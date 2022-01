Doorbraak voor de vrouw? Hé stop, niet te vroeg juichen

Doorbraak! Er is een vrouw benoemd in het Pakistaanse Hooggerechtshof. Opmerkelijk, want Pakistan staat onderin de Gender Gap Index 2021, die de internationale man-vrouw(wan)verhouding classificeert. Op plaats 153 van de 156 met alleen Irak, Jemen en Afghanistan nog vrouwonvriendelijker. En er heerst nógal een fundamentalistisch-islamitische sfeer, en fundamentalistische moslims vinden dat vrouwen geen rechters horen te zijn – onder andere omdat ze te emotioneel zouden zijn en thuis in het gezin horen. Ik maak even een uitstapje naar Nederland waar de toelating van vrouwen tot de rechterlijke macht ook niet zonder slag of stoot is gegaan. Volgens een advies van de Hoge Raad in 1921 (ik haal het uit een publicatie van de Radboud Universiteit) lag er geen wettelijk probleem, maar waren er wel praktische bezwaren. Bijvoorbeeld dat een vrouw weinig tijd zou hebben voor het ambt omdat haar plaats in het gezin is. Hm.

Terug naar Pakistan. De vraag is, is de benoeming van Ayesha Malik een echte doorbraak; het begin van een onstuitbare opkomst van vrouwen in de maatschappij? Ik ben er niet zo zeker van. Een van de spreeksters op een webinar van de London School of Economics over geweld tegen vrouwen was vorige maand de Egyptische Moushira Khattab. Egypte staat 129 op de Gender Gap Index, maar Khattab (1944) is een van die Midden-Oosterse geweldenaarsters, doorgaans uit de hogere middenklasse, die ondanks hun vrouw-zijn carrière maken. Ze is ambassadeur geweest en minister van Familie en Bevolking, en ze vertelde dat haar benoeming als voorzitter van de officiële mensenrechtencommissie zojuist door president Sisi was bekrachtigd. (Wat voor u en mij juist geen aanprijzing is want alleen officieel hebben Egyptische mensen rechten.)

Khattab was lyrisch over de positie van vrouwen in Egypte. „Vrouwen hebben zó veel bereikt, er is geen terrein meer voor vrouwen gesloten! De rechterlijke macht was het laatste mannenbolwerk.” De openstelling voor vrouwen voor onder andere de Egyptische Staatsraad meldde ik u vorig jaar.

In die zin heeft ze gelijk, maar op een volgend webinar over geweld tegen vrouwen ging het over de gewone vrouw die er een stuk minder, of niet, op vooruitgegaan is. De patriarchale werkelijkheid blijft in de weg staan. Voorbeeld: de aanscherping van de wet die seksuele intimidatie nu met minimaal vijf jaar gevangenis straft. Seksuele intimidatie, verbaal tot en met verkrachting, is een enorm probleem in Egypte – volgens sommige onderzoeken zijn bijna alle vrouwen wel eens een vorm van aangerand.

De wet ziet er verbazend goed uit, zei activiste Lobna Darwish op dit webinar van het Tahrir Institute for Middle East Policy. Maar wat doet de politie met je klacht? Dat hangt af van je achtergrond, leeftijd en of je een zedige indruk maakt. De politie is tegen je, getuigen worden gestraft en zaken worden gelekt naar de (sociale) media die alle bijzonderheden publiceren, met naam en toenaam. „Dat gebeurt voortdurend. De aangerande vrouw wordt vervolgens opnieuw lastig gevallen en bedreigd.” Genderspecialiste Habiba Abdelaal: „Je gaat dus niet naar de politie, die je uitlacht en de schuld geeft, of erop aandringt geen aangifte te doen. Of jou arresteert. Vrouwen zijn bang.”

Lees voor Egypte Pakistan, of al die andere Midden-Oosterse landen onderaan de Gender Gap Index. Er verandert wel wat. Maar voor de vrouw in de straat maakt het nog niet veel verschil.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.