, de nationale munt, gekelderd. De inflatie is opgelopen naar 11 procent en prijzen in de winkels rijzen de pan uit.

Electorale afstraffing dreigt

De regering van president Jair Bolsonaro lijkt geen antwoord op de tergende problemen te hebben. Zijn desastreuze coronabeleid en de economische crisis zouden de ultrarechtse politicus fataal kunnen worden bij de presidentsverkiezingen in oktober. Bolsonaro weigerde scherpe maatregelen te nemen. Hij heeft vanaf het begin af aan het virus gebagatelliseerd en profileerde zich als antivaxer. Ondertussen liepen de besmettingen op en is Brazilië met meer dan zeshonderdduizend coronadoden een van de zwaarst getroffen landen ter wereld.

Bezoekers van het voedseldistributiecentrum Irajá pakken vis. Foto Ian Cheibub

Hoewel het aantal besmettingen sinds een paar maanden flink is teruggelopen en inmiddels bijna 70 procent van de 212 miljoen Brazilianen zich heeft laten vaccineren, zijn de gevolgen van de coronamalaise bij de voedseldump in Irajá goed zichtbaar. Alesandra Lacerda (33) duwt een boodschappenkar vol sinaasappelen, aardappelen en pompoenen voor zich uit. Tot vorig jaar werkte ze in een restaurant dat tijdens de crisis failliet ging. „Ik kom hier iedere twee weken en prop dan mijn kar vol. Ik woon in het westen van Rio en pak straks de bus terug naar huis. In de spits duurt het wel een uur. Maar ik heb tenminste eten”, zegt ze.

Volgens recente peilingen van het gerenommeerde onderzoeksbureau Datafolha zal Bolsonaro in oktober electoraal worden afgerekend op de slechte economie en zijn corona-aanpak. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou hij tussen de 22 en 26 procent van de stemmen binnenhalen. Zijn grote rivaal Luiz ‘Lula’ da Silva, die tussen 2003 en 2011 president was, zou met zijn sociaal-democratische Arbeiderspartij (PT) als grootste uit de bus komen (48 procent).

Door corona kon onze president niet laten zien wat hij waard is José Luis Filho Aanhanger Bolsonaro

In 2018 liep Lula ook ver voorop in de peilingen, maar toen kreeg hij 12 jaar celstraf opgelegd en belandde hij in de gevangenis voor corruptie en witwaspraktijken. Het Hooggerechtshof bepaalde vorig jaar echter dat het proces bevooroordeeld was en vernietigde zijn veroordelingen. Met Lula en Bolsonaro aan kop in de peilingen staan de Brazilianen spannende en gepolariseerde verkiezingen te wachten. Ze zijn ook in Irajá het gesprek van de dag.

„O Mito blijft het voor mij”, zegt José Luis Filho, een man van zestig die naar eigen zeggen opgroeide in armoede. Mito [de mythe], zo wordt Bolsonaro door zijn fans genoemd. Filho zag de voedselplaats het afgelopen jaar veranderen. Niet meer alleen de allerarmsten zoals hij komen er nu. Ook hardwerkende arbeiders en mensen uit de middenklasse die niet meer rondkomen. Jong, oud, gezinnen, zwart, wit, gemengd, een diverse mix Brazilianen loopt er deze vrijdagmiddag rond.

Onder de bezoekers de 60-jarige José Luis Filho. Foto Ian Cheibub

Maar de crisis is Bolsonaro niet aan te rekenen, vindt Filho. „Onze president heeft niet kunnen laten zien wat hij waard is nu er corona heerst. Na zijn eerste jaar brak de pandemie al uit, niemand kan daar toch tegenop? Bolsonaro moet nog een kans krijgen!”

Lees ook: Geen land blijkt immuun voor de coronachaos waarin Bolsonaro Brazilië laat wegzinken

Naast hem schudt Alesandra Lacerda driftig haar hoofd, terwijl ze een berg gele passievruchten inspecteert. „Stemmen op die vent? Op Bolsonaro? Nunca! Nooit. Bolsonaro heeft niets voor ons gedaan. Weet je hoeveel familieleden ik al aan corona heb verloren? Mijn moeder is overleden, twee nichten en een oom”, sist ze.

