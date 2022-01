Een winkeldynastie en een vastgoedkoning: dit zijn de nieuwe bazen van Bijenkorf

Topman Thaise conglomeraat Central Group Tos Chirathivat (57)

Een bekend Chinees gezegde luidt dat rijkdom nooit drie generaties aanhoudt. Fu bu guo san dai. De eerste generatie begint een bedrijf en legt het fundament. De tweede bouwt dat uit tot een succes. De derde laat alles in de soep lopen.

Aan Tos Chirathivat, topman van het Thaise conglomeraat Central Group, de taak het tegendeel te bewijzen. Na grootvader Tiang en vier van diens zoons is Tos (57) sinds 2013 het eerste kleinkind dat het familiebedrijf leidt. Bang om het werk van opa, vader en ooms te vernielen lijkt hij allerminst. Zijn strategie is eerder aanvallend dan verdedigend.

Was Central Group onder de vorige bestuurders nog vooral een Thais bedrijf, de huidige topman heeft grote buitenlandse ambities. In het thuisland bezit Central zo veel winkelcentra, warenhuizen en supermarkten dat groeien volgens hem nauwelijks meer mogelijk is. Vlak voor Kerst kondigde het concern een nieuwste buitenlandse aanwinst aan: de Britse Selfridges Group, eigenaar van onder meer de Bijenkorf.

Het laatste Nederlandse warenhuis komt daarmee mede in handen van een miljardenbedrijf dat ontstond aan de oevers van de Menam, de rivier die hoofdstad Bangkok splitst.

Daar, in een doolhof van smalle straatjes en steegjes rond de bekende Wat Prayun-tempel, opent grootvader Tiang Chirathivat in 1925 zijn eerste winkel. Chirathivat is kort daarvoor vanuit China naar Thailand verhuisd en begint er een minizaakje, waar hij drankjes verkoopt aan dorstige tempelbezoekers.

Na twee jaar breidt hij uit naar een iets grotere winkel, aan de zuidkant van de stad. De zaak gaat Keng Seng Lee heten – ‘manden te koop’ – en verkoopt onder meer koffie en gebruiksvoorwerpen. Het duurt nog zeker twintig jaar voordat Chirathivat naar het centrum van de stad verhuist, aan de andere kant van de rivier. Dat gebeurt pas nadat de oudste zoon Samrit, vader van Tos, bij het bedrijf betrokken raakt.

In buitenlandse kranten en tijdschriften ontdekt het tweetal het bestaan van warenhuizen, die bijna álles verkopen. Ze besluiten dat voorbeeld te volgen en breiden uit naar kleding, cosmetica, huishoudproducten en later ook boodschappen. Eind jaren vijftig is Central een van de eerste Thaise winkels met etalages en vaste prijzen. Afdingen, tot dan toe gebruikelijk, behoort tot het verleden.

Vanaf dat moment gaat het snel met Central, inmiddels onder leiding van zoon Samrit. In 1973 opent het bedrijf het eerste écht grote warenhuis, Chidlom, met zeven verdiepingen en alle denkbare producten. De groep breidt uit naar restaurants en winkelvastgoed, zoals grootschalige winkelcentra. Een jaar later volgt een eerste hotel.

Medio jaren negentig neemt de familie concurrent Robinsons over, na Central de grootste warenhuisketen van het land. Ook openen ze Tops Supermarket, een sportwinkelketen, een elektronicazaak en een boekwinkel. Allemaal zullen ze uitgroeien tot de grootste van hun land. Wie in Thailand tegenwoordig winkelt, moet zijn best doen om niet bij de Chirathivats te kopen.

Dat heeft van de familie een welvarende dynastie gemaakt: volgens zakenblad Forbes zijn slechts drie Thaise families rijker. Het familiekarakter is al die tijd leidend gebleven. Van de 26 kinderen van de oprichter (bij drie vrouwen) gaan er tien in het bedrijf werken. Tegenwoordig werken vijftig nazaten bij Central: alle vijftien topfuncties worden vervuld door familieleden, al dan niet aangetrouwd. Op de sterfdag van grootvader Tiang Chirathivat bezoeken zij jaarlijks de tempel waar alles begon.

Dat Tos Chirathivat van alle kleinkinderen de eerste bestuurder wordt, staat bepaald niet vast. Van acht kinderen is hij de jongste, en ook hijzelf ziet het als tiener niet echt zitten het familiebedrijf te leiden. Tos gaat studeren in de VS, en droomt van het ontwerpen van luxeauto’s. Na een studie economie rolt hij via de supermarkttak alsnog de Central Group in.

