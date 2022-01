We hoeven natuurlijk niet ver te zoeken naar de oorzaak van misogynie. Dat is het feit dat vrouwen verbaal superieur zijn. Bijna drie jaar was mijn zoon en we gingen op een mooie herfstochtend naar zijn nieuwe kinderdagopvang. Bij de deur ontmoette ik een moeder die haar dochter voor het eerst kwam brengen. We schoven onze zwijgende miniatuurmensen hun nieuwe habitat in en hielpen met veters en knopen. Die middag stonden we er weer. Eerst kwam mijn zoon naar buiten. Hij wees achter zich naar de speelkamer en zei ernstig: „Auto.” Dat was een goede en complete mededeling. Het meisje van de medemoeder kwam ook naar buiten en daar kwam het volgende uit: „En nu ben jij mijn beste vriendin voor altijd en altijd! Gaan we morgen weer samen spelen?” Het getuigde van een schrijnend gebrek aan bescheidenheid om een volzin af te vuren, die alleen maar bedoeld kon zijn om de tot dan toe heel acceptabele opmerking van mijn zoon tot een demonstratie van vocabulaire armoede te bestempelen waar zelfs Donald Trump zich voor zou generen.

Over deze serie

Vrouwen stuiten voortdurend op maatschappelijke barrières, lijkt het wel. Dit mag je wel doen, dat doe je juist niet. Alsof voor hen meer en andere regels gelden dan voor mannen. In deze serie gaat Josephine Rombouts ‘de tien geboden voor de vrouw’ langs. Vandaag: ‘gij zult niet rechtspreken’.

De enige reden waarom de Griekse cultuur tot een hoogtepunt kon komen, was dat vrouwen vroegtijdig en effectief vrouwen uit het openbare leven werden geweerd. Ze mochten niet stemmen, niet spreken in het openbaar noch zichzelf verdedigen in de rechtszaal. De winst was enorm: de invoering van de democratie, de ontwikkeling van de filosofie en de geboorte van de retorica.

Dat Aristoteles, Plato en Socrates eraan te pas moesten komen om de filosofische grondslag te leveren voor deze uitsluiting, laat wel zien dat de dames niet zomaar tot zwijgen te brengen waren.

In de studie Aristotle on Women, Physiology, Psychology and Politics legt Sophia M. Connell uit dat er voor de filosofen een noodzaak is om mannen te overtuigen van het voorkomen van opstandigheid, zowel in de staat als in het huishouden. Dat kan alleen door gevoelens van frustratie en verbale minderwaardigheid uit te sluiten bij de groep burgers die het snelst is geneigd tot agressie over te gaan. De vrede die deze geluidloze vrouwen in het openbare leven en hun huishoudens veroorzaakten, kondigden de gouden eeuw van de filosofie aan.

Er vloog een ui over mijn schutting en dat was al de tweede deze week. De eerste keer kwam er na de ui nog een autoband aan en vloog ik de tegenovergestelde richting op: met beide benen op het tuintafeltje met decoratieve kruidenpotjes rekte ik me over de schutting en zag een groepje jongens in het steegje achter ons huis verdwijnen. Vandaag rukte ik mijn fiets van de muur en scheurde ermee naar het steegje. Met slippende banden stopte ik voor de bende.

„Jij!”, wees ik naar de voorste van het stel. Een jaar of acht, zijn heel korte blonde haar liet een gezicht vrij waar langzaam een scherpe blos op verscheen.

„Wij hebben niks gedaan!”, riep hij. Zijn trawanten knikten allemaal hevig, nee, zij hadden ook allemaal niks gedaan.

Klassieke retorica was eeuwenlang het domein van de man. Ik begrijp heel goed waarom: in verkeerde handen is het een meedogenloos wapen.

„Je hebt een ui.”

„Wat is dat in je hand?” Een retorische vraag. Mijn jonge publiek begreep dat meteen

De linkerhand van de jongen klemde zich ongemakkelijk om het glanzend gele stuk bewijslast dat hij sinds het begin van onze ontmoeting zo duidelijk liever kwijt dan rijk was. Donker keek hij me aan vanonder zijn wenkbrauwen. Zijn mond opende en sloot zich weer. Hij had een ui. Daar was niets aan af te doen.

„Mag ik wat zeggen, mevrouw?”, riep een van de handlangers.

„Nee!”, stampte ik iedere toekomst van het dichten van de genderkloof de grond in. „Jij mag helemaal niets zeggen. Jullie moeten goed luisteren: ik heb kippen, katten en kinderen in mijn tuin.” En wat een bonus dat ze allemaal met een ‘k’ beginnen. „Die kunnen allemaal gewond raken door de projectielen die jullie over mijn schutting gooien.”

„Dat deden we helemaal niet!”, verdedigde de aanvaller zich.

„Wat is dat in je hand?” Een retorische vraag. Mijn jonge publiek begreep dat meteen. Ook dat de ui een argument was, die de stelling onderbouwde dat zij schuldig waren. We gingen grondig door de basisbegrippen van taalbeheersing en argumentatie, daar in dat achtersteegje.

„Dat is een ui.” Legde ik socratisch uit. Hoewel we verder niet in de begripvolle toestand terechtkwamen die symposia over socratische dialogen ons beloven. Ik heb de cursus ook niet gedaan, vandaar waarschijnlijk. De frons van de blonde jongen werd dieper en dieper. Zijn hele gezag bij zijn bendeleden lag aan gruzels. „Dus”, vervolgde ik nog steeds net iets te stellig om moederlijk sympathiek te klinken, „jullie mogen langskomen, de katten aaien, de kippen voeren, met onze kinderen voetballen, maar dit was de laatste keer dat er iets over mijn schutting vloog.”

Wat zeg je dan? Als beginnende man? Die nog niet heeft gelezen dat mannen zijn voorbestemd om over de vrouw te heersen?

„Ja, mevrouw.” Maar het zal me absoluut niet verwonderen als ze allemaal rechten gaan studeren. Een hel worden voor iedere vrouwelijke advocaat die ze ooit tegenover zich krijgen. Deze vroege herinnering aan hun verbale hulpeloosheid is de vruchtbare grond voor een nieuwe generatie misogynisten.

Langzaam fietste ik terug. Wat een pyrrusoverwinning.