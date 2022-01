Hoe vaccineert de overheid ‘onzichtbare’ arbeidsmigranten?

Hoe vaccineer je mensen die onzichtbaar zijn voor de overheid? Die klus moet het kabinet nu klaren; de vaccinatiecampagne is al een klein jaar geleden van start gegaan.

Maar hoe vind je die ‘onzichtbaren’? Een groot deel van de naar schatting 500.000 arbeidsmigranten die in Nederland werken, staat nergens geregistreerd. Zij doen vaak seizoenswerk en zijn hier tijdelijk. Daardoor blijven ze buiten beeld voor de overheid.

In het voorjaar werd bekend dat honderdduizenden van hen daardoor een uitnodiging voor vaccinatie mis dreigen te lopen. En dat terwijl het verhogen van de vaccinatiegraad, die nu al even blijft steken op een kleine 86 procent, een belangrijk doel van het kabinet is.

Juist prikken van arbeidsmigranten is belangrijk, omdat ze extra besmettingsgevaar lopen op hun werk, zo concludeerde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen voorjaar op basis van een enquête onder 380 arbeidsmigranten. Een op de vijf zei geen anderhalve meter afstand te kunnen houden op het werk. In distributiecentra en groothandels gold dat zelfs voor de helft van de medewerkers. Verschillende slachthuizen werden in het begin van de pandemie stilgelegd omdat ze kampten met grootschalige uitbraken van het virus.

Uit onderzoek van NRC bleek bovendien dat arbeidsmigranten vaak met veel mensen in kleine woningen bij elkaar leven, waardoor het virus ook in hun privéleven snel rond kan gaan.

Onzichtbaar voor de overheid of niet, arbeidsmigranten kunnen dus ook besmet raken, ziek worden en op de intensive care belanden.

In het voorjaar liet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog weten geen speciale prikacties voor arbeidsmigranten op te zetten. In plaats daarvan richtte het zich op samenwerking met onder meer bedrijven en werkgevers- en uitzendorganisaties. Zo hoopte het ministerie arbeidsmigranten direct te bereiken en te informeren over het virus en de vaccinatie ertegen.

Lees ook: Corona en arbeidsmigranten: de keuken delen ze met z’n vijftigen

Niet apart geregistreerd

Hoe is het vaccineren van deze groep nu gegaan?

Het ministerie zegt niet te weten hoeveel arbeidsmigranten wel of niet gevaccineerd zijn. Omdat zij nu eenmaal niet apart zijn geregistreerd in het systeem waarmee RIVM en GGD’s werken, is niet bekend hoeveel van hen zich hebben laten vaccineren. Ook andere organisaties die met (vaccineren van) arbeidsmigranten te maken hebben, zoals vakbond FNV en verschillende regionale GGD’s, zeggen geen beeld te hebben van hoeveel arbeidsmigranten geprikt zijn.

Landelijke prikacties zijn er afgelopen jaar inderdaad niet gekomen, zegt een woordvoerder van VWS. Wel hebben verschillende organisaties – waaronder het ministerie zelf, maar ook vakbond FNV en de GGD’s van Zeeland en Noord- en Oost-Gelderland – zich toegelegd op verstrekking van informatie over het virus en de werking van vaccins aan bedrijven die veel buitenlandse medewerkers in dienst hebben, zoals grote landbouwbedrijven en voedselverwerkers. Dat deden ze in diverse talen, waaronder Pools, Bulgaars en Roemeens.

Alleen al de juiste informatie geven over wat het virus doet, hoe het zich verspreidt en hoe vaccins ertegen werken, is belangrijk bij deze groep mensen, laat een woordvoerder van FNV weten. Velen van hen halen hun informatie van sociale media, waar complottheorieën en onwaarheden over het coronavirus de ronde doen.

„Daarbij komt dat ze niet automatisch een groot vertrouwen hebben in de overheid”, aldus de FNV-woordvoerder. Een aantal landen waar veel arbeidsmigranten vandaan komen, was vroeger communistisch en kende veel corruptie. Mede daardoor bestaat er nog veel wantrouwen jegens de overheid en de gezondheidszorg. Landen als Bulgarije en Roemenië bungelen onderaan de Europese vaccinatielijsten.

Niet ernstig

Ivan Raduga (34) uit Oekraïne werkt nu ruim een jaar in Nederland, in het magazijn van een meubelwinkel in Den Bosch. Afstand houden lukt niet altijd, al vindt hij dat geen probleem. Over het coronavirus heeft hij „geen mening”. Hij is niet bang voor het virus, ook niet om het over te dragen. Het virus is volgens hem niet ernstig.