Toch zien veel familieleden in de huidige topman de ideale kandidaat. Zijn oudere broer Prin, plaatsvervangend bestuursvoorzitter, beschrijft hem tegenover Forbes als een „snelle leerling” en een „stevig handelaar”. Tos Chirathivat is volgens hem niet bang voor nieuwe ideeën, zoals de internationale uitbouw die onder zijn bewind plaatsvindt.

Hoewel hij dan nog topman moet worden, is het Tos die het in 2011 aanmoedigt La Rinascente te kopen, een enigszins in verval geraakt Italiaans luxewarenhuis. In zijn ogen moet het familiebedrijf producten voor iedereen kunnen leveren, van het laagste tot het hoogste segment.

Om ook de allerrijkste consumenten te bedienen, wil Central een luxewarenhuis bouwen in Bangkok. Het ontbreekt echter jarenlang aan goede relaties met de exclusiefste merken. La Rinascente heeft die connecties wél. En nadat Central een eerste Italiaans luxewarenhuis in Europa in bezit heeft gekregen, komen er nieuwe overnames: Illum in Kopenhagen, het Duitse KaDeWe en het Zwitserse Globus.

Bij die laatste overnames begint ook de samenwerking met René Benko, een Oostenrijkse vastgoedinvesteerder en winkelondernemer. Hij is ook de partner met wie Central nu de Selfridges Group overneemt van de vorige, Canadese bezitter: beiden zijn 50 procent eigenaar. De vraagprijs was naar verluidt omgerekend 4,8 miljard euro.

Na de overname van KaDeWe in 2015 toont Chirathivat zich tegenover dagblad Der Tagesspiegel trots dat hij nu een warenhuis bezit in de op twee na belangrijkste winkelstad van Europa: Berlijn. Met Selfridges is hij straks ook actief in nummer één, Londen. Parijs ontbreekt nog.

Dat Central zich nu op Europa stort, is overigens niet omdat Chirathivat de Europese consument wil bedienen, bekende hij ooit tegenover zakenkrant Financial Times. Het is eerder omdat de hoofdsteden op het continent populair zijn onder vakantiegangers uit opkomende markten, die er dan luxe inslaan omdat het goedkoper is dan thuis. „Wij zijn in Europa, omdat Europa het centrum is van de rest van de wereld.”

Als René Benko een kunstverzamelaar zou zijn, was de binnenstad van Wenen zijn museum. De Oostenrijkse hoofdstad is bezaaid met panden die de 44-jarige investeerder in de loop der jaren heeft verzameld. In de Graben en Kärtner Strasse, vlak bij de beroemde Staatsopera. Langs het grootste plein van de stad. Bij het station, waar Benko meerdere kolossale woontorens en kantoren bezit.

Middenin de winkelstraat heeft de vastgoedinvesteerder twee complete winkelblokken die hij verhuurt aan de duurste luxeketens. Het Kunstforum, het vroegere gebouw van de Oostenrijkse postbank, het meest uitbundige hotel van de stad – allemaal zijn ze van hem. En dat is alleen nog maar bínnen Wenen. Buiten zijn thuisland kan Benko pronken met onder meer een palazzo in Venetië en het Chrysler-gebouw in New York, ooit het hoogste gebouw van de wereld.

Tegenover zakenrelaties grapt de nieuwe mede-eigenaar van de Bijenkorf volgens Bloomberg weleens dat er slechts twee mensen op de wereld zijn met net zo’n uitbundige verzameling aan uniek, weelderig vastgoed. De Britse koningin en de paus.

René Benko is, kortom, geen man die koeltjes doet over wat hij in het leven tot dusver heeft bereikt. Op jonge leeftijd pronkte hij al met extreme luxe. Klasgenootjes van de middelbare school herinneren zich in dagblad Die Presse veel goud en een geleasde Ferrari. Tegenwoordig bezit Benko een kolossaal jacht en een privéjet. Hij woont in een droomkasteel op een heuvel net buiten zijn geboorteplaats Innsbruck, heeft daarnaast een enorm vakantiehuis aan het Italiaanse Gardameer en is eigenaar van het grootste chalet van Oostenrijk, aan de piste in Lech.

Zijn levensloop spreekt tot de verbeelding. Benko werd geboren in een doorsnee gezin, in een klein appartement. Zijn moeder werkte in de kinderopvang, zijn vader bij de gemeente. Aan het einde van zijn puberteit kwam hij steeds minder op school. Liever ging hij aan het werk bij een vriend die in de bouw zat en in Wenen zolders opkocht, verbouwde tot luxe studio’s en weer verkocht. Zo rolde Benko de handel in vastgoed binnen.

