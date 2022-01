Gratis koelkasten of extra benzine hielpen niet meer: Maduro lijdt pijnlijke nederlaag

Het bewind van de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden. Na bijna een kwart eeuw komt een eind aan de politieke dynastie die zijn legendarische voorganger Hugo Chávez stichtte in zijn geboortestaat Barinas, nu de oppositie daar het gouverneurschap heeft weten te veroveren.

De zege van de onderling verdeelde en door repressie verzwakte oppositie is opmerkelijk. Maduro – die sinds Chávez’ dood, in 2013, op autocratische wijze regeert – is bedreven in het manipuleren van verkiezingen. Zondag was de opkomst echter zo hoog en de voorsprong van oppositiekandidaat Sergio Garrido met 55 procent van de stemmen zo ruim, dat de regeringskandidaat zijn verlies al snel na het sluiten van de stemlokalen moest erkennen.

De afgelopen maanden deed het regime er alles aan de symbolisch belangrijke gouverneurspost te behouden. Een eerste stembusgang werd in november met terugwerkende kracht ongeldig verklaard door het Hooggerechtshof toen de oppositiekandidaat nipt aan kop ging in de uitslagen. De stemming moest opnieuw, bepaalde het Hof, dat loyaal is aan het bewind.

Wel trok de zittende gouverneur Argenis Chávez (een broer van Hugo) zich terug uit de race. De socialistische regeringspartij schoof ex-buitenlandminister Jorge Arreaza naar voren als nieuwe kandidaat. Ook deze Arreaza is lid van de Chávez-clan: tot zijn scheiding in 2016 was hij getrouwd met een dochter van de ex-leider.

Voor de nieuwe kiesronde deelde het regime veel cadeautjes uit in Barinas, tot koelkasten aan toe. Ook werd de brandstofschaarste gelenigd door pompstations van extra benzine te voorzien, tot onvrede van andere delen van het land. Ter intimidatie werden duizenden militairen gemobiliseerd.

Het bleek niet voldoende: de ‘wieg van het chavismo’ ging verloren. De oppositie boycotte afgelopen jaren regelmatig verkiezingen uit protest tegen alle fraude, maar kan nu een les trekken: met één gezamenlijke kandidaat en bij een hoge opkomst kan ze nog winnen in Venezuela.