Kansen voor het midden

Hoewel de uiterst gepolariseerde verkiezingsstrijd dit jaar vooral tussen Lula en Bolsonaro lijkt te gaan (beiden moeten zich overigens nog officieel kandidaat stellen), blijkt uit peilingen dat circa een derde van de Brazilianen geen van beiden ziet zitten. Ook de economische elite en investeerders zouden geen vertrouwen meer hebben in Bolsonaro, die zijn beloftes van economische hervormingen niet nakomt en de overheidsuitgaven juist opdrijft met maandelijkse coronauitkeringen voor de armen, die hij aan zich wil binden in dit verkiezingsjaar.

Daarnaast heeft Bolsonaro te kampen met een slecht internationaal imago door zijn destructieve milieubeleid en de toename van de ontbossing in de Amazone. Belangrijke economische samenwerking zoals het handelsakkoord tussen het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur en de EU, waarover ruim twintig jaar is onderhandeld, staat vanwege Bolsonaro onder druk.

Maar ook de linkse Lula da Silva wordt door veel Brazilianen gewantrouwd. De aanklachten tegen hem zijn weliswaar door het Hooggerechtshof nietig verklaard, zijn PT is voor veel Brazilianen onlosmakelijk verbonden met het grote corruptieschandaal Lava Jato (‘wasstraat’). Bij investeerders heerst ook de angst dat overheidsuitgaven en schulden verder oplopen als links weer aan de macht komt.

Bezoekers van het voedseldistributiecentrum snijden vis. Foto Ian Cheibub

Een derde weg – geen Lula en geen Bolsonaro – biedt het krachtige centrum-rechtse blok in Brazilië, het zogeheten centrão (midden). Sergio Moro wordt genoemd als mogelijke kandidaat van een deze middenpartijen. De oud-rechter en corruptiebestrijder liet vanaf 2014 vele politieke en financiële kopstukken opsluiten tijdens Operatie Lava Jato en maakte zich hiermee immens populair.

Moro was ook verantwoordelijk voor de veroordeling van oud-president Lula, in 2018. Maar de magistraat raakte in opspraak toen uit uitgelekte apps en sms-berichten bleek dat hij had samengespannen met onderzoekers om Lula veroordeeld te krijgen. Met Lula achter de tralies lukte het Bolsonaro de verkiezingen te winnen, en vervolgens werd Moro minister van Justitie in diens kabinet. Maar de twee botsten, Moro stapte op en zal zich nu mogelijk als derde kandidaat in de race mengen.

Ondertussen proberen Lula en Bolsonaro ook het centrão achter zich te krijgen. Lula wil bijvoorbeeld een voormalige centrum-rechtse tegenkandidaat (Geraldo Alckmin) mogelijk aantrekken als zijn vicepresident.

Lees ook: Met aanjagen revolte speelt Bolsonaro leentjebuur bij Trump

Trumpiaans scenario

Maar oktober is nog ver. Mocht de economie zich herstellen en de coronacijfers blijven dalen, dan is het niet uitgesloten dat Bolsonaro, ondanks zijn lage populariteit nu, de verkiezingen wint. En als hij verliest, is het de vraag of de president en zijn fanatieke aanhang een mogelijke nederlaag zullen accepteren. Analisten en critici houden rekening met een mogelijk ‘6 januari-scenario’ – verwijzend naar de dag in 2021 toen aanhangers van uitgaand president Trump in Washington het Capitool bestormden. „Alleen God kan mij van deze positie halen”, zei Bolsonaro onlangs tijdens een speech.

José Luis Fereira (58), de man die in zijn witte jas en rubberen kaplaarzen de laatste bakken met vis voor deze vrijdag uit een vrachtwagen sjouwt, hoopt dat God het beste voor heeft met zijn land. „En dan zou wat mij betreft Lula moeten winnen, hij is onze enige redding. Maar nu hoop ik eerst dat de mensen deze laatste vissen snel meenemen, anders gaan ze naar het vuilnis”, zegt hij.