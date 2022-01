‘Full House’-acteur Bob Saget (65) overleden

De politie van Orlando in de Amerikaanse staat Florida heeft acteur en komiek Bob Saget dood aangetroffen in zijn hotelkamer, meldt persbureau Reuters. Het is niet bekend waaraan de vooral van de serie Full House bekende Saget is overleden, maar er zijn volgens de politie geen aanwijzingen voor een misdrijf of drugsgebruik.

Bob Saget speelde van 1987 tot 1995 in de wereldwijd populaire sitcom Full House de rol van Danny Tanner, een alleenstaande vader met drie opgroeiende dochters. Ook was hij presentator van America’s Funniest Home Videos, de voice-over van Ted Mosby in de serie How I Met Your Mother en maakte hij verschillende stand-upcomedyshows.

Saget schreef enkele uren voor zijn dood nog op Twitter hoe hij had genoten van een optreden zaterdag in Jacksonville en was van plan tot juni door heel de Verenigde Staten te trekken met zijn comedyshow I Don’t Do Negative.

Bob Saget is 65 jaar geworden en laat een vrouw en drie kinderen na.