Zijn eerste grote deal sluit hij als negentienjarige, als de eigenaren van een kuuroord geld nodig hebben en hij dat leent in ruil voor een koopoptie. Benko zoekt een investeerder die het hotel wil hebben en verkoopt de optie meteen door. Het levert hem in één klap zijn eerste miljoen op, al gaat het dan nog om shillings (omgerekend 70.000 euro). Zijn diploma zal hij niet meer halen.

Benko heeft al vroeg door dat een goed netwerk met mogelijke geldschieters het een stuk gemakkelijker maakt de markt te bestormen. Waar leeftijdgenoten hun avonden doorbrengen in de disco, gaat Benko als twintiger liever „dineren met zestigers”, zegt hij tegen Die Presse. Zo leert hij ook Karl Kovarik kennen, een Oostenrijkse eigenaar van diverse tankstations, die 25 miljoen euro in Benko’s handel investeert.

Met zijn kapitaal en netwerk doet Benko de ene grote investering na de andere. Hij bouwt door heel Wenen dokterspraktijken en koopt Kaufhaus Tirol, het voornaamste warenhuis van Innsbruck, dat hij compleet opknapt. Benko wordt eigenaar van voormalige bankgebouwen, het Weense Park Hyatt-hotel en het gebouw van de Duitse beurs in Eschborn. Op zijn dertigste bezit zijn investeringsmaatschappij Signa voor anderhalf miljard euro vastgoed en is hij naar eigen zeggen de grootste projectontwikkelaar van het land.

Volgens de investeerder zelf heeft hij dat succes niet zozeer te danken aan zijn sociale vaardigheden of grote ideeën. Die hebben anderen immers ook. Om zover te komen, moet iemand vooral „vastberaden en consistent” zijn, zegt Benko tegen Die Presse. „Dat is waarom de ene sporter nooit olympisch kampioen wordt, en de ander de ene titel na de ander wint. Buitenstaanders zien alleen de uitkomst. Slechts heel weinig mensen zien de volharding die nodig is.”

Toch roept de naam Benko niet alleen bewondering op, maar soms ook argwaan. Dat heeft onder meer te maken met de strafzaak die in 2012 tegen hem begint. Benko zou volgens een rechtbank zijn belastingconsulent opdracht hebben gegeven de voormalige Kroatische premier Ivo Sanader om te kopen. Het levert hem een voorwaardelijke celstraf van één jaar op. De hoogste rechter bevestigt die uitspraak twee jaar later.

Het lijkt niet zijn enige optreden in de rechtszaal te blijven: in november 2021 wordt bekend dat de Oostenrijkse aanklager een zaak wil beginnen tegen Benko en negen andere ondernemers. Zij worden verdacht van omkoping van politici, in ruil voor bouwvergunningen in Wenen. Benko ontkent die beschuldigingen ten stelligste, zegt hij tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hij heeft weliswaar ooit geld overgemaakt, maar voor het goede doel: een school voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

Na zijn veroordeling in 2012 stopt Benko met de dagelijkse aansturing van zijn investeringsmaatschappij Signa. Sindsdien vervult hij de rol van president-commissaris. Zijn imperium blijft niettemin groeien, tot meer dan 20 miljard euro in 2020. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft Benko een persoonlijk vermogen van zo’n 5 miljard euro, waarmee hij de op drie na rijkste Oostenrijker is.

In Nederland is de miljardair niettemin lange tijd relatief onbekend. Dat verandert eigenlijk pas als de Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay zich medio 2019 na een mislukt avontuur terugtrekt uit Europa. De Nederlandse warenhuizen vallen daarbij om, maar Benko neemt met Signa warenhuisketens Kaufhof (Duitsland) en Inno (België) over.

Het maakt van Benko naast vastgoedmagnaat ook de onbetwiste warenhuiskoning van Duitsland. Na Kaufhaus Tirol is hij in 2011 al eigenaar geworden van het sjieke Oberpollinger in München. Een jaar later koopt hij het Duitse Karstadt en het daaronder vallende luxewarenhuis KaDeWe. En net als bij zijn vastgoedprojecten laat een grondige opknapbeurt niet lang op zich wachten. Zo ook bij Selfridges, het moederbedrijf van de Bijenkorf, waar Signa op Oudjaarsdag – zes dagen na de overname – al een flinke opknapbeurt aankondigt.