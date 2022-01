Kabinet kon gemeenten juridisch gezien niet dwingen asielzoekers op te nemen

De beslissing van het demissionaire kabinet van december om vijf gemeenten aan te wijzen die noodopvang moesten verzorgen voor asielzoekers, had geen juridische basis. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) maandag - de dag het kabinet-Rutte IV is beëdigd en dat zij afscheid neemt als bewindspersoon - aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt.

Op 14 december werden Alkmaar, Gorinchem, Enschede, Venray en de regio Rotterdam aangewezen door het rijk om een noodopvang te verzorgen voor in totaal tweeduizend asielzoekers. Het kabinet schreef dat het zich „gedwongen” zag om „aanwijzingen te geven” aan de vijf gemeenten „om alle maatregelen te treffen om locaties gereed te maken”. Met die term leek het alsof de gemeenten wettelijk verplicht waren tot de beslissing. Nu schrijft Broekers-Knol dat een juridische basis inderdaad ontbrak.

„Het gebruik van de term aanwijzing is ingegeven door de acute noodsituatie waarvan sprake was”, schrijft Broekers-Knol. „Het betreft geen aanwijzing in juridische zin en de brieven hebben dan ook geen publiekrechtelijk rechtsgevolg.” De situatie in december was dat er snel een geschikte opvangplek moest worden gevonden voor tweeduizend mensen. Broekers-Knol wilde een „crisisnoodopvang in tenten en gymzalen” voorkomen, schrijft ze.

Het college van Alkmaar reageerde destijds fel en kondigde aan te onderzoeken of de beslissing juridisch kon worden aangevochten. Broekers-Knol schrijft nu dat het demissionaire kabinet het „dringende” verzoek aan de gemeenten „niet lichtvaardig heeft genomen”.