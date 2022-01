Vier vragen over het geadviseerde ‘medisch mondkapje’

In publieke binnenruimtes moet iedereen straks een type II mondneuskapje dragen, ook bij het zitten. Alleen bij het daadwerkelijk eten en drinken mag de kap af. Die uitbreiding van de mondneuskapjesplicht was maandag het advies van het OMT aan het kabinet, dat vrijdag weer een persconferentie houdt. Het OMT adviseert ook zo’n type II mondneuskap in drukke buitenruimtes, zoals in winkelstraten, bij sportevenementen en bij demonstraties. Opmerkelijk, want in de zomer van 2020 zei OMT-voorzitter Jaap van Dissel nog dat deze kapjes zouden leiden tot schijnveiligheid. Vier vragen over het OMT-advies.

1 Hoe herken je de verschillende typen mondkapjes?

Niet-medische mondkapjes hebben geen officiële aanduidingen en mogen nu nog worden gebruikt in openbare binnenruimten en het openbaar vervoer. Deze mondkapjes dienen voornamelijk voor de bescherming van anderen, niet als persoonlijk beschermingsmiddel. De meest voorkomende niet-medische mondkapjes zijn ofwel (wasbaar) van textiel of de mondkapjes voor eenmalig gebruik.

Lees ook: Elders zijn FFP2-maskers verplicht, waarom niet in Nederland?

Mondkapjes voor eenmalig gebruik zijn vaak moeilijk te onderscheiden van chirurgische mondkapjes, omdat ze een vergelijkbare pasvorm en kleur hebben. In het OMT-advies van maandag wordt gedoeld op zogenoemde chirurgische mondneuskapjes, minimaal type II. Deze mondkapjes hebben officiële aanduidingen en voldoen aan specifieke eisen. Zo moet op de verpakking staan dat het om mondmaskers voor medisch gebruik gaat. Bovendien staat er een CE-markering op de verpakking en moet aan Europese richtlijnen worden voldaan. Chirurgische mondmaskers zijn er in type I, II en IIR en bieden betere bescherming tegen de uitstoot van virusdeeltjes dan niet-medische maskers.

Nog beter is de bescherming door zogeheten FFP-mondmaskers. Die sluiten strak aan op het gezicht, zijn meestal wit van kleur en doen denken aan een snavel. Deze mondneuskapjes zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. De gebruiker wordt dus beschermd tegen schadelijke stoffen die via de lucht verspreid kunnen worden, zoals het coronavirus. De maskers kunnen worden verdeeld in FFP1 (minimaal 80 procent van de schadelijke stoffen worden tegengehouden), FFP2 (94 procent wordt tegengehouden) of FFP3 (99 procent tegengehouden).

Net als de chirurgische mondneuskapjes hebben FFP-maskers een CE-markering en moeten ze voldoen aan Europese richtlijnen.

2 Voor wie zijn de FFP2-maskers bedoeld?

In Nederland worden al sinds het begin van de coronapandemie FFP2-mondkapjes aangeraden bij ‘aerosolvormende medische handelingen’, zoals het uitzuigen van de longen. Het RIVM adviseert bovendien sinds begin december het gebruik van FFP2-mondkapjes in situaties waarin sprake is van intensieve blootstelling aan (vermoedelijke of bevestigde) Covid-19-patiënten.

Het OMT-advies van maandag adviseert ook kwetsbaren in „ongecontroleerde” situaties een FFP2-masker te overwegen. Dit zijn situaties waar de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd, aerosolvorming optreedt, er veel beweging is, en er twijfels zijn over de ventilatie. Het OMT adviseert een FFP2-masker niet als basisbescherming. Voor de rest van de bevolking volstaat het chirurgisch mondneusmasker, minimaal type II.

3 Wat adviseert het OMT over het dragen van mondneuskapjes in de publieke ruimte?

In het nieuwe advies wordt iedereen vanaf 13 jaar geadviseerd altijd medische mondneusmaskers in publieke binnenruimtes te dragen. Dit geldt voor alle publieke binnenruimtes, ongeacht of er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Het advies geldt voor onder andere het onderwijs in grotere groepen, evenementen, horeca en culturele instellingen. Door de huidige lockdown zijn momenteel veel van deze binnenruimtes gesloten.

Ook voor drukke buitenruimtes waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, wordt een medisch mondneusmasker geadviseerd.

4 Waar zijn de geadviseerde mondkapjes te koop?

De type I mondkapjes zijn volop verkrijgbaar, maar type II en FFP2 zijn onvoldoende op voorraad. „Het is goed dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan mondkapjes, maar het duurt wel een aantal weken voordat wij voldoende type II chirurgische mondkapjes en FFP2-mondkapjes op voorraad kunnen krijgen”, zegt een woordvoerder van de drogisterijketens Kruidvat en Trekpleister. De woordvoerder ziet de laatste weken veel vraag naar de FFP2-mondkapjes. „Een verdubbeling.” Dat komt deels door de wintersporters „want in het buitenland is het vaak de richtlijn.”

Lees ook: Mondmaskers helpen. Het type doet er niet veel toe

Bij webshop bol.com komen vrijwel alle mondkapjes van andere bedrijven, vertelt een woordvoerder. Bol.com heeft dus zelf geen overzicht over de voorraden. „Partners mogen alleen producten online zetten als ze het echt op voorraad hebben. Als het online staat, kun je ervan uitgaan dat het geleverd kan worden.” De levertijden daarvan variëren tussen de twee en zeven dagen.

Tijdens een werkbezoek eind december zei toenmalig minister voor Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) dat er voor zorgpersoneel wel voldoende FFP2-maskers beschikbaar zijn.