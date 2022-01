GTA-ontwikkelaar neemt bedrijf achter Facebookspel Farmville voor 12,7 miljard dollar over

Grand Theft Auto slokt Farmville op. Voor 12,7 miljard dollar (omgerekend zo’n 11,2 miljard euro) heeft computer- en consolegame-uitgever Take-Two, dat onder meer GTA heeft uitgebracht, de onlinespelletjesgigant Zynga overgenomen. Zynga is vooral bekend van Farmville, een boerderijspelletje waarbij de speler grond moet omploegen, gewassen verbouwen en oogsten. Tussen 2009 en 2011 was dit het meest gespeelde spel op Facebook.

De spelletjes van Zynga zijn gratis online of via een app te spelen. Take-Two geeft spellen uit die de gebruiker tegen betaling kan downloaden op de computer. Het bekendste daarvan is Grand Theft Auto, waarin de speler in gestolen auto’s door grote steden racet en criminele opdrachten uit moet voeren. Andere grote hit van Take-Two is Red Dead Redemption, over bendes in het Amerikaanse Wilde Westen.

Met de overname van Zynga zet Take-Two een grote stap in een nieuw segment van de spelletjesindustrie: gratis games die vooral op de mobiele telefoon worden gespeeld. Spelletjes die mensen doen, zoals Zynga-topman Frank Gibeau zegt, „terwijl ze op de trein staan te wachten”. Take-Two wordt hiermee in één klap een van de leiders in een marktsegment dat volgens Take-Two-topman Strauss Zelnick het „snelst groeiend” is, met „een geschatte omzet van 136 miljard dollar in 2021” en „een jaarlijkse groei van 8 procent in de komende drie jaar”.

Extra’s kopen

Platforms voor gratis, online spellen verdienen met name aan reclame-inkomsten en aan gebruikers die extraatjes kopen om de beste in een competitie te zijn. Farmville-spelers kunnen elke dag braaf plantjes zaaien en oogsten, vrienden cadeaus geven in de hoop deze ook terug te krijgen, om zo uiteindelijk de eigen boerderij uit te breiden. Een andere route: het trekken van een creditcard om met echt geld extra grond, tractoren en koeien te kopen.

Volgens het Guinness Book of World Records houdt Farmville het record voor de verkoop van het duurste virtuele boerderijdier, een zogeheten Celestial Pegacorn. Deze eenhoorn met vleugels kostte in 2013 vijf miljoen Farmville-muntjes, zo’n 3.800 euro. Een Brits jongetje van twaalf jaar had in 2010 op de creditcard van zijn moeder omgerekend ruim 1.100 euro aan schulden bij het spel opgebouwd.

Inmiddels is Farmville enkel via appstores op smartphones te downloaden en spelen. Ook nadat de oorspronkelijke Farmville in 2020 van Facebook werd gehaald, bleef Zynga door de ontwikkeling van nieuwe spellen groeien. In 2016 behaalde het bedrijf een omzet van ruim 741 miljoen dollar, en in 2020 was dat bijna 2 miljard dollar. De onlinespelletjesindustrie profiteerde van de lockdowns die velen aan het begin van de coronapandemie thuis hield: 2020 was een recordjaar met een inkomstenstijging van 52 procent ten opzichte van 2019.

Aan de advertentieverkoop verdiende de game-industrie in het eerste coronajaar 62 procent meer. Dat was een bijzonder voordelige trend voor Zynga: het bedrijf had op dat moment juist Chartboost overgenomen, gespecialiseerd in advertentieverkoop en het uitbaten van spelletjes. Topman Gibeau verwachtte daarmee beter inzicht te krijgen in de behoeften van adverteerders en gebruikers.

Beursdaling

Na de zomer, toen de lockdowns vrijwel overal waren opgeheven, kreeg Zynga met een snelle krimp van het aantal gebruikers te maken. Dat kwam ook door de strengere privacyvoorwaarden die Apple oplegde voor toelating tot zijn app-store, zei topman Gibeau tegen CNBC. De beurskoers kelderde met ruim 12 procent, maar tegen het eind van 2021 was Zynga weer opgekrabbeld.

De 12,7 miljard die Take-Two voor Zynga zal neerleggen, wordt uitbetaald in aandelen en contanten, schrijft het overnemende bedrijf. Jaarlijks zal het naar verwachting zo’n 100 miljoen dollar besparen door het samengaan met Zynga. Desalniettemin leken beleggers aanvankelijk niet enthousiast over de overname. Terwijl de beurskoers van Zynga maandag met 47 procent steeg, daalde die van Take-Two met ruim 14 procent, de grootste klap op de beurs voor het bedrijf sinds 2009.

Wat er met het Zyngapersoneel (2.245 werknemers aan het eind van 2020) gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.