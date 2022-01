Directeur van ‘sociaal onveilige’ Amsterdam Fashion Institute stapt op

Dirk Reynders stopt als directeur van het Amsterdam Fashion Institute (Amfi). Daarvan werd vorig jaar in een zeer kritisch rapport vastgesteld dat er „een sociaal onveilige tot zeer onveilige” sfeer heerste. Reynders moest de problemen op het instituut aanpakken, maar in een brief aan medewerkers schrijft hij zichzelf niet als de juiste man voor die taak te zien. Dat bevestigt een woordvoerder van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), waar de modeopleiding onder valt, maandagavond na berichtgeving door de website Hvana.

Wie Reynders opvolgt als directeur van de grootste modeopleiding van Nederland, is nog niet bekend. „Ik merk dat mijn persoonlijke drijfveren en kwaliteiten vooral liggen bij de inhoudelijke aspecten van onderwijs, onderzoek en mode”, schrijft de scheidend directeur in zijn brief aan Amfi-medewerkers. „Om die reden ben ik destijds naar het prachtige mode-instituut Amfi gekomen. Maar er is nu echt iets anders nodig.”

Reynders, sinds februari 2019 directeur van de opleiding, doelt op de transitie die de hogeschool van het Amfi verwacht nadat onderzoeksbureau Bezemer & Schubad vorig jaar een zeer kritisch rapport uitbracht. Daaruit bleek dat studenten met een te hoge werkdruk geconfronteerd worden en sommigen van hen werden geïntimideerd door docenten. Sommige leerkrachten zouden zich opstellen als „keiharde, vileine juryleden” met een gebrek aan „empathische en didactische kwaliteiten” en één van hen zou „energiestimulerende drugs” normaliseren ten behoeve van de creativiteit van leerlingen.

Bij het verschijnen van het rapport stelde Reynders „verdrietig” te worden van de conclusies. Hij maakte destijds zijn excuses aan studenten en docenten van de opleiding, maar enkele (oud-)Amfistudenten, verenigd in de actiegroep ‘Time to Tell Amfi’, waren kritisch op Reynders’ optreden en eisten zijn vertrek. Volgens de studenten pakte Reynders de voorliggende problemen niet echt aan.

