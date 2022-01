Rutte en bewindslieden komen aan bij Paleis Noordeinde

Ook bewindslieden aangekomen voor beëdiging

Kort na VVD-leider Mark Rutte zijn ook de aankomend ministers en staatssecretarissen gearriveerd bij Paleis Noordeinde in Den Haag. De bewindslieden arriveerden in drie geblindeerde busjes, waarna ze op gepaste afstand van elkaar naar binnen gingen. In het paleis zullen ze door koning Willem-Alexander officieel worden beëdigd.