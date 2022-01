De tektonische platen van Nederland

NRC is geen geschiedenisboek, de redacteuren doen verslag van het hier en nu, van grote en kleine gebeurtenissen. Soms zijn dat evenementen die de wereld schokken, en misschien op het moment zelf al historisch werden genoemd. Soms zijn de gebeurtenissen voorbodes van een geleidelijke verandering, die je pas achteraf ziet als zodanig. Tektonische platen, alleen zichtbaar voor wie later eens het archief induikt.

Zo kunnen reportages die als een une petite histoire zijn opgetekend na decennia een beeld van het veranderende Nederland opleveren. Of juist van een Nederland dat in al die jaren eigenlijk niet is veranderd. Daar is geen zoekterm voor, geen metatag. Dat Nederland is alleen vinden door te grasduinen, en je te verlaten op serendipiteit.

Neem de zomerserie van 1984. Toen ging een keur aan verslaggevers, onder wie oud-hoofdredacteur Henk Hofland en chef van de kunstredactie K.L. Poll, op zwerftocht door het land – met auto, trein en op de fiets. Hieke Jippes trapte af, met het skûtsjesilen in Stavoren en daarna met een bezoek aan ‘Europa’s modernste papierfabriek’, Okto in Winschoten

De papierpers gaat er dicht – Jippes ontmoet de laatste twaalf werknemers, en beschrijft wat nu ‘wantrouwen in de landelijke overheid’ zou heten. De wethouder vertelt „maar al te graag – zo boos is hij – over de manier waarop hij van de deal tussen de minister en de twee papierfabrikanten op de hoogte werd gesteld”. Een van de werknemers zegt: „Bij wie kunnen wij nu nog aankloppen? Dat weten wij juist niet. Dat geeft ons een gevoel van machteloosheid.”

Pessimisme

Hoe het met Winschoten afliep? De zoekterm ‘Winschoten’ levert een opeenstapeling van reportages over armoede, krimp en stagnerende huizenprijzen. In een reportage over Oude Pekela, iets ten zuiden van de stad, noteert verslaggever Rob Schoof twintig jaar later: „Typerend genoeg is de grootste werkgever in deze streek nu Synergon, de sociale werkvoorziening in Winschoten.”

Het pessimisme klinkt zelfs door in reportages over project dat het Groninger land van de verpaupering moet redden, Blauwestad. „Ons wacht een drama”, zeggen de bewoners in 1994 nog tegen verslaggever Paul Hellmann. Veertien jaar later signaleert verslaggever Harm van den Berg dat de bouw stilligt en dat volgens bewoners „de plaatselijke middenstand er helemaal niks aanheeft dat hier wordt gebouwd”.

Tot vorig jaar , als verslaggever Mark Middel Blauwestad bezoekt. Gaat het goed met Winschoten en omgeving? Hij tekent in elk geval uit de mond van bewoners op: „Dit is nu een van de mooiste plekken van Groningen, waar je kunt wonen aan het water, recreëren en natuur hebt.”

Het NRC Archief Artikelen die tussen 1970 en nu in NRC, NRC Handelsblad en nrc.next zijn verschenen, zijn te vinden in het online archief van de krant. De kranten zijn te doorzoeken op datum en door te bladeren, maar ook doorzoekbaar op thema. Handig om over een bepaald onderwerp te zien hoe er over werd én wordt, geschreven.