Daarin verschilt hij van zijn Nederlandse collega’s en zijn baas. „Mijn baas riep iedereen op zich te laten vaccineren en mijn Nederlandse collega’s zijn allemaal dubbel gevaccineerd”, vertelt Raduga. Zelf weigerde hij een tijdlang. Maar toen in het najaar de coronapas werd ingevoerd in onder meer de horeca, is hij ook overstag gegaan en heeft hij zich laten inenten met het Janssen-vaccin.

De veiligheidsregio Twente en de lokale GGD zetten afgelopen zomer een programma op om onzichtbare groepen in de maatschappij te vaccineren, vertelt Annelies Barrett, adviseur van de veiligheidsregio. „Het was de bedoeling om mensen te prikken die niet voor de massavaccinatie waren komen opdagen. Zoals dak- en thuislozen, maar ook arbeidsmigranten.”

De organisaties gingen zelf op zoek naar bedrijven die veel arbeidsmigranten in dienst hebben. „En sommige bedrijven belden ons juist, met de vraag: kunnen we gezamenlijk iets organiseren om onze medewerkers te laten prikken?”

Het prikken van de onzichtbare groep bleek geen makkelijke klus. Ook deze organisaties voorzagen verschillende bedrijven van informatie over het virus en vaccins, maar de bereidheid zich daadwerkelijk te laten prikken, was niet hoog.

In totaal organiseerde de GGD een vijftal voorlichtingsmiddagen bij bedrijven, waar gemiddeld zo’n twintig arbeidsmigranten zich ook direct lieten vaccineren.

Vaccinatiekraam

Vaak kunnen bedrijven zelf veel invloed uitoefenen op arbeidsmigranten om zich te laten vaccineren, zag ook de GGD Limburg-Noord. De bedrijven staan immers in dicht contact met hen. Deze regionale GGD zette verschillende prikacties op, waaronder een met een vaccinatiekraam bij het gemeentehuis van Venlo, vertelt woordvoerder Guido Corten. „Arbeidsmigranten die zich kwamen inschrijven bij de gemeente, hebben we aangeboden ter plekke een prik te nemen”, vertelt hij. Erg succesvol was de actie niet. Slechts enkele tientallen arbeidsmigranten lieten zich inenten.

Succesvoller was de samenwerking met bedrijven zelf. Eén ervan was het Limburgse uitzendbedrijf Otto Workforce, dat zich toelegt op bemiddeling van arbeidsmigranten. Dagelijks werken er via het bureau zestien- tot zeventienduizend ‘internationale medewerkers’ in sectoren als logistiek en techniek, vertelt oprichter en algemeen directeur Frank van Gool.

Deze groep kijkt niet naar de persconferenties van Mark en Hugo en leest ook geen Nederlandse kranten Frank van Gool directeur Otto Workforce

Van Gool ziet dat de vaccinatiescepsis onder deze mensen, vooral Polen, Slowaken en Roemenen, hoger is dan onder Nederlands personeel. Zoals gezegd hebben velen van hen weinig vertrouwen in de overheid – en daardoor ook niet in overheidsinstellingen als het RIVM. Van Gool wijt dat met name aan een gebrek aan goede informatie.

„Deze groep kijkt niet naar de persconferenties van Mark en Hugo en leest ook geen Nederlandse kranten”, legt hij uit. „Daarnaast zien we dat veel jonge mensen, met name vrouwen, zich zorgen maken over de gevolgen van een prik voor hun vruchtbaarheid.”

Dat vaccins onvruchtbaar zouden maken, is een hardnekkig gerucht onder migranten, zei Charles Agyemang, hoogleraar etniciteit en gezondheid aan Amsterdam UMC, eerder tegen NRC. Officiële overheidsinformatie bereikt hen vaak niet.

Wat heeft Van Gool gedaan om toch zoveel mogelijk werknemers te laten vaccineren? In samenwerking met GGD’s door het hele land zette zijn Otto Workforce in de zomer een ‘vaccinatietrailer’ in. „Daarmee zijn we door het hele land gaan rijden, langs werkplekken en woonlocaties van onze arbeidskrachten”, vertelt Van Gool. Het doel daarvan: werknemers informeren in hun eigen taal én hun een prik aanbieden.

Zo’n vierduizend uitzendkrachten van zijn bedrijf namen in die trailer toch een vaccinatie. „Het belangrijkste bleek mensen van de juiste informatie voorzien én vaccineren zo laagdrempelig mogelijk te maken. Je moet ze niet dwingen een prik te nemen.”

Lees ook: Telkens weer misvattingen over vaccins en vruchtbaarheid, waar komen die vandaan?