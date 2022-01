Djokovic mag blijven, maar ongevaccineerde topsporters krijgen het steeds moeilijker

Novak Djokovic, ’s werelds beste tennisser en ongelovige als het om vaccinaties gaat, mag in Australië blijven voor de Australian Open. Volgens zijn advocaten werd half december in Servië een coronabesmetting bij hem vastgesteld, waarvan hij hersteld is. Terecht kreeg hij daarom een medische vrijstelling van de Australische tennisbond, besloot de Australische rechter maandagochtend.

De Australische overheid is woedend over de uitspraak. Ruim een miljoen mensen raakten al met het coronavirus besmet in Australië en het ministerie van Volksgezondheid zou de tennisbond tot twee keer toe hebben gemeld dat deelnemers aan het grandslam'toernooi geen vrijstelling krijgen vanwege een eerdere besmetting. Het chagrijn in down under wordt gevoed door foto’s van een handen schuddende Djokovic op een openbaar evenement in de periode dat hij besmet was.

Djokovic ontspringt de dans – mede door miscommunicatie, zo lijkt het – maar elders in de wereld komen ongevaccineerde topsporters steeds meer onder druk te staan. In een tijd dat de besmettingen snel toenemen door de nieuwe Omnikron-variant, óók onder gevaccineerden, tonen landen, coaches en clubs steeds minder begrip voor sporters die zich niet willen laten inenten.

Zo is het ook voor handbalster Yvette Broch (31) de vraag of ze haar carrière kan voorzetten. Afgelopen zomer maakte ze in gesprek met NRC bekend dat ze met het Nederlandse team niet aan de Olympische Spelen van Tokio wilde deelnemen omdat ze zich verplicht voelde een vaccinatie te nemen en dat niet wilde. „Het wordt mij wel heel moeilijk gemaakt”, zei ze. „Officieel heb ik een keuze. Maar ik heb eigenlijk geen keuze.” Ze trok zich na de Spelen ook voor het WK handbal terug, omdat op dat toernooi alleen dubbelgevaccineerden of van corona herstelde spelers mochten uitkomen, blijkt uit een document van de internationale handbalfederatie dat NRC inzag. Broch zegt in de maanden die volgden in e-mails en berichten op haar sociale media met de dood te zijn bedreigd.

Sinds dit seizoen komt Broch uit voor de Roemeense topclub CSM Bucuresti, waarmee ze in de Champions League speelt. Afgelopen zaterdag zou ze in de groepsfase van dat toernooi in en tegen Brest spelen, maar die wedstrijd werd vanwege drie positieve gevallen binnen haar team uitgesteld. Volgens Broch denkt de European Handball Federation (EHF) na over een regel waardoor alleen gevaccineerden nog in de Champions League uit mogen komen. „Ik kreeg dat vlak voor Kerst te horen en we wachten nu op een definitieve beslissing. Die komt deze of volgende week. Als dit doorgaat, kan ik mijn spullen pakken. Want bij de club hebben ze me vriendelijk aangeraden om toch na te denken over een vaccin. Maar mijn besluit staat vast. Ik wil het niet, vertrouw op mijn immuunsysteem. Als dit het dan is, dan is het voor mij klaar. Ik heb het gevoel dat dit niet meer om gezondheid, maar om controle gaat.”

Een woordvoerder van de EHF zegt dat verplicht vaccineren „niet op de agenda van de federatie” staat. Hij verwijst naar de regels die nu al gelden voor landentoernooien – dus alleen gevaccineerden of herstelden kunnen spelen. „Die zullen ook van toepassing worden in de Champions League. Verplichte vaccinatie kunnen we niet afdwingen.”

Apart omkleden

De strengere opstelling naar ongevacineerde topsporters komt niet uit het niets. Je zag het half december al aan de reactie van Liverpool-coach Jürgen Klopp. Ongevacineerde voetballers vormen „een constante bedreiging”, zei hij. Klopp antwoordde bevestigend op de vraag of de vaccinatiestatus van voetballers wordt meegewogen bij het sluiten van een contract. Alleen al vanuit organisatorisch oogpunt was het niet te doen, zei hij: ongevaccineerde spelers die zich apart van de groep omkleden, apart eten en apart vervoer nodig hebben.

Ook de roep om het korten van salarissen van ongevaccineerde sporters die besmet raken wordt steeds luider. In Duitsland overkwam het Bayern-middenvelder Joshua Kimmich, die eerst in quarantaine moest omdat hij in contact was geweest met een besmet persoon en daarna zelf besmet raakte. Vorige maand besloot Kimmich zich alsnog te laten vaccineren.

Dat Kimmich niet zijn gebruikelijke niveau haalt omdat hij kampt met de naweeën van een besmetting, verbaast niet. Wetenschappers van de Universiteit van Düsseldorf becijferden vorig jaar dat het 5,7 procent minder waarschijnlijk is dat een van corona herstelde voetballer net zo vaak speelt als voordat hij ziek werd. In de eerste 150 dagen missen spelers zo’n 10 procent van de mogelijke speelminuten.

Voor hun rapport The Long Shadow of an Infection: COVID-19 and Performance at Work vergeleek het team wetenschappers de wedstrijdstatistieken en besmettingsgegevens van spelers uit de Bundesliga en de Serie A. Bij spelers die corona hadden gehad, daalde het aantal passes met 5,1 procent, zelfs tot ruim een half jaar na genezing. Bij spelers ouder dan dertig waren de prestatieverschillen nog groter.

Clubs zullen dat soort bevindingen meer en meer gaan inzetten om sporters tot vaccineren te dwingen. Oók in Nederland, waar een kwart van de voetballers uit de Eredivisie en Eerste Divisie volgens een vorige week verschenen enquête van spelersvakbond VVCS ongevaccineerd is. „Dat is aan de lage kant, zeker als je naar omringende landen kijkt”, zei Vincent Gouttebarge, betrokken bij het onderzoek, tegen de NOS.

In Frankrijk moeten professionele sporters vanaf 15 januari dubbel gevaccineerd zijn. Voor hen wordt geen uitzondering gemaakt op de nieuwe coronamaatregelen, zei de Franse president Emmanuel Macron. In Italië moet iedereen die buiten wil sporten – dus ook profsporters – vanaf deze maandag in het bezit zijn van een ‘groene pas’, die vijftien dagen na de eerste vaccinatie wordt uitgegeven. Ook de Duitse overheid overweegt strengere maatregelen voor professionele sporters.

De Britse pers kwam de afgelopen dagen met doemscenario’s. Hoe moet het met Chelsea, dat in de Champions League tegen Lille uitkomt, en met Liverpool, dat in Milaan tegen Inter speelt? Heeft het rugbyteam haar zaakjes wel op orde nu de Champions Cup voor de deur staat? En hebben de Britse wielrenners zich wel allemaal laten vaccineren?

American football-speler Aaron Rodgers van Green Bay Packers loog vorig jaar over zijn vaccinatiestatus en liep vervolgens corona op. Foto Rey Del Rio/Getty Images/AFP

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake denkt dat na overheden en clubs ook sportbonden niet kunnen achterblijven met maatregelen om de vaccinatiegraad op te krikken. Als ‘eigenaar’ van de sport rust er een zware verantwoordelijkheid op bonden, zegt hij. Zij moeten voor continuïteit zorgen. „Ik verwacht dat steeds meer bonden met de mededeling zullen komen: wie zich niet laat vaccineren, kan voorlopig niet deelnemen aan onze sport.”

Als sportbonden eenmaal over de brug zijn, zullen ook sponsoren volgen. Voor hen is het makkelijker sporters op clausules in hun contract te wijzen – ‘dit zijn de consequenties als je jezelf in diskrediet brengt’ – als ze door hun eigen sportbond verbannen worden. Van den Wall Bake: „Ik weet zeker dat Peugeot zich beraadt op het contract met Djokovic, nu die wordt afgeschilderd als een asociale vent.”

Sterspelers

Toch is de praktijk weerbarstiger. Clubs zijn vaak afhankelijk van de prestaties van individuen. Als die individuen zich uitspreken tegen vaccinatie, kan dat voor grote problemen zorgen. Sterspelers zijn niet altijd vervangbaar, merkte ook de Amerikaanse basketbalclub Brooklyn Nets. Die zette pointguard Kyrie Irving in oktober op non-actief omdat de staat New York ongevaccineerden verbiedt te sporten op openbare locaties. Ook bij uitwedstrijden en trainingen werd Irving geweerd, maar alleen bij thuiswedstrijden ontvangt hij geen salaris.

Maar de Nets kregen te maken met een coronauitbraak en tegenvallende prestaties en dus werd besloten Irving vorige week in te zetten bij een uitwedstrijd tegen Indiana Pacers. De ploeg leefde meteen op van zijn rentree. In de gewonnen partij maakte hij 22 punten en gaf hij vier assistts. Irving zei na afloop dat hij hoopte op „een collectieve overeenkomst in de NBA [Noord-Amerikaanse profcompetitie]” om „al die zaken met Covid-19 en de vaccins wat makkelijker te maken”.

De American football-competitie NFL weet zich intussen geen raad met sterspeler Aaron Rodgers van Green Bay Packers. Die loog vorig jaar over zijn vaccinatiestatus en liep vervolgens corona op. Rodgers weigert een mondmasker te dragen in gesprekken met journalisten en overtrad de coronaregels door een Halloween-feest te bezoeken. De NFL legde hem een boete van omgerekend zo’n 13.000 euro op, de Packers moesten 264.000 euro neertellen omdat Rodgers al maanden zijn eigen gang gaat.

Sportief succes, geld, gezondheid en principes; de belangenstrijd daarover zal de komende tijd op het scherpst van de snede worden gevoerd, verwacht Van den Wall Bake. Dat gaat heel veel problemen geven, zegt hij, maar sport staat of valt met continuïteit. „Daarvoor wordt alles opzij gezet.”